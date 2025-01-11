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постоянно нас чем-то увлекали, рассказывали интересные истории из практики, что повлияло на наши взгляды на путешествия и, возможно, подтолкнуло к выбору таких направлений, о которых мы раньше и не задумывались. К примеру, Непал. Они также организовали хорошее питание и перекусы, которых мы думали не будет. Оля на второй день в Сахюрте сварила вкусный домашний супчик, очень переживала о том, чтобы всех накормить. В походе на Сахюрте ребята организовали перекус, который тоже был очень кстати. С собой всегда было что-то, чем можно было перекусить или попить чай с вкусняшками. В новогоднюю ночь ребята организовали интересные конкурсы и развлечения, что очень помогло познакомиться с незнакомыми людьми и очень приятно провести время. В общем, ребята хорошо постарались.