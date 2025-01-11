Пеший тур к Шавлинским озерам
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск
16 июн в 10:00
26 июн в 10:00
49 000 ₽ за человека
Алтай. Поход на Шавлинские озера
Начало: Новосибирск
4 июл в 10:00
60 000 ₽ за человека
Алтай. Поход к Шавлинским озерам
Начало: Новосибирск
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
57 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГеннадий11 января 2025Тур был динамичным и насыщенным переездами, ночевками и переходами — именно этого и хотелось. Все прошло организованно, чётко, без досадных случайностей, профессионально, заботливо и по-дружески. Высказываем самые теплые слова в адрес наших гида Дианы и водителя Альберта.
- ВВладимир10 января 2025Гид отработал на отлично: прекрасно взаимодействовал с группой, самоотверженно решал проблемы, был и проводником, и экскурсоводом, и поваром, и организатором новогоднего праздника.
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ЛЛилия7 января 2025У нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из них профессионален и интересен. Они
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ААлександр17 июля 2024Отлично отдохнули в походе на Шавлинские озёра! Ребятам-гидам (Макс и Тимур) огромный респект за отличное и позитивное отношение, с такими можно идти куда угодно. Впечатления только приятные!
- ООльга25 августа 2023Спасибо! Всё прошло отлично! Встретили всех вовремя, довезли до места старта с. Чибит. Хорошая команда, все дружно и весело двигались
- ААнтон16 июля 2023Брал пеший тур с 6.07-15.07.2023 на Шавлинские озера. Гидами были Максим и Роман. Знают свое дела. По мимо профессиональных качеств
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Пешеходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Новосибирске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Новосибирске в марте 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Новосибирске на 2025 год по теме «Пешеходные», 9 ⭐ отзывов, цены от 49000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май