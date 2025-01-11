Пешие туры-прогулки в Новосибирске с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Новосибирске, цены от 49 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Пеший тур к Шавлинским озерам
Пешая
9 дней
3 отзыва
Пеший тур к Шавлинским озерам
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск
16 июн в 10:00
26 июн в 10:00
49 000 ₽ за человека
Алтай. Поход на Шавлинские озера
Пешая
10 дней
3 отзыва
Алтай. Поход на Шавлинские озера
Начало: Новосибирск
4 июл в 10:00
60 000 ₽ за человека
Алтай. Поход к Шавлинским озерам
Пешая
9 дней
3 отзыва
Алтай. Поход к Шавлинским озерам
Начало: Новосибирск
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
57 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Геннадий
    11 января 2025
    Алтай. Поход на Шавлинские озера
    Тур был динамичным и насыщенным переездами, ночевками и переходами — именно этого и хотелось. Все прошло организованно, чётко, без досадных случайностей, профессионально, заботливо и по-дружески. Высказываем самые теплые слова в адрес наших гида Дианы и водителя Альберта.
  • В
    Владимир
    10 января 2025
    Алтай. Поход на Шавлинские озера
    Гид отработал на отлично: прекрасно взаимодействовал с группой, самоотверженно решал проблемы, был и проводником, и экскурсоводом, и поваром, и организатором новогоднего праздника.
  • Н
    Надежда
    10 января 2025
    Алтай. Поход к Шавлинским озерам
    Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
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    нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

  • Л
    Лилия
    7 января 2025
    Алтай. Поход на Шавлинские озера
    У нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из них профессионален и интересен. Они
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    постоянно нас чем-то увлекали, рассказывали интересные истории из практики, что повлияло на наши взгляды на путешествия и, возможно, подтолкнуло к выбору таких направлений, о которых мы раньше и не задумывались. К примеру, Непал. Они также организовали хорошее питание и перекусы, которых мы думали не будет. Оля на второй день в Сахюрте сварила вкусный домашний супчик, очень переживала о том, чтобы всех накормить. В походе на Сахюрте ребята организовали перекус, который тоже был очень кстати. С собой всегда было что-то, чем можно было перекусить или попить чай с вкусняшками. В новогоднюю ночь ребята организовали интересные конкурсы и развлечения, что очень помогло познакомиться с незнакомыми людьми и очень приятно провести время. В общем, ребята хорошо постарались.

    У нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из них
  • В
    Волкова
    6 января 2025
    Алтай. Поход к Шавлинским озерам
    Всё до мелочей было отлично!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Алтай. Поход к Шавлинским озерам
    Организация отличная.
  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Пеший тур к Шавлинским озерам
    Отлично отдохнули в походе на Шавлинские озёра! Ребятам-гидам (Макс и Тимур) огромный респект за отличное и позитивное отношение, с такими можно идти куда угодно. Впечатления только приятные!
  • О
    Ольга
    25 августа 2023
    Пеший тур к Шавлинским озерам
    Спасибо! Всё прошло отлично! Встретили всех вовремя, довезли до места старта с. Чибит. Хорошая команда, все дружно и весело двигались
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    к своей цели- Шавлинские озёра. Было тяжело, но все счастливы, увидеть необычные просторы Алтая, горы и необыкновенную красоту Шавлинских озёр. Особенно благодарны нашему гиду Максиму. Приятный молодой человек. Всё по расписанию- завтрак, обед, ужин. Организовал игру «Алтайский крокодил». Было очень весело! На пути контролировал всех, отстающих не было. Всё было вкусно, продукты хорошего качества. Баня, песни у костра. СПАСИБО!

  • А
    Антон
    16 июля 2023
    Пеший тур к Шавлинским озерам
    Брал пеший тур с 6.07-15.07.2023 на Шавлинские озера. Гидами были Максим и Роман. Знают свое дела. По мимо профессиональных качеств
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    еще и хорошие люди. Все на высшем уровне. Сразу познакомили и сплотили группу что не мало важно в походах. Алтай прекрасен и они помогли нам на него посмотреть. Спасибо Вам огромное. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Пешеходные»

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  2. Гейзерное озеро
Сколько стоит тур в Новосибирске в марте 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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