На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы
Осмотреть достопримечательности, погреться в сибирской баньке и увидеть редких зубров
Начало: Новосибирск, утро
«Микроавтобус с просторными и удобными сиденьями с мягкой обивкой и климат-контролем»
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
99 000 ₽ за человека
Духовные практики и знаковые места Горного-Алтая. Тур в мини-группе из Новосибирска, всё включено
Услышать себя с помощью практик и медитаций, полюбоваться горами и Катунью и прикоснуться к культуре
Начало: Новосибирск, 00:00
«Комфортабельный микроавтобус с мягкими креслами и системой климат-контроля»
8 сен в 10:00
204 000 ₽ за человека
Фототур по золотому Алтаю в мини-группе: всё главное в живописный период
Сделать кадры в одних из лучших природных локациях, поймать оттенки воды и гор и насладиться видами
Начало: Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск, 23:45
«Микроавтобус Mercedes Sprinter, просторные и удобные сиденья с мягкой обивкой, климат-контроль»
15 сен в 23:45
111 111 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На микроавтобусе»
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