Программа тура по дням
Семинский перевал. Музей Рериха. Тюнгур
Встреча гостей 8:00-9:00 аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).
Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула (бронируется заранее, оплата дополнительно). Встреча в НСК на ЖД Вокзале 01:00, встреча в Барнауле (Новоалтайск, кафе Облепиха) в 04:00 (время встречи может сдвинуться, необходимо уточнить при бронировании).
09:00 Отправление в путешествие.
По дороге — кофе и завтрак (не входит в стоимость) на Семинском перевале, прогулка по сувенирному рынку и знакомство с культурой Алтая.
Обед в уютном кафе по маршруту (не входит в стоимость).
Далее — посещение музея Рериха, где вы погрузитесь в атмосферу творчества и истории великого путешественника.
К 17:00 заезд в магазин, заселение на базу отдыха «Высотник» в поселке Тюнгур.
Вечером — ужин, подготовка к походу и вечер знакомств у костра.
Заброска до стоянки «Три берёзы». Выход на тропу
08:00 Завтрак на базе, настрой на предстоящие приключения.
После завтрака нас ждёт заброска до стоянки «Три берёзы» — это место, откуда открываются первые потрясающие виды на Алтай и начинается настоящее пешее путешествие в сердце гор.
10:00 Выход на тропу.
Впереди — живописный трекинг по горным тропам: свежий воздух, шум реки, величие вершин вокруг.
По пути делаем привалы для отдыха и лёгкого перекуса, чтобы насладиться природой и набраться сил.
18:00 Разбиваем лагерь на уютной поляне, готовим ужин на костре, делимся впечатлениями у огня и ночуем в палатках под звездным алтайским небом.
Маршрут к Аккемскому озеру
08:00 Завтрак на природе, свежий воздух и заряд бодрости на весь день.
09:00 Выход на маршрут.
Нас ждёт живописный переход по алтайским тропам: пейзажи меняются от хвойных лесов до альпийских лугов, открываются потрясающие виды на Белуху.
13:00 Прибытие на базу «Аккем».
После заселения и обеда вас ждёт прогулка к одному из самых загадочных и красивых мест Алтая — Аккемскому озеру.
Аккемское озеро — это высокогорное озеро, расположенное на высоте 2050 метров у самого подножия Белухи.
Его воды поражают своим молочно-бирюзовым оттенком — такой цвет озеро получает благодаря ледниковым водам, насыщенным мелкодисперсной глиной.
С берега открывается завораживающий вид на Аккемскую стену — массивный снежно-ледовый склон, который возвышается прямо над озером.
Именно отсюда Белуха кажется особенно величественной: её северная вершина словно парит над водой, создавая неповторимую атмосферу силы и тишины.
17:00 Ужин, расслабление в бане и отдых в окружении горной тишины.
Трекинг в долину Ярлу
08:00 Завтрак, набираемся сил перед насыщенным и вдохновляющим днём в горах.
10:00 Отправляемся в трекинг в долину Ярлу — удивительное место, известное своими марсианскими пейзажами, склонами, покрытыми разноцветными породами, и обилием редких горных цветов, среди которых встречаются легендарные эдельвейсы.
Главная достопримечательность долины — Камень Рериха, который многие называют "входом в Шамбалу".
По преданию, именно здесь Николай Рерих совершал свои медитации, а место до сих пор считается мистическим и наполненным особой энергией.
18:00 Возвращение на базу отдыха, вкусный ужин, баня и заслуженный отдых после насыщенного дня в горах.
Трекинг в долину Семи Озёр
09:00 Завтрак в кафе: горячий чай и сытная еда для бодрого старта дня.
10:00 Трекинг в долину Семи Озёр — одно из самых красивых и энергетически сильных мест Алтая, расположенное на территории Катунского заповедника у северных склонов массива Белухи.
Сюда ведёт тропа через альпийские луга, живописные моренные холмы и скальные выходы.
Свое название долина получила благодаря цепочке горных озёр, которые отличаются по размеру, форме и оттенку воды — от ярко-бирюзовых до насыщенно-синих.
Вода в озёрах ледникового происхождения, кристально чистая, а берега весной и летом усыпаны цветущими луговыми травами и коврами альпийских цветов, среди которых встречаются редкие эдельвейсы.
Главная природная декорация долины — величественный ледник Ак-Оюк, к которому вплотную подходят некоторые озёра.
Его сверкающая белизна и суровые скалы создают незабываемый контраст с зеленью лугов и прозрачной водой.
18:00 Возвращение на базу отдыха, ужин, посиделки у костра, обмен впечатлениями и отдых под звёздным небом.
Поход к самой высокогорной часовне Алтая
08:00 Завтрак, после которого впереди — особенный день в сердце гор.
12:00 Поход к самой высокогорной часовне Алтая, расположенной на высоте 2200 метров у подножия Белухи.
Эта небольшая, но очень значимая часовня возвышается среди горных лугов и скал, здесь открывается потрясающий вид на окрестности и вершины.
Это место называют духовным центром маршрута: именно здесь альпинисты и паломники молятся перед началом восхождения на Белуху, ведь гора считается не только самой высокой, но и одной из самых сложных и непредсказуемых в Сибири.
Атмосфера здесь особая — тишина, благоговение и чувство настоящей высоты, как физической, так и духовной.
19:00 Возвращение на базу отдыха, вкусный ужин, посиделки у костра и обмен впечатлениями о прожитом дне.
Обратный путь по Аккемской тропе
08:00 Завтрак в кафе, прощальный взгляд на Белуху и благодарность за всё, что мы получили и почувствовали, находясь в её удивительном энергетическом поле.
09:00 Начинаем обратный путь по Аккемской тропе.
Медленно спускаемся к цивилизации, провожая взглядом горные вершины, храня в душе воспоминания о встрече с главной святыней Алтая.
18:00 Разбиваем палаточный лагерь на живописной поляне, ужинаем у костра и делимся эмоциями уходящего дня под звёздным горным небом.
Прощаемся с Белухой
08:00 Завтрак на костре, утренний горячий чай и неспешные сборы лагеря.
В этот момент особенно остро чувствуется связь с горами: мы прощаемся с Белухой, благодарим её за всё, что получили — силу, вдохновение, открытия, новые чувства и внутренние перемены.
09:00 Начинаем обратный путь по знакомой тропе.
На каждом шагу вспоминаем моменты, проведённые в окружении гор, делимся историями, фотографируем последние виды, напитываемся энергией природы, чтобы сохранить её в душе как можно дольше.
14:00 Прибытие в Тюнгур.
Размещение на уютной базе отдыха «Высотник», горячий душ, отдых после похода.
Вечером нас ждёт ужин, а затем — заключительный вечер у костра: время для дружеских разговоров, обмена впечатлениями, благодарности друг другу и горам за этот невероятный опыт.
Мы провожаем наше путешествие в тёплом кругу новых друзей, с ощущением единства и счастья от всего пережитого вместе.
Дорога в Горно-Алтайск
08:00 Завтрак, неспешные сборы и прощание с гостеприимной базой, где каждая минута была наполнена теплом и радостью.
10:00 Выезд в обратный путь.
В дороге — время для неспешных разговоров, улыбок, обмена фотографиями и воспоминаниями о горах, которые стали для нас ближе.
По пути остановки на обед (не входит в стоимость) и на Семинском перевале, чтобы выпить кофе на высоте 1717 м, купить сувениры на память, местные деликатесы: мед, кедровые орешки, мясо марала для близких (не входит в стоимость).
17:00 Прибытие в Горно-Алтайск.
Последние рукопожатия, объятия, обещания встретиться вновь и благодарность за общее приключение.
21:00 Прибытие в Барнаул.
00:00 Прибытие в Новосибирск.
Трансфер из/до Новосибирска и Барнаула бронируется заранее и оплачивается отдельно.
Домой мы привозим не только рюкзаки, но и частичку алтайской магии, которая останется в душе надолго.
Проживание
Тур предусматривает проживание в горных турбазах и приютах (6 ночей) и в палатках (2 ночи).
Варианты проживания
Турбаза «Высотник»
Турбаза «Высотник» расположилась в горах Алтая на высоте 850 метров над уровнем моря — неподалёку от величественной горы Белуха, самого высокого пика алтайских гор. Именно здесь, у ворот турбазы, заканчиваются автомобильные дороги и берёт начало множество захватывающих активных маршрутов.
Турбаза раскинулась на двух гектарах в живописной лесной зоне. Вокруг растут лиственные и хвойные деревья — берёзы, кедры, лиственницы и ёлочки, а среди кустарников можно встретить черёмуху, малину, шиповник и акацию. На территории обустроены уютные уголки отдыха с лавочками. Между лесом и рекой Катунь простирается обширное цветущее поле с ягодами — его площадь составляет три гектара.
Гостям предлагают разместиться в одноэтажном коттедже «Сканди» из клеёного бруса либо в двухэтажном деревянном коттедже «Шале» с отдельным входом на каждый этаж: к нему пристроена зона с прачечной, котельной и хозяйственным помещением. Также на территории есть трёхэтажная деревянная гостиница и кафе‑бар с уютной верандой, где доступен бесплатный Wi‑Fi.
Для удобства посетителей предусмотрена удобная парковка. Любители банных традиций оценят круглогодичную баню вместимостью до пяти человек. Те, кто предпочитает отдых в палатке, смогут занять специально отведённое для этого место. На территории оборудованы летние туалеты и умывальники. Для проведения семинаров доступен летний аил. Связь обеспечивают операторы МТС и «Билайн».
Горный центр Аккем
Палаточный лагерь на маршруте
Аренда палатки не входит в стоимость. Можно взять свои или стоимость проката делится на всех.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозка, все трансферы
- Проживание (база, приют)
- Заброска-выброска вещей (несём только необходимое)
- 3-хразовое питание (кафе и походное, костровое), перекусы
- 2 дня бани по 1 часу на компанию
- Горный гид-инструктор
- Групповая страховка
- Экскурсионные маршруты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска
- Трансфер из/до Новосибирска и Барнаула 3 000 руб. /чел. /в обе стороны
- Прокат снаряжения (палатки, спальники, коврики и тд.)
- Питание по пути туда/обратно в автобусе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 40–60 л (мужчинам 60 л., девушкам от 40 л.);
- паспорт (и чехол непромокаемый), дождевик, фонарик, пауэрбанк;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос, спальный мешок, коврик-пенку, гамаши;
- одежда удобная спортивная по сезону;
- термобельё, трекинговая обувь, палки, купальный костюм, личную аптечку, средства личной гигиены;
- палатки (свои или в прокат, стоимость проката делим на всех).
Рекомендации по одежде:
- 1й слой синтетические кальсоны футболка, логслив, нижнее белье желательно синтетическое;
- 2й слой флисовое термобелье (неплохой бюджетный вариант на маркетплейсах так называемая вафля);
- 3й слой куртка с технологией софтшел (защищает от лёгкого дождя и ветра, есть слой флиса) и брюки желательно с технологией RipStop (повышает износостойкость);
- 4й слой мембранную куртку 10/20 к проницаемостью либо прочный дождевик и на вечер компактную теплую куртку либо толстую флисовую кофту;
- также необходимо взять шорты, головной убор, солнцезащитный крем, трекинговые носки 3 пары, кроксы, трекинговые ботинки, кроссовки, трекинговые палки, синтетическое полотенце, обязательно взять фонарик.
Вся одежда должна быть синтетическая т. к она быстро сохнет и не впитывает влагу в отличии от хлопка.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.