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Поход на Алтай к подножию Белухи

Поход к подножию Белухи с максимально доступным в этих местах комфортом: проживание на протяжении всего тура в горных центрах с отоплением и постельным бельем (а не в палатках, как в
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большинстве случаев), на территории благоустроенные санузлы, включена баня. Проживание в палатках только две ночи по пути к Белухе и по пути обратно.

Желающие могут продолжить путешествие и забронировать место в тур на Мультинские озера https://bolshayastrana.com/altaj/multinskie-ozera-nalegke-404885

Поход на Алтай к подножию БелухиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Поход на Алтай к подножию БелухиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Поход на Алтай к подножию БелухиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Семинский перевал. Музей Рериха. Тюнгур

Встреча гостей 8:00-9:00 аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).

Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула (бронируется заранее, оплата дополнительно). Встреча в НСК на ЖД Вокзале 01:00, встреча в Барнауле (Новоалтайск, кафе Облепиха) в 04:00 (время встречи может сдвинуться, необходимо уточнить при бронировании).

09:00 Отправление в путешествие.

По дороге — кофе и завтрак (не входит в стоимость) на Семинском перевале, прогулка по сувенирному рынку и знакомство с культурой Алтая.

Обед в уютном кафе по маршруту (не входит в стоимость).

Далее — посещение музея Рериха, где вы погрузитесь в атмосферу творчества и истории великого путешественника.

К 17:00 заезд в магазин, заселение на базу отдыха «Высотник» в поселке Тюнгур.

Вечером — ужин, подготовка к походу и вечер знакомств у костра.

Семинский перевал. Музей Рериха. ТюнгурСеминский перевал. Музей Рериха. ТюнгурСеминский перевал. Музей Рериха. ТюнгурСеминский перевал. Музей Рериха. ТюнгурСеминский перевал. Музей Рериха. Тюнгур
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Заброска до стоянки «Три берёзы». Выход на тропу

08:00 Завтрак на базе, настрой на предстоящие приключения.

После завтрака нас ждёт заброска до стоянки «Три берёзы» — это место, откуда открываются первые потрясающие виды на Алтай и начинается настоящее пешее путешествие в сердце гор.

10:00 Выход на тропу.

Впереди — живописный трекинг по горным тропам: свежий воздух, шум реки, величие вершин вокруг.

По пути делаем привалы для отдыха и лёгкого перекуса, чтобы насладиться природой и набраться сил.

18:00 Разбиваем лагерь на уютной поляне, готовим ужин на костре, делимся впечатлениями у огня и ночуем в палатках под звездным алтайским небом.

Заброска до стоянки «Три берёзы». Выход на тропуЗаброска до стоянки «Три берёзы». Выход на тропуЗаброска до стоянки «Три берёзы». Выход на тропуЗаброска до стоянки «Три берёзы». Выход на тропуЗаброска до стоянки «Три берёзы». Выход на тропуЗаброска до стоянки «Три берёзы». Выход на тропу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Маршрут к Аккемскому озеру

08:00 Завтрак на природе, свежий воздух и заряд бодрости на весь день.

09:00 Выход на маршрут.

Нас ждёт живописный переход по алтайским тропам: пейзажи меняются от хвойных лесов до альпийских лугов, открываются потрясающие виды на Белуху.

13:00 Прибытие на базу «Аккем».

После заселения и обеда вас ждёт прогулка к одному из самых загадочных и красивых мест Алтая — Аккемскому озеру.

Аккемское озеро — это высокогорное озеро, расположенное на высоте 2050 метров у самого подножия Белухи.

Его воды поражают своим молочно-бирюзовым оттенком — такой цвет озеро получает благодаря ледниковым водам, насыщенным мелкодисперсной глиной.

С берега открывается завораживающий вид на Аккемскую стену — массивный снежно-ледовый склон, который возвышается прямо над озером.

Именно отсюда Белуха кажется особенно величественной: её северная вершина словно парит над водой, создавая неповторимую атмосферу силы и тишины.

17:00 Ужин, расслабление в бане и отдых в окружении горной тишины.

Маршрут к Аккемскому озеруМаршрут к Аккемскому озеруМаршрут к Аккемскому озеруМаршрут к Аккемскому озеруМаршрут к Аккемскому озеру
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Трекинг в долину Ярлу

08:00 Завтрак, набираемся сил перед насыщенным и вдохновляющим днём в горах.

10:00 Отправляемся в трекинг в долину Ярлу — удивительное место, известное своими марсианскими пейзажами, склонами, покрытыми разноцветными породами, и обилием редких горных цветов, среди которых встречаются легендарные эдельвейсы.

Главная достопримечательность долины — Камень Рериха, который многие называют "входом в Шамбалу".

По преданию, именно здесь Николай Рерих совершал свои медитации, а место до сих пор считается мистическим и наполненным особой энергией.

18:00 Возвращение на базу отдыха, вкусный ужин, баня и заслуженный отдых после насыщенного дня в горах.

Трекинг в долину ЯрлуТрекинг в долину ЯрлуТрекинг в долину ЯрлуТрекинг в долину ЯрлуТрекинг в долину Ярлу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Трекинг в долину Семи Озёр

09:00 Завтрак в кафе: горячий чай и сытная еда для бодрого старта дня.

10:00 Трекинг в долину Семи Озёр — одно из самых красивых и энергетически сильных мест Алтая, расположенное на территории Катунского заповедника у северных склонов массива Белухи.

Сюда ведёт тропа через альпийские луга, живописные моренные холмы и скальные выходы.

Свое название долина получила благодаря цепочке горных озёр, которые отличаются по размеру, форме и оттенку воды — от ярко-бирюзовых до насыщенно-синих.

Вода в озёрах ледникового происхождения, кристально чистая, а берега весной и летом усыпаны цветущими луговыми травами и коврами альпийских цветов, среди которых встречаются редкие эдельвейсы.

Главная природная декорация долины — величественный ледник Ак-Оюк, к которому вплотную подходят некоторые озёра.

Его сверкающая белизна и суровые скалы создают незабываемый контраст с зеленью лугов и прозрачной водой.

18:00 Возвращение на базу отдыха, ужин, посиделки у костра, обмен впечатлениями и отдых под звёздным небом.

Трекинг в долину Семи ОзёрТрекинг в долину Семи ОзёрТрекинг в долину Семи ОзёрТрекинг в долину Семи ОзёрТрекинг в долину Семи Озёр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Поход к самой высокогорной часовне Алтая

08:00 Завтрак, после которого впереди — особенный день в сердце гор.

12:00 Поход к самой высокогорной часовне Алтая, расположенной на высоте 2200 метров у подножия Белухи.

Эта небольшая, но очень значимая часовня возвышается среди горных лугов и скал, здесь открывается потрясающий вид на окрестности и вершины.

Это место называют духовным центром маршрута: именно здесь альпинисты и паломники молятся перед началом восхождения на Белуху, ведь гора считается не только самой высокой, но и одной из самых сложных и непредсказуемых в Сибири.

Атмосфера здесь особая — тишина, благоговение и чувство настоящей высоты, как физической, так и духовной.

19:00 Возвращение на базу отдыха, вкусный ужин, посиделки у костра и обмен впечатлениями о прожитом дне.

Поход к самой высокогорной часовне АлтаяПоход к самой высокогорной часовне АлтаяПоход к самой высокогорной часовне АлтаяПоход к самой высокогорной часовне Алтая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Обратный путь по Аккемской тропе

08:00 Завтрак в кафе, прощальный взгляд на Белуху и благодарность за всё, что мы получили и почувствовали, находясь в её удивительном энергетическом поле.

09:00 Начинаем обратный путь по Аккемской тропе.

Медленно спускаемся к цивилизации, провожая взглядом горные вершины, храня в душе воспоминания о встрече с главной святыней Алтая.

18:00 Разбиваем палаточный лагерь на живописной поляне, ужинаем у костра и делимся эмоциями уходящего дня под звёздным горным небом.

Обратный путь по Аккемской тропеОбратный путь по Аккемской тропеОбратный путь по Аккемской тропеОбратный путь по Аккемской тропе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Прощаемся с Белухой

08:00 Завтрак на костре, утренний горячий чай и неспешные сборы лагеря.

В этот момент особенно остро чувствуется связь с горами: мы прощаемся с Белухой, благодарим её за всё, что получили — силу, вдохновение, открытия, новые чувства и внутренние перемены.

09:00 Начинаем обратный путь по знакомой тропе.

На каждом шагу вспоминаем моменты, проведённые в окружении гор, делимся историями, фотографируем последние виды, напитываемся энергией природы, чтобы сохранить её в душе как можно дольше.

14:00 Прибытие в Тюнгур.

Размещение на уютной базе отдыха «Высотник», горячий душ, отдых после похода.

Вечером нас ждёт ужин, а затем — заключительный вечер у костра: время для дружеских разговоров, обмена впечатлениями, благодарности друг другу и горам за этот невероятный опыт.

Мы провожаем наше путешествие в тёплом кругу новых друзей, с ощущением единства и счастья от всего пережитого вместе.

9 день

Дорога в Горно-Алтайск

08:00 Завтрак, неспешные сборы и прощание с гостеприимной базой, где каждая минута была наполнена теплом и радостью.

10:00 Выезд в обратный путь.

В дороге — время для неспешных разговоров, улыбок, обмена фотографиями и воспоминаниями о горах, которые стали для нас ближе.

По пути остановки на обед (не входит в стоимость) и на Семинском перевале, чтобы выпить кофе на высоте 1717 м, купить сувениры на память, местные деликатесы: мед, кедровые орешки, мясо марала для близких (не входит в стоимость).

17:00 Прибытие в Горно-Алтайск.

Последние рукопожатия, объятия, обещания встретиться вновь и благодарность за общее приключение.

21:00 Прибытие в Барнаул.

00:00 Прибытие в Новосибирск.

Трансфер из/до Новосибирска и Барнаула бронируется заранее и оплачивается отдельно.

Домой мы привозим не только рюкзаки, но и частичку алтайской магии, которая останется в душе надолго.

Проживание

Тур предусматривает проживание в горных турбазах и приютах (6 ночей) и в палатках (2 ночи).

Варианты проживания

Турбаза «Высотник»

2 ночи

Турбаза «Высотник» расположилась в горах Алтая на высоте 850 метров над уровнем моря — неподалёку от величественной горы Белуха, самого высокого пика алтайских гор. Именно здесь, у ворот турбазы, заканчиваются автомобильные дороги и берёт начало множество захватывающих активных маршрутов.

Турбаза раскинулась на двух гектарах в живописной лесной зоне. Вокруг растут лиственные и хвойные деревья — берёзы, кедры, лиственницы и ёлочки, а среди кустарников можно встретить черёмуху, малину, шиповник и акацию. На территории обустроены уютные уголки отдыха с лавочками. Между лесом и рекой Катунь простирается обширное цветущее поле с ягодами — его площадь составляет три гектара.

Гостям предлагают разместиться в одноэтажном коттедже «Сканди» из клеёного бруса либо в двухэтажном деревянном коттедже «Шале» с отдельным входом на каждый этаж: к нему пристроена зона с прачечной, котельной и хозяйственным помещением. Также на территории есть трёхэтажная деревянная гостиница и кафе‑бар с уютной верандой, где доступен бесплатный Wi‑Fi.

Для удобства посетителей предусмотрена удобная парковка. Любители банных традиций оценят круглогодичную баню вместимостью до пяти человек. Те, кто предпочитает отдых в палатке, смогут занять специально отведённое для этого место. На территории оборудованы летние туалеты и умывальники. Для проведения семинаров доступен летний аил. Связь обеспечивают операторы МТС и «Билайн».

Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Горный центр Аккем

4 ночи

Палаточный лагерь на маршруте

2 ночи

Аренда палатки не входит в стоимость. Можно взять свои или стоимость проката делится на всех.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозка, все трансферы
  • Проживание (база, приют)
  • Заброска-выброска вещей (несём только необходимое)
  • 3-хразовое питание (кафе и походное, костровое), перекусы
  • 2 дня бани по 1 часу на компанию
  • Горный гид-инструктор
  • Групповая страховка
  • Экскурсионные маршруты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска
  • Трансфер из/до Новосибирска и Барнаула 3 000 руб. /чел. /в обе стороны
  • Прокат снаряжения (палатки, спальники, коврики и тд.)
  • Питание по пути туда/обратно в автобусе
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 40–60 л (мужчинам 60 л., девушкам от 40 л.);
  • паспорт (и чехол непромокаемый), дождевик, фонарик, пауэрбанк;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос, спальный мешок, коврик-пенку, гамаши;
  • одежда удобная спортивная по сезону;
  • термобельё, трекинговая обувь, палки, купальный костюм, личную аптечку, средства личной гигиены;
  • палатки (свои или в прокат, стоимость проката делим на всех).

Рекомендации по одежде:

  • 1й слой синтетические кальсоны футболка, логслив, нижнее белье желательно синтетическое;
  • 2й слой флисовое термобелье (неплохой бюджетный вариант на маркетплейсах так называемая вафля);
  • 3й слой куртка с технологией софтшел (защищает от лёгкого дождя и ветра, есть слой флиса) и брюки желательно с технологией RipStop (повышает износостойкость);
  • 4й слой мембранную куртку 10/20 к проницаемостью либо прочный дождевик и на вечер компактную теплую куртку либо толстую флисовую кофту;
  • также необходимо взять шорты, головной убор, солнцезащитный крем, трекинговые носки 3 пары, кроксы, трекинговые ботинки, кроссовки, трекинговые палки, синтетическое полотенце, обязательно взять фонарик.

Вся одежда должна быть синтетическая т. к она быстро сохнет и не впитывает влагу в отличии от хлопка.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли сотовая связь?
Сотовая связь будет только в первый и последний день тура, а на маршруте отсутствует, вайфай и спутниковая связь за отдельную плату (дорого).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Новосибирска

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