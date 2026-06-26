1 день

Семинский перевал. Музей Рериха. Тюнгур

Встреча гостей 8:00-9:00 аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).

Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула (бронируется заранее, оплата дополнительно). Встреча в НСК на ЖД Вокзале 01:00, встреча в Барнауле (Новоалтайск, кафе Облепиха) в 04:00 (время встречи может сдвинуться, необходимо уточнить при бронировании).

09:00 Отправление в путешествие.

По дороге — кофе и завтрак (не входит в стоимость) на Семинском перевале, прогулка по сувенирному рынку и знакомство с культурой Алтая.

Обед в уютном кафе по маршруту (не входит в стоимость).

Далее — посещение музея Рериха, где вы погрузитесь в атмосферу творчества и истории великого путешественника.

К 17:00 заезд в магазин, заселение на базу отдыха «Высотник» в поселке Тюнгур.

Вечером — ужин, подготовка к походу и вечер знакомств у костра.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160