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По цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска и Горно-Алтайска: топовые места

Погулять по "Марсу" и "Луне", прокатиться по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым маральником
Весной Горный Алтай словно расписан художником в сиренево-фиолетовые тона — это цветёт маральник, который также называют алтайской сакурой.

Приглашаем в путешествие в этот живописный период, в котором вас ждут основные достопримечательности.
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Мы побываем у Камышлинского водопада и заглянем в таинственные Тавдинские пещеры. Погуляем по урочищу Кызыл-Чин, ставшему знаменитым благодаря разноцветным горам.

Проедем по Чуйскому тракту, признанному одной из самых красивых автодорог России, полюбуемся бирюзой и узорами на дне Гейзерового озера и насладимся уединением и тишиной на острове Патмос.

По цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска и Горно-Алтайска: топовые места
По цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска и Горно-Алтайска: топовые места
По цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска и Горно-Алтайска: топовые места

Описание тура

Организационные детали

Обязательна страховка от клеща.

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад и Тавдинские пещеры

Встречаемся и едем к Камышлинскому водопаду, окружённому лесом. Послушаем умиротворяющий шум и полюбуемся живописными каскадами.

После исследуем Тавдинские пещеры. Здесь же увидим стоянку древнего человека и уникальную карстовую арку редкой формы.

Камышлинский водопад и Тавдинские пещерыКамышлинский водопад и Тавдинские пещерыКамышлинский водопад и Тавдинские пещеры
2 день

Чуйский тракт, Гейзерное озеро

В этот день вас ждёт путешествие по знаменитому Чуйскому тракту, одному из самых красивых и захватывающих маршрутов в России. Будем делать остановки в живописных местах, покорим крутой перевал Чике-Таман и полюбуемся видами с обзорных площадок.

Затем побываем на Гейзерном озере. Вода в нём имеет невероятный цвет, а на дне образуются причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

Чуйский тракт, Гейзерное озероЧуйский тракт, Гейзерное озероЧуйский тракт, Гейзерное озероЧуйский тракт, Гейзерное озеро
3 день

Марс-1 ", "Марс-2 ", " Луна

Сегодня отправимся гулять по удивительным алтайским ландшафтам, похожим на инопланетные — вас ждут цветные горы урочища Кызыл-Чин («Марс-1» и «Марс-2») и пустынная поверхность «Луны». Также увидим Красные ворота — природную арку, которая является ярким примером геологических процессов, происходивших здесь миллионы лет. Невероятные ощущения и фотографии гарантированы!

Марс-1 ", "Марс-2 ", " ЛунаМарс-1 ", "Марс-2 ", " ЛунаМарс-1 ", "Марс-2 ", " ЛунаМарс-1 ", "Марс-2 ", " Луна
4 день

Остров Патмос

В завершение путешествия посетим остров Патмос, расположенный посреди Катуни. Полюбуемся высокими обрывистыми берегами в окружении живописных пейзажей и увидим храм Иоанна Богослова, в котором хранятся чудотворные иконы.

Насладившись единением с природой и умиротворяющей атмосферой этого места, отправимся обратно в Новосибирск.

Остров ПатмосОстров ПатмосОстров ПатмосОстров Патмос

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт/автовокзал
  • Трансфер из Новосибирска или Горно-Алтайска
  • Полное сопровождение с гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Все входные билеты и заброски в труднодоступные места
Что не входит в цену
  • Билеты до Новосибирска и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, 8:30
Завершение: Новосибирск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 19 туристов
Приветствую! Я влюблена в горы и расскажу про Алтай как никто другой. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
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Л
Посетили хорошие локации, все как и написано.
Дорога была лёгкой и комфортной, все прилично спланировано.
Жанна и Владимир очень вежливые и приветливые! Хорошо организовывали группу и тайминг в пути.
Очень понравилось размещение на базе Чемала - все свежо, чисто, красиво!

Подойдёт для тех, кто хочет быстро охватить знаковые места Горного Алтая)
Посетили хорошие локации, все как и написано.
Посетили хорошие локации, все как и написано.
Посетили хорошие локации, все как и написано.
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Е
Классные виды… Море впечатлений. Комфортная дорога. Подсказываю где можно сделать классные фоточки и не платить за смотровые площадки.
Классные виды… Море впечатлений. Комфортная дорога. Подсказываю где можно сделать классные фоточки и не платить за смотровые площадки.
Классные виды… Море впечатлений. Комфортная дорога. Подсказываю где можно сделать классные фоточки и не платить за смотровые площадки.
Классные виды… Море впечатлений. Комфортная дорога. Подсказываю где можно сделать классные фоточки и не платить за смотровые площадки.
Классные виды… Море впечатлений. Комфортная дорога. Подсказываю где можно сделать классные фоточки и не платить за смотровые площадки.
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