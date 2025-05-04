В этот день вас ждёт путешествие по знаменитому Чуйскому тракту, одному из самых красивых и захватывающих маршрутов в России. Будем делать остановки в живописных местах, покорим крутой перевал Чике-Таман и полюбуемся видами с обзорных площадок.

Затем побываем на Гейзерном озере. Вода в нём имеет невероятный цвет, а на дне образуются причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.