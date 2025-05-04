Приглашаем в путешествие в этот живописный период, в котором вас ждут основные достопримечательности.
Описание тура
Организационные детали
Обязательна страховка от клеща.
Программа тура по дням
Камышлинский водопад и Тавдинские пещеры
Встречаемся и едем к Камышлинскому водопаду, окружённому лесом. Послушаем умиротворяющий шум и полюбуемся живописными каскадами.
После исследуем Тавдинские пещеры. Здесь же увидим стоянку древнего человека и уникальную карстовую арку редкой формы.
Чуйский тракт, Гейзерное озеро
В этот день вас ждёт путешествие по знаменитому Чуйскому тракту, одному из самых красивых и захватывающих маршрутов в России. Будем делать остановки в живописных местах, покорим крутой перевал Чике-Таман и полюбуемся видами с обзорных площадок.
Затем побываем на Гейзерном озере. Вода в нём имеет невероятный цвет, а на дне образуются причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Марс-1 ", "Марс-2 ", " Луна
Сегодня отправимся гулять по удивительным алтайским ландшафтам, похожим на инопланетные — вас ждут цветные горы урочища Кызыл-Чин («Марс-1» и «Марс-2») и пустынная поверхность «Луны». Также увидим Красные ворота — природную арку, которая является ярким примером геологических процессов, происходивших здесь миллионы лет. Невероятные ощущения и фотографии гарантированы!
Остров Патмос
В завершение путешествия посетим остров Патмос, расположенный посреди Катуни. Полюбуемся высокими обрывистыми берегами в окружении живописных пейзажей и увидим храм Иоанна Богослова, в котором хранятся чудотворные иконы.
Насладившись единением с природой и умиротворяющей атмосферой этого места, отправимся обратно в Новосибирск.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|25 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт/автовокзал
- Трансфер из Новосибирска или Горно-Алтайска
- Полное сопровождение с гидом
- Все экскурсии по программе
- Все входные билеты и заброски в труднодоступные места
Что не входит в цену
- Билеты до Новосибирска и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Дорога была лёгкой и комфортной, все прилично спланировано.
Жанна и Владимир очень вежливые и приветливые! Хорошо организовывали группу и тайминг в пути.
Очень понравилось размещение на базе Чемала - все свежо, чисто, красиво!
Подойдёт для тех, кто хочет быстро охватить знаковые места Горного Алтая)