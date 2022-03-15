Увлекательное путешествие с рыбалкой в условиях абсолютного отсутствия цивилизации на самой глухой, не посещаемой туристами реке Приполярного Урала — Тыкотлове.

Тур проводится для групп 10-12 человек.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в базовый лагерь, река Тыкотлова

Прибытие команды на Приполярный Урал в район хребтов Народо-Итьинского кряжа. Посадка на галечно-грунтовой косе берега реки Тыкотлова. Мобильная разгрузка борта (осуществляется абсолютно всеми участниками экспедиции за время не более 3 минут). После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки. Высадка группы осуществляется на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа. Шампанское для участников экспедиции по случаю прибытия на глухую, горную, абсолютно никем не посещаемую реку Тыкотлову. Расположение команды, обустройство стационарного базового лагеря, коллективная установка шатров, персональных палаток, технологического кухонного оборудования, установка технических и санитарных палаток. Место высадки: Слияние рек Малая Тыкотлова и Большая Тыкотлова (верхнее течение реки Тыкотлова). По прибытию экспедиции Шеф-повар занят наладкой и оборудованием полевой кухни, для стационарного лагеря устанавливается усиленный закрытый шатёр, внутри которого шеф-повар устанавливает обеденный стол, занимается приготовлением горячего обеда, согласно выбранному меню. Горячий обед в стационарном лагере подаётся на сервированном обеденном столе к 14:00. Приготовление еды представителем подразделения питания клуба осуществляется на костре, либо с помощью мобильных газовых конфорочных плит с запасом газа в безопасных газовых баллонах из композитных материалов. Время подачи завтраков, обедов и ужинов и общего сбора команды к сервированному столу максимально должно совпадать с предлагаемым временем в меню: 9:00 — завтрак, 14:00 — обед, 21:00 — ужин. В дни радиальных выходов и таёжных путешествий время подачи блюд может быть изменено по общему решению всех участников экспедиции. Все без исключения участники экспедиции должны соблюдать правило общего сбора к столу. При опоздании к застолью на завтрак, обед и ужин участникам экспедиции предстоит довольствоваться только холодными закусками и бутербродами. 14:00 Горячий обед (согласно меню). При задержке вылета с площадки эскадрильи из-за погодных условий, возможна корректировка времени обеда и ужина. 16:00 Свободное время для участников экспедиции, отдых у реки. Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра. Вечерние индивидуальные дела. Спутниковая связь с цивилизацией. 21:00 Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от Шеф-повара. Общение участников группы. Обсуждение планируемых будущих маршрутов. Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах. 23:00 Отбой. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — прессованные пеллеты, либо топливные брикеты, заранее приобретённые группой и доставленные ). Ночь в горах. Базовый лагерь на устье реки Тыкотлова у подножия горных хребтов Приполярного Урала. Расстояние перелёта: 393 км.

2 день Исследование наличия энергетических аномалий

8:00 Подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). 10:00 Сборы и радиальное путешествие в горную часть реки. Исследование местности на предмет наличия аномальных зон и фотосессии. Наличие аномалий: В верховьях реки Тыкотловы замечено необычное явление — полное отсутствие комаров на слиянии рек Большая Тыкотлова и Малая Тыкотлова. Место — уступ над рекой, слабо продуваемый, зона леса, лесная подстилка — беломошник;

— полное отсутствие комаров на слиянии рек Большая Тыкотлова и Малая Тыкотлова. Место — уступ над рекой, слабо продуваемый, зона леса, лесная подстилка — беломошник; У родника на плато Парус (склон левого берега Парус-Шора) большое количество следов разных животных. Собаки участников экспедиции выловили крота. Совершенно нетипичный грызун для этих широт;

На вершине Парус-Шор на фотографии (после экспедиции) обнаружен « голубой купол ». Полусфера с нечётким контуром и тенью от стены, совпадающей с направлением тени деревьев и скал (съёмка велась на плёнку фотоаппарата «Минольта»);

». Полусфера с нечётким контуром и тенью от стены, совпадающей с направлением тени деревьев и скал (съёмка велась на плёнку фотоаппарата «Минольта»); В 2х километрах от устья ручья Парус-Шор (напротив «Красной горы») на берегу на невысокой скале, замечена сухая лиственница с сильно закрученным стволом естественного роста. При приближении к ней у одного из участников группы появился эффект сильного « укола в шею », но никаких следов на шее не обнаружено;

», но никаких следов на шее не обнаружено; Со стороны плато возле вершины Парус (у родника с высокоэнергетической водой), видна горная дуга

(предположительно часть астроблемы — ударного кратера места падения древнего метеорита) окончание которой упирается в точку слияния рек Большой Тыкотловы и Малой Тыкотловы. Шеф-повар с походной кухней и шатрами располагается стационарно на берегу горной реки и находится в режиме ожидания основной группы. Желающие отдохнуть, порыбачить на крупного хариуса и насладиться красотой природы горного Приполярного Урала без длительных радиальных путешествий — остаются в расположении лагеря весь в течение дня. 14:00 Остановка на обед-перекус. Шеф-повар заранее расфасовывает и готовит для каждого из участников экспедиции персональный обед, упакованный в ланч-боксы. После отдыха и обеда команда начинает движение в сторону базового лагеря. Обратный маршрут возвращения в базовый лагерь планируется исходя из существующих погодных условий и общего самочувствия участников экспедиции. При ясной погоде в горах и условиях достаточной видимости, участники экспедиции во главе с руководителем могут подняться на ближайшие горные вершины с целью фотосессий и обзора панорамы, открывающейся с главного Уральского хребта. Возможно посещение "плато силы", находящегося в 5 км от точки высадки группы. В 15 километрах от места высадки (слияния рек Большая Тыкотлова и Малая Тыкотлова) вверх по течению реки Большая Тыкотлова в самых горах расположено живописное горное озеро. Также для исследований можно выбрать маршрут с радиальными выходами верх по малым рекам — притокам Тыкотловы Амбар-Шор, и Петравож, текущих также с горных участков астроблемы — места падения древнего метеорита. Возвращение в базовый стационарный лагерь. 21:00 Горячий праздничный ужин в честь участников экспедиции, состоящий из изысканных блюд национальной кухни, приготовленный на гриле ожидающим группу Шеф-поваром. Поздравления участников экспедиции, совершивших легендарное путешествие. Вечерние индивидуальные дела. 22:30 Отбой. Ночь в базовом лагере на берегу реки Тыкотлова (стрелка рек Большая Тыкотлова и Малая Тыкотлова). Общее расстояние дневного перехода: 15-20 км.

3 день Сплав на катамаранах и рыбалка на хариуса

Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно выбранному меню). 9:30 Коллективная сборка и подготовка к сплаву катамаранов. При сопровождении команды дополнительным клубным гидом-инструктором, ответственность за предварительную подготовку катамаранов к сплаву несёт инструктор, а участники команды заняты приготовлениями к сплаву и не принимают участия в сборке плавсредств. Общий сбор лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермо-мешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран. 10:30 Выход на реку. Начало сплавной части маршрута. Оптимальное расположение: 4 человека на одном 4х-местном катамаране, либо 6 человек на одном 6и-местном катамаране. Ледниковая река Тыкотлова очень живописна, но имеет характер быстрой горной реки и на горных участках представляет одну сплошную шиверу-перекат со стоячими волнами в некоторых местах. На участке 16 километров между местом высадки и слияния реки Тыкотловы с рекой Грубе-Ю в Тыкотлову впадают малые реки-ручьи: р. Петравож, р. Амбар-Шор и р. Амбар-Вож. Расстояние от стрелки рек Б. Тыкотлова и М. Тыкотлова до места слияния с рекой Грубе-Ю — 16 километров. Расстояние участка Тыкотловы от места впадения реки Грубе-Ю до места примыкания Тыкотловы к озёрам Живому и Мёртвому — 8 км. Любители геологии и путешественники, немного разбирающиеся в природных минералах и геологии оценят данный район хребтов Приполярного Урала, получив возможность собрать здесь коллекцию разнообразных минералов-самоцветов. 14:00 Горячий обед (согласно меню). Шеф-повар, двигаясь на собственном плавсредстве, обгоняет группу в момент сплава и делает остановку на берегу реки — галечной косе в месте слияния реки Тыкотловы с рекой Грубе-Ю. В то время, пока группа размеренно двигается по реке — Шеф-повар занимается разведением костра, установкой столов и прочего оборудования, приготовлением горячего обеда либо ланча, сервировкой стола и находится в режиме ожидания команды. Тыкотлова — уникальная река не только по своей красоте и труднодоступности. В среднем течении реки Тыкотловы обитает крупнейший в мире сибирский хариус, размер которого очень впечатляет. Вес отдельных экземпляров иногда достигает 3,5 кг. На устье реки Грубе-Ю начинается увлекательная рыбалка на трофейного хариуса. Активный сплав по реке и рыбалка на хариуса продолжается до 19:00. Во время дневного сплава группа делает кратковременные остановки с целью рыбалки на трофейного хариуса. Для промежуточного лагеря на берегу реки Тыкотловы выбрано подходящее для стоянки место (широкая продуваемая ветром галечная коса реки), расположенное на излучине, примыкающей к двум озёрам: Живому и Мёртвому. Напротив места стоянки, прямо на берегу реки расположена отличная обзорная скала. Закончив дневной сплав, участники экспедиции распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки, шеф-повар занят приготовлением ресторанной еды, сервировкой стола, прочими подготовкой к трапезе. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Горячий изысканный ужин на берегу реки Тыкотлова. Ознаменование первого дня сплава. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — собирается коллективно). Ночь на берегу реки Тыкотлова. Общее расстояние дневного сплава: 24 км.

4 день Криптозоологические наблюдения и поиски деятельности снежного человека

Подъём в 8:30. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак от Шеф-повара. Горячее сбалансированное питание и свежезаваренные напитки (чай и кофе) необходимы организму для быстрого восстановления сил, в походных условиях. Горячие свежеприготовленные блюда дают силы, быстро усваиваются и помогают восполнять водный баланс, способствуют пищеварению и согреванию организма. При недостатке горячей еды снижается иммунитет, ощущается озноб и организм становится более подверженным простудным заболеваниям, поэтому на завтраке, обедах и ужинах для участников экспедиции предусмотрено только горячее питание. 10:00 Сборы и радиальный выход на близлежащие озёра: Живое и Мёртвое с целью поиска и обзора археологических артефактов. В целях фотосессий и обзора местности предусмотрен спокойный подъём-восхождение на близлежащую трапециевидную обзорную скалу. Дневное время посвящено криптозоологическим наблюдениям цель которых — поиск следов присутствия семьи снежного человека, обитающего на реке Тыкотлове. Для передвижения по пересечённой местности, тайге и холмистой части, а также вблизи озёр Живого и Мертвого участникам экспедиции необходимы резиновые сапоги выше пояса, а также походный дождевик на случай непогоды — дождя или грозы. Путешественники также должны быть оснащены GPS-навигаторами и фальшфейерами на случай встречи с дикими зверями (медведь, лось, рысь). Шеф-повар с походной кухней и мобильными шатрами остаётся в базовом лагере экспедиции на продолжении всего периода экспедиции. Желающие отдохнуть, порыбачить на трофейного хариуса и насладиться природой и взгорьями Приполярного Урала без радиальных дневных выходов — остаются в течение дня расположении лагеря, практикуются в ловле сибирского хариуса, который активно берёт блесну и муху. У спиннингистов есть возможность поучиться нахлыстовой ловле рыбы, а самые активные участники экспедиции смогут пройти вниз по течению реки Тыкотлове с целью поиска легендарной царь-рыбы — приполярного уральского тайменя. В компании с руководителем группы, экспертом по криптозоологии и аномальным явлениям, членом Русского Географического Общества Владимира Анищенко, участники путешествия придерживаются трека, которым оснащён GPS-навигатор руководителя. Команды и распоряжения гида необсуждаемы и носят исключительно неопровержимый характер. По пути к археологическим находкам путешественникам предстоит провести криптозоологические наблюдения. Из рассказов местных жителей, геологов, а также по случайным находкам участников наших экспедиций (в 1999 — 2002 годах) были обнаружены следы и знаки, позволяющие предполагать с высокой степенью достоверности, что район реки Тыкотлова и её притока — реки Грубею, является местом посещения и проживания «снежного человека». Местные жители называют их «МЕНКВЫ» (великаны). Замечены отпечатки ноги на ручье Парус-Шор и на берегу озера Балбанты (озеро священное место народа ханты, находится в охранной зоне). След босой ноги, напоминающей человеческий размер не менее 47. Замечено нетипичное поведение охотничьих лаек — без команды ушли сами в лагерь, бросив в тайге своих хозяев. 14:00 Отдых у расположенных вблизи озёр. Местные жители — манси — называют эти озёра: Живое и Мёртвое и предупреждали о наличии «хозяина» этих мест. Настоятельно просили не беспокоить. Остановка с целью отдыха и обеда. Для путешественников, находящихся в походе, Шеф-повар предварительно подготавливает и расфасовывает в индивидуальные пластиковые боксы вкусный питательный ланч. После непродолжительного обеда для неутомимых участников экспедиции намечено продолжение путешествия с целью поиска возможных мест древних стоянок для обрядов, ритуальных мест и площадок, а также захоронений. Официально в этих местах отсутствуют какие-либо святые и обрядовые места современных ханты, манси и ненцев. Руководителем данной экспедиции — специалистом по традиционной народной культуре народов Урала Владимиром Анищенко на этих территориях были найдены антропоморфные каменные фигуры — "страж" и "голова шамана", которые требуют дополнительной проверки и уточнения наличия следов обработки человеком. После посещения археологических достопримечательностей путешественники возвращаются в стационарный лагерь. В текущий день для отдыха остальных участников экспедиции (рыбаков) предусмотрена "днёвка" — стационарный дневной лагерь. Во время отсутствия группы в лагере Шеф-поваром на косе реки Тыкотлова устанавливается походная баня и топится в течение очень продолжительного времени, достаточного для того, чтобы прогрелись большие камни-валуны, которыми обкладывается кострище. Данный способ установки бани используется многими туристами-походниками, галечная баня получается очень жаркой и отдаёт тепло в течение долгого времени, достаточного для того, чтобы удалось попариться всем участникам команды. Температура и течение реки позволяют принимать освежающие ванны после такой бани, а в кедрово-лиственничном бору достаточно сухих дров для того, чтобы прогреть добела речные камни-валуны. 21:00 Общий сбор команды. Горячий ужин (согласно меню). Отдых. Спутниковая связь с цивилизацией. Вечерние индивидуальные дела. Отбой. Ночь на берегу реки Тыкотлова.

5 день Сплав, рыбалка, прибытие на устье реки Хулга

8:00 Подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). Рыбалка на трофейного хариуса спиннингом, а также на нахлыстовые удилища вблизи лагеря. Сбор лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермо-мешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран. В конце дня предусмотрена смена реки. 11:00 Начало непродолжительного дневного сплава на катамаранах. В течение всего сплавного дня, по выбору командой каждого катамарана перспективных мест на реке, предусмотрена рыбалка на трофейного сибирского хариуса. В течение дня Шеф-повар. по согласованию с группой, двигается автономно, обгоняя команду и ожидает группу ниже по течению реки Тыкотловы на устье реки Хулги (слияние рек Тыкотлова и Хулга), подготавливает место под ночную стоянку, устанавливает столы, занимается разведением огня и приготовлением тематического горячего обеда и ужина (согласно выбранному меню). По мере удаления от горного массива колебания между дневными и ночными температурами сглаживаются, контраст температур падает. Ночи становятся более тёплыми, заканчиваются мелкие шиверы и шкуродёры-перекаты, река успокаивается, течение приобретает более спокойный характер, появляются длинные прогонистые, богатые рыбой плёсы и ямы. Берега становятся крутые и более песчаные, скорость течения реки снижается. Продолжительность дневного сплава на катамаранах: 6-8 часов размеренного сплава с короткими остановками для рыбалки на хариуса и фотосессий. 16:00 Прибытие на устье реки Хулга. Окончание дневного сплава. Установка шатра, персональных палаток. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Кратковременное путешествие вверх по течению реки Хулги. Посещение мансийской охотничьей избы, изучение таёжного быта манси. Изба располагается на основном русле Хулги, но в ежегодно основное русло реки меняется в зависимости от ситуации с весеннем паводком и уровнем воды в реке. В иные года, при смене русла на Хулге — в месте, где находится изба с баней — образовывается старица. Течение реки проходит по рукаву-протоке вместо основного русла, который на сегодняшний день ниже слияния с Тыкотловой. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Праздничный ужин в честь смены реки. Предоставление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, многочисленных закусок из северной рыбы ледниковой реки, вкуснейших сашими и традиционного сагудая, малосольного хариуса с перчиком и хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно выбранного группой ресторанному меню. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — собирается коллективно). Ночная рыбалка-охота на тайменя. Для заядлых рыбаков-любителей возможна ночная рыбалка на царь-рыбу северных рек — Тайменя. Используемые снасти — усиленные спиннинги, основная приманка — искусственная мышь, либо ночные приманки типа nightwalker. Ловля тайменя производится только по принципу "поймал-отпустил". Таймень — это особый вид лососевых, занесённый в Красную книгу России. Участники экспедиций не нарушают закон и соблюдают правило: "поймал - отпусти". Таймень — очень хищная, сильная и умная рыба. Ночная рыбалка производится с помощью налобных фонарей с красным освещением и для того, чтобы не спугнуть хищника — на расстоянии, значительно удалённом от стационарного лагеря. Ночь на устье реки Хулга. Расстояние дневного сплава: 8-9 км.

6 день Сплав, рыбалка на тайменя и щуку

8:00 Подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). В текущий день экспедиции для состава команды запланирован сплав по реке Хулга с кратковременными остановками для фотосессий и рыбалки. Среднее течение реки Хулги довольно медленное, река становится полноводная, глубокая. Нередки в русле реки ямы — намывы, глубина которых в некоторых случаях достигает от 7 до 9 метров. В ямах и омутах, в бочагах и глубоководных плёсах велика вероятность поклёвки речного хищника — тайменя. Команда останавливается на кратковременные стоянки с целью рыбалки на легендарную царь-рыбу — приполярного тайменя. Каждый пойманный таймень, после короткой фотосессии, в обязательном порядке отпускается обратно в реку. Таймень — ценная рыба, занесённая в Красную Книгу РФ и мечта каждого рыбака — хоть раз увидеть и поймать краснохвостого лосося — тайменя. Участники экспедиции не нарушают закон Российской Федерации и предупреждены о том, что любой пойманный таймень должен быть выпущен на волю. Это основное правило и условие в проводимых нами экспедициях: поймал тайменя — отпустил тайменя. Весь таймень должен быть отпущен обратно в реку — свою родную стихию. 14:00 Остановка на горячий обед, приготовленный шеф-поваром, предварительно подготовленный на промежуточной стоянке на берегу реки Хулги. С 15:00 Продолжение сплава и рыбалка на реке Хулга. В процессе сплава по реке группа проходит участки, богатые местной вкуснейшей трофейной щукой. В изгибах и поворотах реки множество болотистых стариц — проток, где живут, скрываясь от тайменя, многочисленные стаи щук. Рыбалка на щуку в этих местах превращается в сплошное удовольствие. 9:00 Прибытие на конечную стоянку — песчаный берег реки Хулга. Место расположения конечного стационарного лагеря выбрано таким образом, что он находится на петле — излучине реки, находящейся в непосредственной близости от оз. Балбанты. Стоянка предусмотрена для удобства организации возможных радиальных выходов участников экспедиции на священное мансийское озеро Балбанты. Установка ночного лагеря. Как правило, ночной хищник-таймень охотится на глубоких плёсах Хулги. Для рыбаков, желающих провести ночное время на рыбалке-охоте на тайменя существует возможность попробовать свои силы в борьбе с ночным хищником. Вечерние индивидуальные дела. Спутниковая связь с цивилизацией. 21:00 Общий сбор команды. Горячий ужин (согласно меню). Отдых. Ночь на берегу реки Хулги. Расстояние дневного сплава 19-20 км.

7 день Радиальный выход к озеру Балбанты

Подъём в 8:00. Индивидуальные утренние дела. 9:00 Горячий завтрак, согласно меню. Рыбаки и желающие провести время в дневном лагере в крайний день экспедиции могут остаться на берегу Хулги и половить хариуса, посолить несколько килограмм для того, чтобы привезти с собой и угостить родных и близких этой уникальной чистейшей рыбой рек приполярного севера. 10:00 Для основного состава команды — сборы в однодневный радиальный выход на маршрут. В текущий, завершающий день экспедиции, запланировано путешествие на священное мансийское озеро — Балбанты (Емынг-Лор). Это озеро находится в заповедных, сакральных для манси и ханты, местах. Озеро Балбанты — ритуальное место, посвященное покровителю оленьих стад Кев-урху-акем-ики ("каменной гряды старик"). На берегах этого озера обскими уграми и шаманами проводится обряд "Йир", посвященный покровителю оленьих стад. Озеро Балбанты является природных храмом для представителей коренных народностей севера и для желающих посетить это священное озеро существует несколько вариантов маршрута на выбор, поскольку длина озера 7 км и пройти все маршруты — большая потеря времени: Посещение уникального поля кувшинок длиной около 300 метров (на подходах к озеру за 2 км до озера);

длиной около 300 метров (на подходах к озеру за 2 км до озера); На самом входе в озеро — священное место с идолами и подношениями. Старые ножи воткнуты в берёзу и подвешенные колечки и кисетики. Трогать ничего нельзя категорически, даже прикасаться, но фотографии и съёмка очень колоритные. Желающие могут оставить что-либо своё в подарок духам озера (нож, денежку, платок).

с и подношениями. Старые ножи воткнуты в берёзу и подвешенные колечки и кисетики. Трогать ничего нельзя категорически, даже прикасаться, но фотографии и съёмка очень колоритные. Желающие могут оставить что-либо своё в подарок духам озера (нож, денежку, платок). На вершине, примыкающей к оз. Балбанты (верховья ручья Балбанты-шор) была лёжка снежного человека "менква";

"менква"; Для самых неутомимых участников экспедиции есть возможность подняться по ручью Балбанты-шор за коллекционными гранатами и к его истоку за кварцами, эпидотами и уникальными рутилами. Все расстояния в пределах 7-9 км. В течение дня предусмотрен туристический обед, предварительно приготовленный и расфасованный шеф-поваром по индивидуальным ланч-боксам, по возможности (зависящей от текущей погодной ситуации), разогретый на газовых горелках. Путь на озеро Балбанты проходит по ручьям, местность в некоторых местах заболочена, поэтому группа передвигается только в сопровождении гида-проводника. Расстояние до озера от стационарного лагеря 5км. Всем участникам экспедиции необходимо иметь соответствующую обувь (непромокаемые сапоги). Путь проходит по пересеченной местности, маршрут не лёгок и требует от участников группы соответствующей отдачи сил. Участники экспедиции должны до наступления темноты обязательно прибыть в стационарный лагерь. 20:00 Прибытие в базовый лагерь. Разборка катамаранов, лодок. Упаковка походного снаряжения. 21:00 Горячее праздничное застолье в честь участников экспедиции, завершивших маршруты. Заключительный прощальный ужин. Спутниковая связь с цивилизацией с целью дублирования GPS-координат, подтверждения полного сбора участников экспедиции, прибывших в расположение группы. Индивидуальные вечерние дела. Отдых. Ночь на берегу реки Хулги. Расстояние дневного перехода: 7-14 км.

8 день Окончание экспедиции