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Авторский тур
8 дней
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
«При подходящей для восхождения погоде — сборы группы в однодневный поход в горы»
9 авг в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
«В целях фотосессий и обзора местности предусмотрен спокойный подъём-восхождение на близлежащую трапециевидную обзорную скалу»
12 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 125 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Незабываемый рыболовный тур на Приполярном Урале: природа, рыбалка, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы с рыболовным туром на Приполярном Урале. Живописные горы, чистые реки и богатство рыбы ждут вас
Начало: г. Нягань
«Нас ждут восхождения, сплав и 7 рек Полярного Урала»
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
125 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вертолетная экспедиция на Народную: приключение в Приполярном Урале
Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
Начало: г. Нягань
«В этой экспедиции Вас ждут неисхоженные места и красота девственной природы, дикая рыбалка и восхождение на самую высокую точку Уральских гор – гору Народную»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей9 марта 2023Все было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Нягани в категории «Восхождения»
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