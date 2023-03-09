Сплавы по рекам на рафтах в Нягани

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Нягани, цены от 125 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
9 авг в 10:00
149 900 за человека
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
12 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 125 900 за человека
Рыболовный тур на Приполярном и Полярном Урале
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Незабываемый рыболовный тур на Приполярном Урале: природа, рыбалка, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы с рыболовным туром на Приполярном Урале. Живописные горы, чистые реки и богатство рыбы ждут вас
Начало: г. Нягань
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
125 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нягани в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Нягани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
  2. Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
  3. Рыболовный тур на Приполярном и Полярном Урале
Сколько стоит тур в Нягани в июне 2024
Сейчас в Нягани в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 125 900 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Нягани на 2024 год по теме «Сплавы и рафтинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 125900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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