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Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов

Познакомьтесь с историей Обнинска, посетите памятники и знаковые места, ощутите атмосферу первого наукограда России. Незабываемые впечатления гарантированы
Экскурсия в Обнинск предлагает уникальную возможность познакомиться с первым российским наукоградом.

Туристы узнают о строительстве первой атомной электростанции и развитии Физико-энергетического института. Путешествие включает посещение Морозовской дачи и школы-колонии «Бодрая жизнь».

Гости смогут увидеть памятники испанским детям и Наумову, а также посетить площадь Победы и памятник Луки Крымскому. В завершение экскурсии - посещение Дома ученых и Музея Обнинска

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать историю первого наукограда
  • 🏛 Посетить уникальные достопримечательности
  • 🗺 Прогулка по историческим местам
  • 👨‍🔬 Интересные факты о науке и энергетике
  • 🚗 Комфортное путешествие на своем транспорте

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Обнинску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать переменчивую погоду. Зимой экскурсия доступна, но некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Морозовская дача
  • Школа-колония «Бодрая жизнь»
  • Памятник испанским детям
  • Техникум Шацкого
  • Памятник Первопроходцам
  • Памятник Наумову
  • Площадь Победы
  • Памятник Луки Крымскому
  • Дом ученых
  • Музей Обнинска

Описание экскурсии

Что вас ждет на экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Старому городу Обнинска! Во время экскурсии вы сможете:

  • Прогуляться по старинным улочкам, полным историй и воспоминаний.
  • Увидеть Памятник испанским детям и Техникум Шацкого.
  • Пройтись по проспекту Ленина и полюбоваться памятниками Первопроходцам и Наумову.
  • Посетить площадь Победы и памятник Луки Крымского.

Современный Обнинск

В завершение экскурсии мы отправимся по современному городу:

  • Посетим улицу Маркса.
  • Осмотрим Дом ученых и Музей Обнинска.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Треугольная площадь
  • Памятник первопроходцам
  • Проспект Ленина
  • Школа-колония Шацкого
  • Городской пар
  • Водонапорная башня
  • Морозовская дача
  • Дом ученых
  • Музей Обнинска
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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