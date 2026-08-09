Экскурсия в Обнинск предлагает уникальную возможность познакомиться с первым российским наукоградом.



Туристы узнают о строительстве первой атомной электростанции и развитии Физико-энергетического института. Путешествие включает посещение Морозовской дачи и школы-колонии «Бодрая жизнь».



Гости смогут увидеть памятники испанским детям и Наумову, а также посетить площадь Победы и памятник Луки Крымскому. В завершение экскурсии - посещение Дома ученых и Музея Обнинска

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Обнинску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать переменчивую погоду. Зимой экскурсия доступна, но некоторые объекты могут быть закрыты.

Сейчас август — это идеальное время.