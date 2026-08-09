Экскурсия в Обнинск предлагает уникальную возможность познакомиться с первым российским наукоградом.
Туристы узнают о строительстве первой атомной электростанции и развитии Физико-энергетического института. Путешествие включает посещение Морозовской дачи и школы-колонии «Бодрая жизнь».
Гости смогут увидеть памятники испанским детям и Наумову, а также посетить площадь Победы и памятник Луки Крымскому. В завершение экскурсии - посещение Дома ученых и Музея Обнинска
Туристы узнают о строительстве первой атомной электростанции и развитии Физико-энергетического института. Путешествие включает посещение Морозовской дачи и школы-колонии «Бодрая жизнь».
Гости смогут увидеть памятники испанским детям и Наумову, а также посетить площадь Победы и памятник Луки Крымскому. В завершение экскурсии - посещение Дома ученых и Музея Обнинска
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю первого наукограда
- 🏛 Посетить уникальные достопримечательности
- 🗺 Прогулка по историческим местам
- 👨🔬 Интересные факты о науке и энергетике
- 🚗 Комфортное путешествие на своем транспорте
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Обнинску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать переменчивую погоду. Зимой экскурсия доступна, но некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морозовская дача
- Школа-колония «Бодрая жизнь»
- Памятник испанским детям
- Техникум Шацкого
- Памятник Первопроходцам
- Памятник Наумову
- Площадь Победы
- Памятник Луки Крымскому
- Дом ученых
- Музей Обнинска
Описание экскурсии
Что вас ждет на экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Старому городу Обнинска! Во время экскурсии вы сможете:
- Прогуляться по старинным улочкам, полным историй и воспоминаний.
- Увидеть Памятник испанским детям и Техникум Шацкого.
- Пройтись по проспекту Ленина и полюбоваться памятниками Первопроходцам и Наумову.
- Посетить площадь Победы и памятник Луки Крымского.
Современный Обнинск
В завершение экскурсии мы отправимся по современному городу:
- Посетим улицу Маркса.
- Осмотрим Дом ученых и Музей Обнинска.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в праздничные дни просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Треугольная площадь
- Памятник первопроходцам
- Проспект Ленина
- Школа-колония Шацкого
- Городской пар
- Водонапорная башня
- Морозовская дача
- Дом ученых
- Музей Обнинска
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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