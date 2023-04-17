Обзорная экскурсия «Прогулка по старому Обнинску»

Познакомиться с историей города учёных сквозь века

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Ответы на вопросы
История Обнинска — это летопись земель, на которых вырос город. Страницы жизни видных общественных деятелей — Морозовых, Бутурлиных, Трояновских. События Великой Отечественной войны и создание секретного объекта для исследований атомной энергии.

Вы побываете в той части города, откуда он зарождался, и проследите путь становления первого наукограда.
Обзорная экскурсия «Прогулка по старому Обнинску»
Обзорная экскурсия «Прогулка по старому Обнинску»
Обзорная экскурсия «Прогулка по старому Обнинску»
Обзорная экскурсия «Прогулка по старому Обнинску»
Обзорная экскурсия «Прогулка по старому Обнинску»
Обзорная экскурсия «Прогулка по старому Обнинску»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яркая точка на карте

Обнинск — достаточно молодой город. А что было здесь раньше? Не возник же он на пустом месте… Действительно, эти земли ведут свою историю с древних времен. Мы отправимся в ту часть города, откуда всё начиналось. От зарождения первых поселений до строительства АЭС — вот какой путь нам предстоит проделать.

Обнинск: до и после

В исторической части города — сейчас там находится первая АЭС — когда-то располагались деревни и дворянские усадьбы. Поговорим об их владельцах и их роли в истории страны. Не забудем об одном из «отцов-основателей» города, выдающемся педагоге Станиславе Шацком и его «Бодрой жизни». Прогуляемся по уютным улицам, застроенными в стиле сталинского ампира. Заглянем в маленькие дворики и обсудим непростой путь к «мирному атому».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но при желании можно провести её на вашем автомобиле.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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