Познакомиться с историей города учёных сквозь века
Вы побываете в той части города, откуда он зарождался, и проследите путь становления первого наукограда.
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Описание
Что вас ожидает
Яркая точка на карте
Обнинск — достаточно молодой город. А что было здесь раньше? Не возник же он на пустом месте… Действительно, эти земли ведут свою историю с древних времен. Мы отправимся в ту часть города, откуда всё начиналось. От зарождения первых поселений до строительства АЭС — вот какой путь нам предстоит проделать.
Обнинск: до и после
В исторической части города — сейчас там находится первая АЭС — когда-то располагались деревни и дворянские усадьбы. Поговорим об их владельцах и их роли в истории страны. Не забудем об одном из «отцов-основателей» города, выдающемся педагоге Станиславе Шацком и его «Бодрой жизни». Прогуляемся по уютным улицам, застроенными в стиле сталинского ампира. Заглянем в маленькие дворики и обсудим непростой путь к «мирному атому».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, но при желании можно провести её на вашем автомобиле.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле ж/д вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.