История Обнинска - это летопись земель, на которых вырос город. Страницы жизни видных общественных деятелей - Морозовых, Бутурлиных, Трояновских. События Великой Отечественной войны и создание секретного объекта для исследований атомной

энергии. Вы побываете в той части города, откуда он зарождался, и проследите путь становления первого наукограда. Увидите первые дома, построенные для немецких учёных, узнаете о первой школе и месте современной АЭС. Прогуляетесь по уютным улицам, застроенным в стиле сталинского ампира, и узнаете, почему Обнинск называют городом «первых»

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Цена за 1-45 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Яркая точка на карте

Обнинск — достаточно молодой город с богатой историей. Мы отправимся по местам, где зарождался первый в России наукоград. Вы увидите первые дома, которые строили для немецких учёных. Узнаете, где стояла первая школа и что было на месте современной АЭС.

Обнинск: до и после

Нас ждёт историческая часть Обнинска — Старый город. Когда-то здесь располагались деревни и усадьбы. Поговорим об их владельцах — известных общественных и политических деятелях, представителях искусства 18-19 вв. Осмотрим усадьбу 19 века, с которой связана красивая история любви.

Не забудем о выдающемся педагоге Станиславе Шацком и его школе-колонии «Бодрая жизнь». Поговорим, почему в Обнинске установлен памятник испанским детям. Прогуляемся по уютным улицам, застроенным в стиле сталинского ампира. Заглянем в маленькие дворики, сфотографируемся и обсудим непростой путь к «мирному атому».

Я расскажу историю создания первой АЭС на месте исторического Старого города. Выясним, почему Обнинск называют городом «первых». Увидим настоящую рубку атомной подводной лодки, самую высокую метеомачту в Европе, самый старый памятник в городе и единственный памятник иностранцу. А также узнаем, где находится местный хомут.

Организационные детали

Экскурсия может быть как полностью пешеходной, так и проводиться на вашем автомобиле. Вы также можете взять в аренду наш автомобиль по предварительной договорённости с гидом.

Стоимость аренды автомобиля:

до 4 человек — 1500 руб.

до 10 человек — 3500 руб.

до 20 человек — 5500 руб.