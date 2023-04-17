История Обнинска — это летопись земель, на которых вырос город. Страницы жизни видных общественных деятелей — Морозовых, Бутурлиных, Трояновских. События Великой Отечественной войны и создание секретного объекта для исследований атомной энергии. Вы побываете в той части города, откуда он зарождался, и проследите путь становления первого наукограда.

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Описание

Что вас ожидает

Яркая точка на карте

Обнинск — достаточно молодой город. А что было здесь раньше? Не возник же он на пустом месте… Действительно, эти земли ведут свою историю с древних времен. Мы отправимся в ту часть города, откуда всё начиналось. От зарождения первых поселений до строительства АЭС — вот какой путь нам предстоит проделать.

Обнинск: до и после

В исторической части города — сейчас там находится первая АЭС — когда-то располагались деревни и дворянские усадьбы. Поговорим об их владельцах и их роли в истории страны. Не забудем об одном из «отцов-основателей» города, выдающемся педагоге Станиславе Шацком и его «Бодрой жизни». Прогуляемся по уютным улицам, застроенными в стиле сталинского ампира. Заглянем в маленькие дворики и обсудим непростой путь к «мирному атому».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но при желании можно провести её на вашем автомобиле.