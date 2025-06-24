Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска. Узнайте о первых домах, создании АЭС и знаменитых деятелях. Пешеходная или на авто
История Обнинска - это летопись земель, на которых вырос город. Страницы жизни видных общественных деятелей - Морозовых, Бутурлиных, Трояновских. События Великой Отечественной войны и создание секретного объекта для исследований атомной читать дальшеуменьшить
энергии.
Вы побываете в той части города, откуда он зарождался, и проследите путь становления первого наукограда.
Увидите первые дома, построенные для немецких учёных, узнаете о первой школе и месте современной АЭС.
Прогуляетесь по уютным улицам, застроенным в стиле сталинского ампира, и узнаете, почему Обнинск называют городом «первых»
Обнинск — достаточно молодой город с богатой историей. Мы отправимся по местам, где зарождался первый в России наукоград. Вы увидите первые дома, которые строили для немецких учёных. Узнаете, где стояла первая школа и что было на месте современной АЭС.
Обнинск: до и после
Нас ждёт историческая часть Обнинска — Старый город. Когда-то здесь располагались деревни и усадьбы. Поговорим об их владельцах — известных общественных и политических деятелях, представителях искусства 18-19 вв. Осмотрим усадьбу 19 века, с которой связана красивая история любви.
Не забудем о выдающемся педагоге Станиславе Шацком и его школе-колонии «Бодрая жизнь». Поговорим, почему в Обнинске установлен памятник испанским детям. Прогуляемся по уютным улицам, застроенным в стиле сталинского ампира. Заглянем в маленькие дворики, сфотографируемся и обсудим непростой путь к «мирному атому».
Я расскажу историю создания первой АЭС на месте исторического Старого города. Выясним, почему Обнинск называют городом «первых». Увидим настоящую рубку атомной подводной лодки, самую высокую метеомачту в Европе, самый старый памятник в городе и единственный памятник иностранцу. А также узнаем, где находится местный хомут.
Организационные детали
Экскурсия может быть как полностью пешеходной, так и проводиться на вашем автомобиле. Вы также можете взять в аренду наш автомобиль по предварительной договорённости с гидом.
Стоимость аренды автомобиля:
до 4 человек — 1500 руб. до 10 человек — 3500 руб. до 20 человек — 5500 руб.
Программа предполагает исключительно внешний осмотр зданий
Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
По запросу экскурсию можно провести для группы до 45 человек (включая школьный класс), подробности уточняйте при бронировании
Для льготных категорий: многодетные семьи, инвалиды, школьники (если все участники группы относятся к ним) предоставляются скидки. Подробности уточняйте при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Победы. 29
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Обнинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1278 туристов
Я родилась и живу в старинном городе Боровске. Более 15 лет провожу экскурсии для взрослых и детей. Рада буду познакомить вас с историей и достопримечательностями Малоярославца, Обнинска, Боровска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Дата посещения: 24 июн 2025
Попали в Обнинск на 1 день. Захотелось узнать что-то о городе, нашла экскурсии, забронировала. Созвонились с Юлией, обговорили что я с ребёнком. Она смогла адаптировать экскурсию под нас. 2 часа пролетели незаметно. И в завершение нашего знакомства, "натерли" Кто учёному нос!!!
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Н
Наталья
Интересная экскурсия, много нового узнали. Красивый, уютный город. Это мой первый опыт экскурсий от Трипстера, очень понравилось. Было интересно и пенсионеру и молодёжи. Спасибо Юлии за подробный рассказ про город первых. Видно, что Юлия любит свою родную калужскую землю и хочет, чтобы она была ещё лучше.
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день,Наталья. Очень приятно,что вы выбрали именно мою экскурсию. Спасибо
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Ирина
Хотим поблагодарить Юлию за чудесную экскурсию - прогулку по городу Обнинск! Маршрут интересный, насыщенный, проходит по самой исторической части города и захватывает более современный отрезок. Юлия отличный, знающий историю рассказчик, было приятно слушать. Обязательно посетим и другие экскурсии вместе с Юлией! Спасибо!
+2
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте,Ирина. Спасибо за отзыв.
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О
Ольга
Сегодня решили посетить обзорную экскурсию по городу Обнинску. Мы часто проезжаем этот город, но никогда не были внутри. Экскурсия была очень интересная и динамичная. Мы были на автомобиле. Переезжали от читать дальшеуменьшить
одного места до другого, а там гуляли. Очень интересно построен маршрут. Юля рассказала, как появился Обнинск, какие знаменитые люди посещали этот город. Город произвел очень приятное впечатление, здесь много вековых деревьев. Теперь хотим посетить этот чудесный город летом! Спасибо Юля, за прекрасно проведенный день!
+2
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте. Мне приятно,что день прошел у вас замечательно.
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М
Мария
Интересная экскурсия, в целом очень понравилось. Конечно, пешие экскурсии лучше ходить в тёплое время года, но зимой тоже ничего, главное тепло одеться.
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте,Мария. Спасибо за отзыв. Пешеходные экскурсии проводятся и зимой,и летом. У природы нет плохой погоды
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И
Ирина
Спасибо огромное Юлии, мы замечательно провели время! Шикарнейшая экскурсия, влюбились в город! Юлия отличный экскурсовод, максимально познавательно, на все вопросы нам ответила) с удовольствием посоветуем Юлию и эту экскурсию друзьям💘
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день. Я очень рада,что вам все понравилось
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