Вся история Обнинска — это результат воплощения научных идей, революционных для своего времени. Наш гид — сотрудник Физико-энергетического института — посвятит вас в историю города и достижения наукограда. Вы поговорите о выдающихся учёных, уникальных разработках атомной промышленности. А ещё Обнинск — это город прекрасных парков и площадей, и там вы тоже побываете!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь мирного атома на планете Земля начался в Обнинске, которого, впрочем, в тот момент ещё не было на карте нашей страны. Казалось бы, эти события хорошо известны и запротоколированы вплоть до секунд. Есть множество документов. И всё же… домыслов и слухов ещё больше. Давайте обратимся к фактам!

Экскурсию для вас проведёт культработник Физико-энергетического института — будете вместе разбираться в истории города и попытаетесь развенчать устоявшиеся мифы, которые сложились вокруг него. Вы узнаете:

Что происходило в атомной истории Обнинска и «до-Обнинска»

Что связывает Обнинск и космос

Почему на одной из улиц города стоит рубка настоящей подводной лодки

Откуда в городе взялся истребитель

Правда ли, что в городе есть подземный тоннель

Зачем строили Высотную метеорологическую мачту

Как в Обнинске делают облака, снег, грозы и туманы

Маршрут экскурсии

Стела «Обнинск»

Памятник первопроходцам атомной энергетики

Памятники С. Т. Щацкому и А. И. Лейпунскому

Ресторан «Обнинск» — старейший в городе

Дом культуры Физико-энергетического института

Дерево «Лира» — излюбленное место встречи у входа в Городской парк

Водонапорная башня — когда-то обозначающая границу режимного городка и секретной лаборатории «В».

Скульптура «Кот учёный» — символ города науки, в котором работает 12 НИИ

Высотная метерологическая мачта — негласный символ Обнинска

Сквер С. А. Кудрявцевой

Усадьба Турлики, или Морозовская дача

Домик И. В. Курчатова.

Рубка подводной лодки К-14 и памятник самолету Миг-29

Организационные детали