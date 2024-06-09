Вся история Обнинска — это результат воплощения научных идей, революционных для своего времени.
Наш гид — сотрудник Физико-энергетического института — посвятит вас в историю города и достижения наукограда. Вы поговорите о выдающихся учёных, уникальных разработках атомной промышленности. А ещё Обнинск — это город прекрасных парков и площадей, и там вы тоже побываете!
Наш гид — сотрудник Физико-энергетического института — посвятит вас в историю города и достижения наукограда. Вы поговорите о выдающихся учёных, уникальных разработках атомной промышленности. А ещё Обнинск — это город прекрасных парков и площадей, и там вы тоже побываете!
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь мирного атома на планете Земля начался в Обнинске, которого, впрочем, в тот момент ещё не было на карте нашей страны. Казалось бы, эти события хорошо известны и запротоколированы вплоть до секунд. Есть множество документов. И всё же… домыслов и слухов ещё больше. Давайте обратимся к фактам!
Экскурсию для вас проведёт культработник Физико-энергетического института — будете вместе разбираться в истории города и попытаетесь развенчать устоявшиеся мифы, которые сложились вокруг него. Вы узнаете:
- Что происходило в атомной истории Обнинска и «до-Обнинска»
- Что связывает Обнинск и космос
- Почему на одной из улиц города стоит рубка настоящей подводной лодки
- Откуда в городе взялся истребитель
- Правда ли, что в городе есть подземный тоннель
- Зачем строили Высотную метеорологическую мачту
- Как в Обнинске делают облака, снег, грозы и туманы
Маршрут экскурсии
- Стела «Обнинск»
- Памятник первопроходцам атомной энергетики
- Памятники С. Т. Щацкому и А. И. Лейпунскому
- Ресторан «Обнинск» — старейший в городе
- Дом культуры Физико-энергетического института
- Дерево «Лира» — излюбленное место встречи у входа в Городской парк
- Водонапорная башня — когда-то обозначающая границу режимного городка и секретной лаборатории «В».
- Скульптура «Кот учёный» — символ города науки, в котором работает 12 НИИ
- Высотная метерологическая мачта — негласный символ Обнинска
- Сквер С. А. Кудрявцевой
- Усадьба Турлики, или Морозовская дача
- Домик И. В. Курчатова.
- Рубка подводной лодки К-14 и памятник самолету Миг-29
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачивается проезд на городском автобусе (1-2 поездки). Стоимость билета 25 рублей.
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Треугольной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 178 туристов
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
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