По Обнинску в мини-группе

Узнать о том, что дал миру первый наукоград, от человека, творившего историю «мирного атома»
Вся история Обнинска — это результат воплощения научных идей, революционных для своего времени.

Наш гид — сотрудник Физико-энергетического института — посвятит вас в историю города и достижения наукограда. Вы поговорите о выдающихся учёных, уникальных разработках атомной промышленности. А ещё Обнинск — это город прекрасных парков и площадей, и там вы тоже побываете!
По Обнинску в мини-группе
По Обнинску в мини-группе
По Обнинску в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь мирного атома на планете Земля начался в Обнинске, которого, впрочем, в тот момент ещё не было на карте нашей страны. Казалось бы, эти события хорошо известны и запротоколированы вплоть до секунд. Есть множество документов. И всё же… домыслов и слухов ещё больше. Давайте обратимся к фактам!

Экскурсию для вас проведёт культработник Физико-энергетического института — будете вместе разбираться в истории города и попытаетесь развенчать устоявшиеся мифы, которые сложились вокруг него. Вы узнаете:

  • Что происходило в атомной истории Обнинска и «до-Обнинска»
  • Что связывает Обнинск и космос
  • Почему на одной из улиц города стоит рубка настоящей подводной лодки
  • Откуда в городе взялся истребитель
  • Правда ли, что в городе есть подземный тоннель
  • Зачем строили Высотную метеорологическую мачту
  • Как в Обнинске делают облака, снег, грозы и туманы

Маршрут экскурсии

  • Стела «Обнинск»
  • Памятник первопроходцам атомной энергетики
  • Памятники С. Т. Щацкому и А. И. Лейпунскому
  • Ресторан «Обнинск» — старейший в городе
  • Дом культуры Физико-энергетического института
  • Дерево «Лира» — излюбленное место встречи у входа в Городской парк
  • Водонапорная башня — когда-то обозначающая границу режимного городка и секретной лаборатории «В».
  • Скульптура «Кот учёный» — символ города науки, в котором работает 12 НИИ
  • Высотная метерологическая мачта — негласный символ Обнинска
  • Сквер С. А. Кудрявцевой
  • Усадьба Турлики, или Морозовская дача
  • Домик И. В. Курчатова.
  • Рубка подводной лодки К-14 и памятник самолету Миг-29

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается проезд на городском автобусе (1-2 поездки). Стоимость билета 25 рублей.

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Треугольной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Обнинска

ПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПопулярные места

Похожие экскурсии из Обнинска

Обнинск: прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обнинск: прогулка по Старому городу
Познакомиться с историей города учёных сквозь века
Начало: Ул. Победы. 29
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 550 за всё до 45 чел.
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 550 за всё до 45 чел.
«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
Начало: Обнинск, ул. Ленина 21
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 45 чел.
У нас ещё много экскурсий в Обнинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Обнинске
ХорошоТам