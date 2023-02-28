Узнайте все о создании первой в мире АЭС на индивидуальной экскурсии по Обнинску
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Что вас ожидает:
- Монумент" Мирного атом".
- Треугольную площадь и дом "Брестская крепость"
- Памятник Первопроходцам атомной энергетики", Памятник Жолио-Кюри и сквер молодости., Памятный знак школе колонии "Бодрая жизнь"
- Городской парк
- Памятник испанским детям
- Музыкальное дерево "Лира"
- Постройки в стиле сталинского ампира
- Водонапорную башню
- Первую в мире АЭС
- Особняк В. Обнинского(дача Морозовой)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обнинск- первый наукоград! Первая в мире АЭС! Как, когда и где все начиналось? Что было до Обнинска? Земли, на которых растет город имеют интересную историю с древних времен. А мы с вами переместимся в 50-60 годы прошлого века. Прогуляемся по уютным улицам, заглянем в маленькие дворики, окажемся в эпохе сталинского ампира, прикоснемся к истории создания АЭС. Узнаем о роли великого педагога-
С. Шацкого в истории города. Увидим особняк Виктора Обнинского, построенный в 19 веке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Обнинск, ул. Лейпунского, 1Завершение: Обнинск, ул Пирогова, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная. Но можно провести ее на вашем авто.
- Важно:
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, не забудьте фотоаппарат
- В летний период возьмите бутылочку с водой и головной убор, зонт
- В зимний период одевайтесь теплее, возьмите термос с горячим чаем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана Плясунова
28 фев 2023
Юлия - прекрасный экскурсовод, мы остались очень довольны экскурсией. Грамотная речь, знание истории города и желание поделиться этими знаниями - это всё про Юлию. Спасибо огромное!
О
Ольга Штелинг
6 фев 2023
Невероятно интересная прогулка и познавательная экскурсия у нас состоялась благодаря Юлии! Обнинск - неожиданно оказался очень колоритным и незабываемым городом. Мы узнали историю не только города и фактов из-за которых город считается наукоградом и городом первых, но ещё и истории людей, которые создавали в этом городе важнейшие для всей страны объекты. Всей своей большой компанией благодарим Юлию.
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