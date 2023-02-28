Прогулка по старому Обнинску

Узнайте все о создании первой в мире АЭС на индивидуальной экскурсии по Обнинску

5
2 отзыва
Описание
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Ответы на вопросы
Прогулка по старому Обнинску
Прогулка по старому Обнинску
Прогулка по старому Обнинску
Прогулка по старому Обнинску
Прогулка по старому Обнинску
Прогулка по старому Обнинску
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Что вас ожидает:

  • Монумент" Мирного атом".
  • Треугольную площадь и дом "Брестская крепость"
  • Памятник Первопроходцам атомной энергетики", Памятник Жолио-Кюри и сквер молодости., Памятный знак школе колонии "Бодрая жизнь"
  • Городской парк
  • Памятник испанским детям
  • Музыкальное дерево "Лира"
  • Постройки в стиле сталинского ампира
  • Водонапорную башню
  • Первую в мире АЭС
  • Особняк В. Обнинского(дача Морозовой)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обнинск- первый наукоград! Первая в мире АЭС! Как, когда и где все начиналось? Что было до Обнинска? Земли, на которых растет город имеют интересную историю с древних времен. А мы с вами переместимся в 50-60 годы прошлого века. Прогуляемся по уютным улицам, заглянем в маленькие дворики, окажемся в эпохе сталинского ампира, прикоснемся к истории создания АЭС. Узнаем о роли великого педагога-
С. Шацкого в истории города. Увидим особняк Виктора Обнинского, построенный в 19 веке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обнинск, ул. Лейпунского, 1
Завершение: Обнинск, ул Пирогова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная. Но можно провести ее на вашем авто.
  • Важно:
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, не забудьте фотоаппарат
  • В летний период возьмите бутылочку с водой и головной убор, зонт
  • В зимний период одевайтесь теплее, возьмите термос с горячим чаем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
28 фев 2023
Юлия - прекрасный экскурсовод, мы остались очень довольны экскурсией. Грамотная речь, знание истории города и желание поделиться этими знаниями - это всё про Юлию. Спасибо огромное!
О
6 фев 2023
Невероятно интересная прогулка и познавательная экскурсия у нас состоялась благодаря Юлии! Обнинск - неожиданно оказался очень колоритным и незабываемым городом. Мы узнали историю не только города и фактов из-за которых город считается наукоградом и городом первых, но ещё и истории людей, которые создавали в этом городе важнейшие для всей страны объекты. Всей своей большой компанией благодарим Юлию.

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