Обнинск- первый наукоград! Первая в мире АЭС! Как, когда и где все начиналось? Что было до Обнинска? Земли, на которых растет город имеют интересную историю с древних времен. А мы с вами переместимся в 50-60 годы прошлого века. Прогуляемся по уютным улицам, заглянем в маленькие дворики, окажемся в эпохе сталинского ампира, прикоснемся к истории создания АЭС. Узнаем о роли великого педагога-

С. Шацкого в истории города. Увидим особняк Виктора Обнинского, построенный в 19 веке.