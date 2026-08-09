Прогулка начнется с улицы Лейпуновского и продолжится до Треугольной площади, где установлен памятник первопроходцам атомной энергетики.
Далее маршрут пройдет по проспекту Ленина, где расположены школа-колония Шацкого и памятник Испанскому детскому дому. Завершится экскурсия на Морозовской даче, впечатляющей постройке в новоанглийском стиле
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- 🎨 Культурное наследие Обнинска
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Памятник первопроходцам в области атомной энергетики
- Школа-колония Шацкого
- Морозовская дача
- Первая в мире АЭС
Описание экскурсии
Что вас ждет на экскурсии
Вас ожидает увлекательная прогулка по значимым местам, связанным с историей нашего города.
Памятник первопроходцам в области атомной энергетики
Мы начнем нашу экскурсию с улицы Лейпуновского и направимся на улицу Красных Зорь. Далее наша дорога приведет нас на Треугольную площадь, где установлен Памятник первопроходцам в области атомной энергетики. Этот памятник представляет собой бронзовую фигуру, олицетворяющую первых ученых-ядерщиков, оставивших значимый след в истории науки.
Школа-колония Шацкого
Следующим пунктом нашей экскурсии станет прогулка по проспекту Ленина, где мы познакомимся со школой-колонией Шацкого. Основанная в 1911 году на средства Маргариты Морозовой, она была детской трудовой колонией под названием «Бодрая жизнь». В непосредственной близости находится Городской парк с памятником Испанскому детскому дому.
Прогулка по проспекту Ленина
Продолжая наше путешествие по проспекту Ленина, вы сможете увидеть различные интересные объекты:
- Ресторан «Столбы»
- Памятник Шацкому
- Старую водонапорную башню, построенную в 1950-х годах
- Первая в мире АЭС, которая функционировала с 1954 по 2002 год
Морозовская дача
В завершение нашей экскурсии мы поедем на Морозовскую дачу, расположенную на территории Нижнего парка. Эта эффектная постройка, выполненная в новоанглийском стиле, была возведена на рубеже XIX-XX веков и впечатляет своим архитектурным оформлением.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Ждем вас на увлекательном путешествии!
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Треугольная площадь
- Памятник первопроходцам
- Проспект Ленина
- Школа-колония Шацкого
- Городской парк
- Водонапорная башня
- Морозовская дача
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы