Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город утопает в зелени, а парки радуют глаз. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной прогулки возможны, но стоит учитывать погодные условия.

В рамках пешеходной экскурсии по Обнинску посетители смогут увидеть знаковые места города. Прогулка начнется с улицы Лейпуновского и продолжится до Треугольной площади, где установлен памятник первопроходцам атомной энергетики. Далее маршрут пройдет по проспекту Ленина, где расположены школа-колония Шацкого и памятник Испанскому детскому дому. Завершится экскурсия на Морозовской даче, впечатляющей постройке в новоанглийском стиле

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ждет на экскурсии

Вас ожидает увлекательная прогулка по значимым местам, связанным с историей нашего города.

Памятник первопроходцам в области атомной энергетики

Мы начнем нашу экскурсию с улицы Лейпуновского и направимся на улицу Красных Зорь. Далее наша дорога приведет нас на Треугольную площадь, где установлен Памятник первопроходцам в области атомной энергетики. Этот памятник представляет собой бронзовую фигуру, олицетворяющую первых ученых-ядерщиков, оставивших значимый след в истории науки.

Школа-колония Шацкого

Следующим пунктом нашей экскурсии станет прогулка по проспекту Ленина, где мы познакомимся со школой-колонией Шацкого. Основанная в 1911 году на средства Маргариты Морозовой, она была детской трудовой колонией под названием «Бодрая жизнь». В непосредственной близости находится Городской парк с памятником Испанскому детскому дому.

Прогулка по проспекту Ленина

Продолжая наше путешествие по проспекту Ленина, вы сможете увидеть различные интересные объекты:

Ресторан «Столбы»

Памятник Шацкому

Старую водонапорную башню, построенную в 1950-х годах

Первая в мире АЭС, которая функционировала с 1954 по 2002 год

Морозовская дача

В завершение нашей экскурсии мы поедем на Морозовскую дачу, расположенную на территории Нижнего парка. Эта эффектная постройка, выполненная в новоанглийском стиле, была возведена на рубеже XIX-XX веков и впечатляет своим архитектурным оформлением.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Ждем вас на увлекательном путешествии!