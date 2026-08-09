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Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску

Познакомьтесь с историей Обнинска, посетив его ключевые достопримечательности. Откройте для себя уникальные архитектурные памятники и культурное наследие
В рамках пешеходной экскурсии по Обнинску посетители смогут увидеть знаковые места города.

Прогулка начнется с улицы Лейпуновского и продолжится до Треугольной площади, где установлен памятник первопроходцам атомной энергетики.

Далее маршрут пройдет по проспекту Ленина, где расположены школа-колония Шацкого и памятник Испанскому детскому дому. Завершится экскурсия на Морозовской даче, впечатляющей постройке в новоанглийском стиле

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 📚 Интересные факты о городе
  • 🚶‍♂️ Приятная прогулка по паркам
  • 🎨 Культурное наследие Обнинска

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город утопает в зелени, а парки радуют глаз. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной прогулки возможны, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску

Что можно увидеть

  • Памятник первопроходцам в области атомной энергетики
  • Школа-колония Шацкого
  • Морозовская дача
  • Первая в мире АЭС

Описание экскурсии

Что вас ждет на экскурсии

Вас ожидает увлекательная прогулка по значимым местам, связанным с историей нашего города.

Памятник первопроходцам в области атомной энергетики

Мы начнем нашу экскурсию с улицы Лейпуновского и направимся на улицу Красных Зорь. Далее наша дорога приведет нас на Треугольную площадь, где установлен Памятник первопроходцам в области атомной энергетики. Этот памятник представляет собой бронзовую фигуру, олицетворяющую первых ученых-ядерщиков, оставивших значимый след в истории науки.

Школа-колония Шацкого

Следующим пунктом нашей экскурсии станет прогулка по проспекту Ленина, где мы познакомимся со школой-колонией Шацкого. Основанная в 1911 году на средства Маргариты Морозовой, она была детской трудовой колонией под названием «Бодрая жизнь». В непосредственной близости находится Городской парк с памятником Испанскому детскому дому.

Прогулка по проспекту Ленина

Продолжая наше путешествие по проспекту Ленина, вы сможете увидеть различные интересные объекты:

  • Ресторан «Столбы»
  • Памятник Шацкому
  • Старую водонапорную башню, построенную в 1950-х годах
  • Первая в мире АЭС, которая функционировала с 1954 по 2002 год

Морозовская дача

В завершение нашей экскурсии мы поедем на Морозовскую дачу, расположенную на территории Нижнего парка. Эта эффектная постройка, выполненная в новоанглийском стиле, была возведена на рубеже XIX-XX веков и впечатляет своим архитектурным оформлением.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Ждем вас на увлекательном путешествии!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Треугольная площадь
  • Памятник первопроходцам
  • Проспект Ленина
  • Школа-колония Шацкого
  • Городской парк
  • Водонапорная башня
  • Морозовская дача
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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