Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и приятной атмосферой. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой экскурсия доступна, но стоит учитывать холодную погоду и ранние сумерки.

Из Обнинска вы отправитесь в Боровск, город с богатой историей и культурой.Прогулка по улочкам позволит вам узнать о героическом прошлом, от Куликовской битвы до обороны Москвы.Вы увидите старообрядческую часовню, где

погибли боярыня Морозова и княгиня Урусова, и Храм Покрова Пресвятой Богородицы, уникальный образец деревянного зодчества. В завершение посетите «Чайную» Покрова на Высоком для чашки чая с выпечкой и фото на память

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ждет в Боровске

Боровск, известный как «Город воинской доблести», в годы Великой Отечественной войны оказался в самом центре военных событий. Прогуливаясь по его улочкам, вы сможете узнать о ключевых событиях его героической истории - от Куликова поля до обороны Москвы в 1941 году. Кроме того, вас ожидают современные памятники и старинная купеческая застройка XVIII–XIX столетий.

Старообрядческая часовня-памятник

Мы посетим старообрядческую часовню-памятник, установленную на месте гибели боярыни Морозовой и её сестры княгини Урусовой. Это место наполнено историей и духом времени.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Недалеко от часовни расположился Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это уникальное произведение деревянного зодчества, построенное в начале XVII века. В его стенах хранятся мощи святых, таких как праведная Анна и Спиридон Тримифунский.

«Чайная» Покрова на Высоком

Следующим пунктом нашей прогулки станет «Чайная» Покрова на Высоком. Здесь вам предложат насладиться чаем с ароматной выпечкой и сделать замечательные фотографии на память.

Важная информация

Для бронирования экскурсии во время праздничных дат необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте «Спутник-8». Это поможет обеспечить ваше участие и сделает вашу экскурсию ещё более запоминающейся.