Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Обнинска в Боровск, чтобы узнать о его героическом прошлом и насладиться культурными достопримечательностями
Из Обнинска вы отправитесь в Боровск, город с богатой историей и культурой.
Прогулка по улочкам позволит вам узнать о героическом прошлом, от Куликовской битвы до обороны Москвы.
Вы увидите старообрядческую часовню, где читать дальшеуменьшить
погибли боярыня Морозова и княгиня Урусова, и Храм Покрова Пресвятой Богородицы, уникальный образец деревянного зодчества. В завершение посетите «Чайную» Покрова на Высоком для чашки чая с выпечкой и фото на память
5 причин купить эту экскурсию
📜 Историческая ценность
🏛 Уникальные храмы
☕ Чайная с атмосферой
📸 Отличные фото
🚶♂️ Прогулка по улочкам
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и приятной атмосферой. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой экскурсия доступна, но стоит учитывать холодную погоду и ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старообрядческая часовня-памятник
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Чайная Покрова на Высоком
Описание экскурсии
Что вас ждет в Боровске
Боровск, известный как «Город воинской доблести», в годы Великой Отечественной войны оказался в самом центре военных событий. Прогуливаясь по его улочкам, вы сможете узнать о ключевых событиях его героической истории - от Куликова поля до обороны Москвы в 1941 году. Кроме того, вас ожидают современные памятники и старинная купеческая застройка XVIII–XIX столетий.
Старообрядческая часовня-памятник
Мы посетим старообрядческую часовню-памятник, установленную на месте гибели боярыни Морозовой и её сестры княгини Урусовой. Это место наполнено историей и духом времени.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Недалеко от часовни расположился Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это уникальное произведение деревянного зодчества, построенное в начале XVII века. В его стенах хранятся мощи святых, таких как праведная Анна и Спиридон Тримифунский.
«Чайная» Покрова на Высоком
Следующим пунктом нашей прогулки станет «Чайная» Покрова на Высоком. Здесь вам предложат насладиться чаем с ароматной выпечкой и сделать замечательные фотографии на память.
Важная информация
Для бронирования экскурсии во время праздничных дат необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте «Спутник-8». Это поможет обеспечить ваше участие и сделает вашу экскурсию ещё более запоминающейся.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Старообрядческая часовня-памятник
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
«Чайная» Покрова на Высоком
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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