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Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Обнинска в Боровск, чтобы узнать о его героическом прошлом и насладиться культурными достопримечательностями
Из Обнинска вы отправитесь в Боровск, город с богатой историей и культурой.

Прогулка по улочкам позволит вам узнать о героическом прошлом, от Куликовской битвы до обороны Москвы.

Вы увидите старообрядческую часовню, где
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погибли боярыня Морозова и княгиня Урусова, и Храм Покрова Пресвятой Богородицы, уникальный образец деревянного зодчества. В завершение посетите «Чайную» Покрова на Высоком для чашки чая с выпечкой и фото на память

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Историческая ценность
  • 🏛 Уникальные храмы
  • ☕ Чайная с атмосферой
  • 📸 Отличные фото
  • 🚶‍♂️ Прогулка по улочкам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и приятной атмосферой. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой экскурсия доступна, но стоит учитывать холодную погоду и ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Старообрядческая часовня-памятник
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Чайная Покрова на Высоком

Описание экскурсии

Что вас ждет в Боровске

Боровск, известный как «Город воинской доблести», в годы Великой Отечественной войны оказался в самом центре военных событий. Прогуливаясь по его улочкам, вы сможете узнать о ключевых событиях его героической истории - от Куликова поля до обороны Москвы в 1941 году. Кроме того, вас ожидают современные памятники и старинная купеческая застройка XVIII–XIX столетий.

Старообрядческая часовня-памятник

Мы посетим старообрядческую часовню-памятник, установленную на месте гибели боярыни Морозовой и её сестры княгини Урусовой. Это место наполнено историей и духом времени.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Недалеко от часовни расположился Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это уникальное произведение деревянного зодчества, построенное в начале XVII века. В его стенах хранятся мощи святых, таких как праведная Анна и Спиридон Тримифунский.

«Чайная» Покрова на Высоком

Следующим пунктом нашей прогулки станет «Чайная» Покрова на Высоком. Здесь вам предложат насладиться чаем с ароматной выпечкой и сделать замечательные фотографии на память.

Важная информация

Для бронирования экскурсии во время праздничных дат необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте «Спутник-8». Это поможет обеспечить ваше участие и сделает вашу экскурсию ещё более запоминающейся.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старообрядческая часовня-памятник
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • «Чайная» Покрова на Высоком
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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