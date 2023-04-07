Индивидуальная пешеходная экскурсия по уникальной усадьбе Белкино в Обнинске
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Что вас ожидает:
- Главный дом(в разрушенном состоянии)
- Храм Св. Бориса и Глеба
- Флигель
- Памятник А. С. Пушкину
- Свадебный мостик
- Годуновский вяз
- Беседку-ротонду
- Летний театр
- Братскую могилу
- Георгиевский крест
- Белкинские пруды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гуляя по проспектам и улицам современного Обнинска, можно оказаться в старинной усадьбе.
"Усадьба Белкино" - уникальный памятник архитектурно-паркового искусства XVIII века. Усадьба с невероятно интересной историей. Барский дом практически не сохранился. Он является самой старой постройкой города. Но прогулка по парку с декоративным мостиком, беседкой, памятниками, аллеями, завораживающими видами на пруды, с осмотром старинного храма в компании с экскурсоводом обязательно вам понравится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Место начала и завершения?
- Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Важная информация
- Важно:
- Экскурсия пешеходная
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
- В летний период возьмите бутылочку с водой, головной убор и зонт
- В зимний период одевайтесь теплее, возьмите термос с горячим чаем
- Не забудьте фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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