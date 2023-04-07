Секреты усадьбы Белкино в Обнинске

Индивидуальная пешеходная экскурсия по уникальной усадьбе Белкино в Обнинске

Описание
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Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
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Что вас ожидает:

  • Главный дом(в разрушенном состоянии)
  • Храм Св. Бориса и Глеба
  • Флигель
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Свадебный мостик
  • Годуновский вяз
  • Беседку-ротонду
  • Летний театр
  • Братскую могилу
  • Георгиевский крест
  • Белкинские пруды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гуляя по проспектам и улицам современного Обнинска, можно оказаться в старинной усадьбе.
"Усадьба Белкино" - уникальный памятник архитектурно-паркового искусства XVIII века. Усадьба с невероятно интересной историей. Барский дом практически не сохранился. Он является самой старой постройкой города. Но прогулка по парку с декоративным мостиком, беседкой, памятниками, аллеями, завораживающими видами на пруды, с осмотром старинного храма в компании с экскурсоводом обязательно вам понравится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Место начала и завершения?
Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Важно:
  • Экскурсия пешеходная
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
  • В летний период возьмите бутылочку с водой, головной убор и зонт
  • В зимний период одевайтесь теплее, возьмите термос с горячим чаем
  • Не забудьте фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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