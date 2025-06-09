Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Обнинске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города Открыть для себя биографии выдающихся учёных, которые ковали ядерный щит СССР Начало: На ул. Лейпунского 7400 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города Прикоснуться к великому прошлому и услышать живые истории там, где они начинались Начало: На ул. Лейпунского 7400 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1 час Индивидуальная до 1 чел. Прогулка по старинной усадьбе Белкино в Обнинске Индивидуальная экскурсия по старинной усадьбе Белкино в Обнинске. Узнайте интересные факты, прогуляйтесь по парку и сделайте красивые фото Начало: Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино» Расписание: В любой день и удобное для вас время 2500 ₽ за экскурсию Другие экскурсии Обнинска

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Необычные»

Забронируйте экскурсию в Обнинске на 2025 год по теме «Необычные», цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август