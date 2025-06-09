Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
Открыть для себя биографии выдающихся учёных, которые ковали ядерный щит СССР
Начало: На ул. Лейпунского
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города
Прикоснуться к великому прошлому и услышать живые истории там, где они начинались
Начало: На ул. Лейпунского
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по старинной усадьбе Белкино в Обнинске
Индивидуальная экскурсия по старинной усадьбе Белкино в Обнинске. Узнайте интересные факты, прогуляйтесь по парку и сделайте красивые фото
Начало: Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино»
Расписание: В любой день и удобное для вас время
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
2500 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Необычные»
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