Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем в путешествие по сердцу и югу Ольхона! Вас ждут незабываемые виды: бескрайний Байкал, уединенные лагуны, золотые пляжи и причудливые скалы.



Вы погрузитесь в уникальную атмосферу острова, познакомившись с древними шаманскими обычаями и местной кухней.



Мы обязательно будем делать паузы, чтобы вы могли сделать потрясающие кадры и увезти с собой частичку магии Ольхона. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 5 114 отзывов

Алексей Ваш гид на Ольхоне Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 114 отзывов Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-7 человек 10 000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Экскурсия на остров Ольхон По пути на остров туристы проедут через живописные Тажеранские степи Байкала и переправятся на пароме в посёлке Сахюрта, где начинается основная часть маршрута. Южная и центральная часть острова На маршруте будут остановки на Заливе Хагли и Хул, окружённых мысами, а также на вершине Трезубец, напоминающей руины средневекового замка с панорамными видами на Байкал. Далее путь ведёт к вершине Перевал, с которой открываются виды на Байкал и острова Малого моря. Лагуны и пляжи Туристы посетят лагуну Шара-Шулун с изумрудной водой и песчаными пляжами, а также секретный пляж, окружённый скалами, и залив Семисосенный с длинным песчаным берегом. Культурные и сакральные места На маршруте также будет обзорная вершина Полевой стан, откуда видна центральная часть острова, и скала Шаманка на мысе Бурхан — сакральное место для шаманистов. Туристы узнают историю мест, особенности культуры народов Байкала и традиции тибетского буддизма, а также попробуют блюда национальной кухни. Важная информация: Переправа на пароме включена в маршрут. Возьмите удобную обувь и одежду по погоде. Предусмотрены остановки для фото и видео. Возможны изменения маршрута в зависимости от погодных условий.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Залив Хагли

Залив Хул

Вершина Трезубец

Вершина Перевал

Лагуна Шара-Шулун

Секретный пляж

Залив Семисосенный

Обзорная вершина «Полевой стан»

Скала «Шаманка» на мысе Бурхан Что включено Услуги гида

Трансфер

Переправа на пароме Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Иркутск, Сухэ-Батора, 7 Завершение: Иркутск, гостиница Ангара Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация Переправа на пароме включена в маршрут

Возьмите удобную обувь и одежду по погоде

Предусмотрены остановки для фото и видео

Возможны изменения маршрута в зависимости от погодных условий Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.