Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал. Залив Хагли, окружённый величественными мысами. Озеро Сердце, окружённое футуристическим ландшафтом. Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы. Скала Шаманка на мысе Бурхан - визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов. Столбы сэргэ, с помощью которых шаманы и все интересующиеся общаются с духами

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вершина Трезубец , напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал

, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал Залив Хагли , окружённый величественными мысами

, окружённый величественными мысами Озеро Сердце , окружённое футуристическим ландшафтом

, окружённое футуристическим ландшафтом Вершина Перевал , откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы

, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы Скала Шаманка на мысе Бурхан — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов

на мысе Бурхан — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов Столбы сэргэ, с помощью которых шаманы и все интересующиеся общаются с духами

Во время путешествия вы познакомитесь с особенностями культуры народов, проживающих на Байкале, узнаете историю этого места, познакомитесь с местной культурой, узнаете про таинственных шаманов и тибетский буддизм. А также попробуете блюда национальной кухни. А ещё во время путешествия мы вместе сделаем потрясающие фотографии и видео.

Организационные детали