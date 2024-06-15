Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)

Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал. Залив Хагли, окружённый величественными мысами. Озеро Сердце, окружённое футуристическим ландшафтом. Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы. Скала Шаманка на мысе Бурхан - визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов. Столбы сэргэ, с помощью которых шаманы и все интересующиеся общаются с духами

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Потрясающие виды
  2. 🏞 Уникальные природные объекты
  3. 🛤 Интересная история и культура
  4. 🍲 Национальная кухня
  5. 🚗 Комфортабельный транспорт

Что можно увидеть

  • Вершина Трезубец
  • Залив Хагли
  • Озеро Сердце
  • Вершина Перевал
  • Скала Шаманка
  • Столбы сэргэ
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал
  • Залив Хагли, окружённый величественными мысами
  • Озеро Сердце, окружённое футуристическим ландшафтом
  • Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы
  • Скала Шаманка на мысе Бурхан — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов
  • Столбы сэргэ, с помощью которых шаманы и все интересующиеся общаются с духами

Во время путешествия вы познакомитесь с особенностями культуры народов, проживающих на Байкале, узнаете историю этого места, познакомитесь с местной культурой, узнаете про таинственных шаманов и тибетский буддизм. А также попробуете блюда национальной кухни. А ещё во время путешествия мы вместе сделаем потрясающие фотографии и видео.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
  • Заберём вас из Иркутска или встретимся в Хужире

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньСкала ШаманкаПопулярные места

Похожие экскурсии из Ольхона

День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
33 340 за всё до 4 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
59 отзывов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
День на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
11 июня в 10:00
12 июня в 17:00
24 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий на Ольхоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Ольхоне
ХорошоТам