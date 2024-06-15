Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал. Залив Хагли, окружённый величественными мысами. Озеро Сердце, окружённое футуристическим ландшафтом. Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы. Скала Шаманка на мысе Бурхан - визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов. Столбы сэргэ, с помощью которых шаманы и все интересующиеся общаются с духами
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Потрясающие виды
- 🏞 Уникальные природные объекты
- 🛤 Интересная история и культура
- 🍲 Национальная кухня
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Вершина Трезубец
- Залив Хагли
- Озеро Сердце
- Вершина Перевал
- Скала Шаманка
- Столбы сэргэ
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал
- Залив Хагли, окружённый величественными мысами
- Озеро Сердце, окружённое футуристическим ландшафтом
- Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы
- Скала Шаманка на мысе Бурхан — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов
- Столбы сэргэ, с помощью которых шаманы и все интересующиеся общаются с духами
Во время путешествия вы познакомитесь с особенностями культуры народов, проживающих на Байкале, узнаете историю этого места, познакомитесь с местной культурой, узнаете про таинственных шаманов и тибетский буддизм. А также попробуете блюда национальной кухни. А ещё во время путешествия мы вместе сделаем потрясающие фотографии и видео.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
- Заберём вас из Иркутска или встретимся в Хужире
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид на Ольхоне
Провёл экскурсии для 136 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.Задать вопрос
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