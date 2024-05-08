Групповые экскурсии Ольхона

Найдено 11 экскурсий в категории «Групповые» на Ольхоне, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На буханке - к северу Ольхона
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
174 отзыва
На буханке - к северу Ольхона: природа, легенды и уникальные места
Ощутите силу природы на северной части Ольхона: смотровые площадки, легенды и культурные рассказы
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 150 за человека
Прогулка на катере к острову Чаек
🚤 На катере
Групповая
1 час
8 отзывов
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500 за человека
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
76 отзывов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
Мини-группа
7 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000 за человека
На теплоходе к святым источникам Сурхайты
⛴ На теплоходе
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия к святым источникам Сурхайты на острове Ольхон
Погрузитесь в мир природной красоты и духовности, посещая святые источники Сурхайты и буддийский центр на острове Огой
Начало: Хужир, причал
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Ольхон на закате: путешествие по историческому Хужиру
Приглашаем на вечернюю прогулку по Хужиру, где вы увидите Ольхон в его великолепном закате и познакомитесь с богатой историей острова
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Ежедневно
Завтра в 17:30
10 июня в 17:30
1 000 за человека
Вечерний круиз на остров Чаек
Круиз
1 час 10 минут
2 отзыва
Вечерний круиз на остров Чаек: незабываемое приключение среди природы
Погрузитесь в волшебство Ольхона с вечерним круизом на остров Чаек. Покормите чаек и насладитесь неповторимыми видами
Начало: П. Хужир. Пристань или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 200 за человека
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон
Мини-группа
12 часов
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон - уникальное приключение
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку на острове Ольхон, где вы не только насладитесь красотами Байкала, но и освоите рыбную ловлю
Начало: По договоренности
Расписание: с 25 июня по 15 августа
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон
Мини-группа
12 часов
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон: улов и приключения
Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус
Начало: Ольхон
Расписание: с 25 июня по 15 августа
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000 за человека
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илария
    8 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответитьАлександр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
  • С
    Софья
    10 апреля 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и
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    компанию. Галина оперативно и доброжелательно ответила, а так же порекомендовала маршрут. Мы прилетали в аэропорт, был предложен трансфер. Экскурсоводом был Михаил, который приготовил отличную уху, и мы посетили около 6 локаций южного Ольхона! Хочется поблагодарить данную компанию за предоставление своих услуг на острове Ольхон!

  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории
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    из своей жизни, как местного жителя острова. И еще мы попили благодаря нашему гиду чистейшей бакальской воды и поели вкусной горячей ухи. Ну и конечно увидели кучу интересного. Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.
  • М
    Милана
    22 марта 2024
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Нашим экскурсаводом был Юрий. Профессионал своего дела. Никакой спешки. Отзывчивый, душевный, интересный. Обед очень вкусный и сытный. Маршрут отличный. Спасибо за положительные эмоции, прекрасное настроение и запоминающуюся экскурсию!!!
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом
  • П
    Павел
    14 февраля 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Групповые»

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  4. Групповая экскурсия на север острова Ольхон
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  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Групповые" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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