Галина проводит ещё 2 экскурсии

Фантастический Ольхон Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по чистейшему льду Байкала зимой и по бездорожью летом и увидите все самые живописные места севера Ольхона. В программе экскурсии:
Мыс Харанцы — отличная смотровая площадка, с которой вы увидите острова Лев и Крокодил.
Песчанка — красивые 🤩 песчаные дюны, на которых в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключенных.
Мыс Саган-Хушун — вы рассмотрите отвесные мраморные скалы, покрытые красными лишайниками, и расшифруете название мыса.
Мыс Шунтэ — вы оцените живописную скалу в виде сердца и узнаете перевод бурятского слова «шэнэтэ».
Мыс Хобой — самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала. Пока вы наслаждаетесь его завораживающими видами, мы приготовим для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав.
Организационные детали
Транспортные расходы и обед включены в стоимость
Билеты в Прибайкальский национальный парк 🌳 оплачиваются отдельно — 300 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!