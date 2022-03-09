Галина проводит ещё 2 экскурсии

Ольхон — самый большой обитаемый остров Байкала и настоящий заповедник удивительных ландшафтов и пейзажей.
Вы проедете на Ниве по его северной части, полюбуетесь захватывающими дух видами, отведаете местный травяной чай и приготовленную на костре уху и услышите местные легенды и веселые истории.
Вы проедете на Ниве по его северной части, полюбуетесь захватывающими дух видами, отведаете местный травяной чай и приготовленную на костре уху и услышите местные легенды и веселые истории.
Описание экскурсии
Фантастический Ольхон
Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по бездорожью и увидите все самые живописные места севера Ольхона. В программе экскурсии:
- Мыс Харанцы — отличная смотровая площадка, с которой вы увидите острова Лев и Крокодил.
- Песчанка — красивые песчаные дюны, на которых в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключенных.
- Мыс Саган-Хушун — вы рассмотрите отвесные мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
- Мыс Шунтэ — вы оцените живописную скалу в виде сердца
- Мыс Хобой — самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.
Пока вы наслаждаетесь его завораживающими видами, мы приготовим для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав.
Организационные детали
- Транспортные расходы и обед включены в стоимость
- Билеты в Прибайкальский национальный парк оплачиваются отдельно — 300 рублей с человека
- В поездке вас сопровождает водитель-экскурсовод. Профессиональный гид оплачивается дополнительно, стоимость его услуг зависит от загруженности и сезона, но не превышает 5000 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Для знакомства с Ольхоном выбрали две поездки: на север и на юг острова. Поскольку поездка была на пиковые праздничные даты, взяли индивидуальные поездки, очень не пожалели. С момента бронирования с
+2
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Брали индивидуальную экскурсию. Невероятные эмоции от путешествия. Наш водитель Матвей коренной житель рассказал нам много интересного. Отдельный гид в этой поездке не требуется. Все было отлично, не перегружено информацией, мы
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Е
Было красиво, вкусно и тепло)
Нам показали точки с которых открывается чудесный вид на Байкал Накормили вкусной ухой с омулем и домашними овощами И даже нашли время и подходящее место, чтобы мы могли окунуться в Байкале.
Маршрут (дорога) до локаций сложная поэтому отдельное спасибо нашему водителю-экскурсоводу Алексею за профессионализм! (После дорог Ольхона остальные встречаемые дороги кажутся идеально ровными))
Спасибо Нам понравилось!
Нам показали точки с которых открывается чудесный вид на Байкал Накормили вкусной ухой с омулем и домашними овощами И даже нашли время и подходящее место, чтобы мы могли окунуться в Байкале.
Маршрут (дорога) до локаций сложная поэтому отдельное спасибо нашему водителю-экскурсоводу Алексею за профессионализм! (После дорог Ольхона остальные встречаемые дороги кажутся идеально ровными))
Спасибо Нам понравилось!
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Давно хотела побывать на Байкале, пересмотрела кучу вариантов по организации туров и остановилась на Галине, очень приятная девушка, всегда на связи, по всем волнующим вопросам сразу отвечает, все корректно обьясняет, вообщем все понравилось.
Наш тур вёл Гид и водитель в одном лице Роман, тоже очень приятный парень, все нам рассказал, показал:)
Наш тур вёл Гид и водитель в одном лице Роман, тоже очень приятный парень, все нам рассказал, показал:)
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1 мая были на экскурсии по северу острова Ольхон - впечатлений просто море! Гид и водитель просто выше всех похвал, очень комфортно себя с ними чувствовали. Подача материала, гостеприимность, приятное общение, широкий кругозор и любовь к месту - 1000/10!
День прошел прекрасно, познавательно и с прекрасными фотографиями ❤️ Гид Туяна - 👍
День прошел прекрасно, познавательно и с прекрасными фотографиями ❤️ Гид Туяна - 👍
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Все что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказать и о севере. К сожалению, погода очень сильно спутала планы из-за сильного дождя, но
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