Галина проводит ещё 2 экскурсии

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Джип-тур по северу острова Ольхон

Песчаные дюны, хвойные леса, льды, фантастические скалы и байкальская уха за один день

Галина
Галина – экскурсионное агентство из Ольхона
Ольхон — самый большой обитаемый остров 🏝️ Байкала и настоящий заповедник удивительных ландшафтов и пейзажей.

Вы проедете на Ниве по его северной части, полюбуетесь захватывающими дух видами, отведаете местный травяной чай и приготовленную на костре уху и услышите местные легенды и веселые истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 700 ₽ за экскурсию

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Джип-тур по северу острова Ольхон
Джип-тур по северу острова Ольхон

Что вас ожидает

Фантастический Ольхон
Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по чистейшему льду Байкала зимой и по бездорожью летом и увидите все самые живописные места севера Ольхона. В программе экскурсии:

  • Мыс Харанцы — отличная смотровая площадка, с которой вы увидите острова Лев и Крокодил.
  • Песчанка — красивые 🤩 песчаные дюны, на которых в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключенных.
  • Мыс Саган-Хушун — вы рассмотрите отвесные мраморные скалы, покрытые красными лишайниками, и расшифруете название мыса.
  • Мыс Шунтэ — вы оцените живописную скалу в виде сердца и узнаете перевод бурятского слова «шэнэтэ».
  • Мыс Хобой — самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.
    Пока вы наслаждаетесь его завораживающими видами, мы приготовим для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и обед включены в стоимость
  • Билеты в Прибайкальский национальный парк 🌳 оплачиваются отдельно — 300 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Джип-тур по северу острова Ольхон
Джип-тур по северу острова Ольхон
Джип-тур по северу острова Ольхон
Джип-тур по северу острова Ольхон
Джип-тур по северу острова Ольхон
Джип-тур по северу острова Ольхон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
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Галина проводит ещё 2 экскурсии

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