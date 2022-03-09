Галина проводит ещё 2 экскурсии

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ехали с комфортом и наслаждались видами. Будьте готовы к бездорожью в национальном парке. Если вы знаете, что вас может укачивать, то здесь или драмина или это путешествие вам не подходит. Трясти будет очень сильно. Матвей опытный водитель, мы не могли поверить как там вообще можно проехать. Также Матвей приготовил нам вкуснейшую уху. У нас было 3 полных дня- брали индивидуальную экскурсию на север, на юг и групповую (около 10 чел) на Огой. Все три экскурсии понравились и мы считаем взяли от нашей поездки максимум благодаря этим экскурсиям. Фотки вложила с Севера.

P.s. На индивидуальных нас было двое. Водитель заехал прямо в отель в комфортное для нас время в 12.00, также мы смотрели достопримечательности столько сколько хотели и не были ограничены по времени. Это также большой плюс.