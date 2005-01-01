Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Путешествие по южной части острова Ольхон

Раствориться в красоте Байкала и рассмотреть природные сокровища сакрального острова

Любовь
Любовь – представитель из Ольхона
Южная часть острова Ольхон за один день вдохновит и исследователей, и созерцателей байкальской природы.

Вы покорите Харгойский перевал и зеленые скалы замка Хулы, увидите места силы буддистов, попробуете уху из свежего омуля и, если нам повезет, встретите диких лошадей.

Байкал предстанет перед вами настоящим хозяином Сибири — мощным, сакральным и живописным.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон

Что вас ожидает

Природные красоты южной части Ольхона
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один насыщенный день вы увидите и посетите:

  • Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.
  • Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров 🏝️ Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления
  • Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала
  • Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы
  • Замок 🏰 Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником

В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться: вода здесь всегда необычайно теплая для Байкала. Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. И всё это — на живописном берегу Байкала!

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Поездка начинается уже на острове 🏝️ Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
  • В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
  • По вашему желанию мы можем организовать экскурсию ⛳ в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории 📖 поселений.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, обед
  • Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк 🌳 и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Хужире
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Любовь
Любовь
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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