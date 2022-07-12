Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова.По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей.За один насыщенный день вы увидите

и посетите: озеро Ялга, бухту Малый Харгой, Харгойский перевал, мыс Кобылья голова, озеро Сердце и замок Хулы. В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться. Днем вас ждет обед: уха из свежего омуля, местные пряники и горячий чай

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия по южной части острова Ольхон - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, вода в озере Ялга прогревается, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на возможные трудности с погодой и транспортом, можно насладиться уединением и спокойствием, характерным для осенне-зимнего Байкала.

Сейчас август — это идеальное время.