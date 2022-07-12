Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова.
По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей.
За один насыщенный день вы увидите
По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей.
За один насыщенный день вы увидите
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏞️ Посещение сакральных мест
- 🍲 Обед с ухой из омуля
- 🐴 Возможность увидеть диких лошадей
- 🚶♂️ Насыщенный маршрут за один день
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для путешествия по южной части острова Ольхон - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, вода в озере Ялга прогревается, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на возможные трудности с погодой и транспортом, можно насладиться уединением и спокойствием, характерным для осенне-зимнего Байкала.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Ялга
- Бухта Малый Харгой
- Мыс Кобылья голова
- Замок Хулы
- Залив Нуры
Описание экскурсии
Природные красоты южной части Ольхона
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один насыщенный день вы увидите и посетите:
- Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.
- Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления
- Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала
- Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы
- Замок Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником
В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться: вода здесь всегда необычайно теплая для Байкала. Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. И всё это — на живописном берегу Байкала!
Организационные детали
Как проходит путешествие
- Поездка начинается уже на острове Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
- В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
- По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы, обед
- Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Хужире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 934 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг острова Ольхон 11.07.22. Сергей - очень аккуратный и профессиональный водитель. Из его рассказов мы узнали
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Ездила на Юг Ольхона с Сергеем, внимательный и аккуратный водитель, рассказал местные легенды и истории. Вид юга очень сильно отличается от севера, кажется, что два разных острова:) съездить и посмотреть на бескрайние степи с шикарным видом на Байкал рекомендую всем. Уха тоже вкусная:)
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Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
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10 баллов из 10!
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И
Очень поздно я добралась до отзыва, но лучше поздно, чем вообще не оставить, да?)
Итак. Отличная организация! Предварительно, когда я была ещё дома, мне пришло сообщение с подтверждением. Потом ссылка на
Итак. Отличная организация! Предварительно, когда я была ещё дома, мне пришло сообщение с подтверждением. Потом ссылка на
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А
Огромное спасибо нашему гиду, водителю и повару Александру за СУПЕР путешествие по южной части острова Ольхон!
Александр - внимательный гид, аккуратный водитель и замечательный повар!
Поездка на "5+": очень красивые и разнообразные
Александр - внимательный гид, аккуратный водитель и замечательный повар!
Поездка на "5+": очень красивые и разнообразные
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