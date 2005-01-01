Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Природные красоты южной части Ольхона Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один насыщенный день вы увидите и посетите:
Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.
Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров 🏝️ Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления
Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала
Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы
Замок 🏰 Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником
В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться: вода здесь всегда необычайно теплая для Байкала. Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. И всё это — на живописном берегу Байкала!
Организационные детали
Как проходит путешествие
Поездка начинается уже на острове 🏝️ Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
По вашему желанию мы можем организовать экскурсию ⛳ в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории 📖 поселений.
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: транспортные расходы, обед
Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк 🌳 и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Хужире
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!