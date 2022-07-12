Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

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Путешествие по южной части острова Ольхон

Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова.

По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей.

За один насыщенный день вы увидите
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и посетите: озеро Ялга, бухту Малый Харгой, Харгойский перевал, мыс Кобылья голова, озеро Сердце и замок Хулы. В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться. Днем вас ждет обед: уха из свежего омуля, местные пряники и горячий чай

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🏞️ Посещение сакральных мест
  • 🍲 Обед с ухой из омуля
  • 🐴 Возможность увидеть диких лошадей
  • 🚶‍♂️ Насыщенный маршрут за один день

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия по южной части острова Ольхон - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, вода в озере Ялга прогревается, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на возможные трудности с погодой и транспортом, можно насладиться уединением и спокойствием, характерным для осенне-зимнего Байкала.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон

Что можно увидеть

  • Озеро Ялга
  • Бухта Малый Харгой
  • Мыс Кобылья голова
  • Замок Хулы
  • Залив Нуры

Описание экскурсии

Природные красоты южной части Ольхона

Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один насыщенный день вы увидите и посетите:

  • Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.
  • Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления
  • Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала
  • Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы
  • Замок Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником

В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться: вода здесь всегда необычайно теплая для Байкала. Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. И всё это — на живописном берегу Байкала!

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Поездка начинается уже на острове Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
  • В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
  • По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, обед
  • Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Хужире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 934 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
К
Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг острова Ольхон 11.07.22. Сергей - очень аккуратный и профессиональный водитель. Из его рассказов мы узнали
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интересные факты о тех местах, которые посетили. Во время поездки нас угостили вкусной ухой и ароматным чаем на травах! А так же, мы от души накупались в теплом заливе! Это была одна из самых ярких поездок за наш отпуск!

Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг острова
Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг острова
Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг острова
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Анна
Ездила на Юг Ольхона с Сергеем, внимательный и аккуратный водитель, рассказал местные легенды и истории. Вид юга очень сильно отличается от севера, кажется, что два разных острова:) съездить и посмотреть на бескрайние степи с шикарным видом на Байкал рекомендую всем. Уха тоже вкусная:)
Ездила на Юг Ольхона с Сергеем, внимательный и аккуратный водитель, рассказал местные легенды и истории. Вид
Ездила на Юг Ольхона с Сергеем, внимательный и аккуратный водитель, рассказал местные легенды и истории. Вид
Ездила на Юг Ольхона с Сергеем, внимательный и аккуратный водитель, рассказал местные легенды и истории. Вид
Ездила на Юг Ольхона с Сергеем, внимательный и аккуратный водитель, рассказал местные легенды и истории. Вид
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Ира
Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
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Кирилл
10 баллов из 10!
10 баллов из 10!
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И
Очень поздно я добралась до отзыва, но лучше поздно, чем вообще не оставить, да?)
Итак. Отличная организация! Предварительно, когда я была ещё дома, мне пришло сообщение с подтверждением. Потом ссылка на
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оплату посещения нац. парка (он оплачивается отдельно, но это было указано в описании экскурсии) Потом, когда я перепутала даты экскурсии и забронировала на день раньше, мне без проблем поменяли на нужную дату.
В назначенное время, без опозданий, приехал водитель и мы провели чудесный экскурсионный день! Сначала заехали в пункт проката коньков, ведь покататься на льду Байкала это просто удивительно, особенно, когда стоишь на коньках третий раз в жизни))) Потом гид провез нашу группу по всему маршруту и даже чуть больше. Приготовил уху на Малом море и это была самая вкусная уха, которую я ела за оооочень долго время. Теперь немного о самом водителе: отличный позитивный, улыбчивый Юрий. Видно что любит свой край, рассказывает о нем с удовольствием.
В общем рекомендую! Всё было на высшем уровне за очень небольшие деньги. Спасибо!

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А
Огромное спасибо нашему гиду, водителю и повару Александру за СУПЕР путешествие по южной части острова Ольхон!
Александр - внимательный гид, аккуратный водитель и замечательный повар!
Поездка на "5+": очень красивые и разнообразные
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локации, интересные комментарии Александра по ходу поездки, продуманный тайминг (нигде не спешили), очень вкусная уха!
Спасибо Любови за организацию поездки!
С уважением и благодарностью, Андрей и Катя.
Р.S: Если вы будете заказывать эту поездку (ОЧЕНЬ СОВЕТУЕМ!), то просите у Любови (организатор поездки), чтобы вашим сопровождающим водителем был Александр!!!

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