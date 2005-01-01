Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Что вас ожидает

Природные красоты южной части Ольхона

Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один насыщенный день вы увидите и посетите:

Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.

(Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом. Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров 🏝️ Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления

и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров 🏝️ Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала

— одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала Мыс Кобылья голова , напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце , также получившее свое название из-за необычной формы

, напоминающий лошадиный профиль, и , также получившее свое название из-за необычной формы Замок 🏰 Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником

В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться: вода здесь всегда необычайно теплая для Байкала. Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. И всё это — на живописном берегу Байкала!

Организационные детали

Как проходит путешествие

Поездка начинается уже на острове 🏝️ Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).

В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы

По вашему желанию мы можем организовать экскурсию ⛳ в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории 📖 поселений.

Что входит в стоимость, а что — нет