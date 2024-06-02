Выездные экскурсии из Ольхона

Найдено 10 экскурсий в категории «Выездные» на Ольхоне, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На буханке - к северу Ольхона
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
174 отзыва
На буханке - к северу Ольхона: природа, легенды и уникальные места
Ощутите силу природы на северной части Ольхона: смотровые площадки, легенды и культурные рассказы
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 150 за человека
Джип-тур по югу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
20 отзывов
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
59 отзывов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Исследуйте южную часть Ольхона за один день: Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и другие удивительные места ждут вас на этом маршруте
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере к острову Чаек
🚤 На катере
Групповая
1 час
8 отзывов
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500 за человека
Рассвет на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Восхитительный рассвет на Ольхоне: путешествие к мысу Хобой
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
29 900 за всё до 6 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне: Байкал и его красоты круглый год
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по северной части Ольхона! Откройте для себя скалы, дюны, леса и зимний лёд на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Закат на Малом Море
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 900 за всё до 6 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
19 июня в 08:00
12 авг в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
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    живут местные, поездили по шикарным местам, ребята всё организовали, получили ровно то что ожидали. Суп был просто шикарнейший. Если хотите знать историю, прошлое острова, какие-то интересные факты, нанимайте дополнительно гида. В стоимость экскурсии он не входит.

  • И
    Илария
    8 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответитьАлександр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
  • Р
    Роман
    16 марта 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
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    интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    28 февраля 2024
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного
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    места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать! Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей. Благодарим организаторов за экскурсию!

  • Е
    Елена
    7 октября 2023
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер
  • К
    Кирилл
    4 октября 2023
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Отличная прогулка

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. На буханке - к северу Ольхона
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  4. Путешествие по южной части острова Ольхон
  5. Прогулка на катере к острову Чаек
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии по окрестностям Ольхона и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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