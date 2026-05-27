Аромат Омска: мастер-класс по созданию свечи с запахом вашего путешествия

Какой запах у Омска? Чуть хвойный, чуть тёплый, с ароматами выпечки и детских воспоминаний. На мастер-классе вы попробуете поймать своё настроение и собрать его в свече.
Шаг за шагом пройдёте путь от воска до готового изделия — и унесёте с собой не просто сувенир, а атмосферу своего путешествия.
Описание мастер-класса
- Вы подберёте ароматы для своей свечи: свежесть сибирского воздуха, пихту, ваниль, древесные ноты и прочие.
- Выберете декор, зальёте воск и зафиксируете фитиль.
- Подождёте, пока свеча застынет, и наклеете авторскую этикетку.
- Заберёте сувенир сразу после мастер-класса.
Организационные детали
- Возраст: 14+.
- В стоимость включены ингредиенты для создания свечи (ароматы, воск, баночка, этикетка), а также чай для душевного досуга.
- С вами будет один из мастеров нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гагарина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 101 туриста
Я провожу экскурсии по Омску уже 12 лет. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Мы вдохновляемся Омском и считаем его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываем увлекательные истории, руководствуясь принципом научной достоверности, находим яркие факты и показываем Омск в необычном свете.
