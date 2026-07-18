Мини-группа
до 10 чел.
Аромат Омска: мастер-класс по созданию свечи с запахом вашего путешествия
Сделать сувенир с нотами омской яблоньки или свежестью сибирского воздуха
Начало: На улице Гагарина
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сделано в Омске - попробуй на вкус Сибирь
Начало: Заберём вас от вашего места проживания (в пределах...
«От купеческих лавок до современных производств Эта экскурсия — не просто туристический маршрут, а путешествие в мир омского производства, гастрономии и креатива»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)
Путешествие сквозь историю, память и вкус Сибири
Начало: У Дома Союзов, Карла Маркса 4
«15:00–16:30 — рассказ о винодельне (с дегустацией):»
Завтра в 11:00
23 авг в 11:00
3300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Гастрономические»
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