Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Омске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Омска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026