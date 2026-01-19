Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Егора Летова
Познакомьтесь с местами, где жил и творил Егор Летов. Узнайте больше о его биографии и эволюции творчества. Экскурсия по нетуристическим районам Омска
25 янв в 14:00
1 фев в 14:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Следы на Юге: фотографии с дороги
Погрузитесь в атмосферу южносибирских пейзажей, открывая новые ракурсы для фотографий. Незабываемые виды и исторические места ждут вас
Начало: Лермонтова 2
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом
Погрузиться в историю, увидеть ключевые места и окунуться в атмосферу разных эпох
Начало: На улице Красный Путь
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
830 ₽ за человека
