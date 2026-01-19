Мои заказы

Развлечения в Омске

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Омске, цены от 830 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Пешая
На поезде
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
900 ₽ за человека
По местам Егора Летова
На машине
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Егора Летова
Познакомьтесь с местами, где жил и творил Егор Летов. Узнайте больше о его биографии и эволюции творчества. Экскурсия по нетуристическим районам Омска
25 янв в 14:00
1 фев в 14:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Следы на Юге: фотографии с дороги
На машине
5 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 2 чел.
Следы на Юге: фотографии с дороги
Погрузитесь в атмосферу южносибирских пейзажей, открывая новые ракурсы для фотографий. Незабываемые виды и исторические места ждут вас
Начало: Лермонтова 2
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом
Пешая
3 часа
Аудиогид
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом
Погрузиться в историю, увидеть ключевые места и окунуться в атмосферу разных эпох
Начало: На улице Красный Путь
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
830 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя;
  2. По местам Егора Летова;
  3. Следы на Юге: фотографии с дороги;
  4. Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом.
Какие места ещё посмотреть в Омске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Омская крепость;
  2. Самое главное;
  3. Любинский проспект;
  4. Успенский Собор;
  5. Площадь имени Бухгольца;
  6. Дом купца Батюшкова;
  7. Памятник Пожарным;
  8. Памятник Достоевскому;
  9. Музей имени Врубеля;
  10. Пожарная каланча.
Сколько стоит экскурсия по Омску в январе 2026
Сейчас в Омске в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 830 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Омске на 2026 год по теме «Развлечения», 7 ⭐ отзывов, цены от 830₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март