За полтора часа расскажу об основных учебных заведениях Омска, а также об их учителях и учениках, которые оставили след в истории всей страны.



Описание экскурсии Нескучный урок: Омск, который вас удивит Вы совершите увлекательное путешествие по Омску, где каждый дом — это страница учебника истории. Я расскажу об основных учебных заведениях города, об учителях и учениках, чьи имена изменили судьбу всей страны. Нас ждут удивительные открытия: мы встретим Деда Мороза и побываем на благотворительном концерте. Наше путешествие начнется у исторического здания Гауптвахты. По пути мы увидим белоснежный Воскресенский военный собор, почувствуем атмосферу Первой мужской гимназии и узнаем, чему учили в Фельдшерской школе. Мы пройдем мимо великолепного Драматического театра и знаменитого музея имени Врубеля, вспомним истории воспитанниц Первой женской гимназии и поговорим о программах Коммерческого училища. Этот маршрут — настоящая машина времени, которая перенесет нас в эпоху, когда Омск был городом учеников и гениев.

