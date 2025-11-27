За полтора часа расскажу об основных учебных заведениях Омска, а также об их учителях и учениках, которые оставили след в истории всей страны.
Группа совершит удивительные открытия, встретится с Дедом Морозом и побывает на благотворительном концерте. Этот «урок» будет интересным, а двоек не будет.
Описание экскурсииНескучный урок: Омск, который вас удивит Вы совершите увлекательное путешествие по Омску, где каждый дом — это страница учебника истории. Я расскажу об основных учебных заведениях города, об учителях и учениках, чьи имена изменили судьбу всей страны. Нас ждут удивительные открытия: мы встретим Деда Мороза и побываем на благотворительном концерте. Наше путешествие начнется у исторического здания Гауптвахты. По пути мы увидим белоснежный Воскресенский военный собор, почувствуем атмосферу Первой мужской гимназии и узнаем, чему учили в Фельдшерской школе. Мы пройдем мимо великолепного Драматического театра и знаменитого музея имени Врубеля, вспомним истории воспитанниц Первой женской гимназии и поговорим о программах Коммерческого училища. Этот маршрут — настоящая машина времени, которая перенесет нас в эпоху, когда Омск был городом учеников и гениев.
По договоренности с туристами
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гауптвахта
- Воскресенский военный собор
- Первая мужская гимназия
- Фельдшерская школа
- Драматический театр
- Музей ИМ.М.А. Врубеля
- Первая женская гимназия
- Коммерческое училище
Что включено
- Услуги гида
- Бокал шампанского
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омская крепость, Гауптвахта, Партизанская ул., 14
Завершение: Музейная ул., 3
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристами
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Омска
