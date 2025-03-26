Путешествие на трамвае № 8 - это возможность увидеть Омск с новой стороны.
Маршрут проходит через центральные улицы, открывая вид на Казачью слободу, башни Сакена и советскую архитектуру.
Экскурсия сопровождается радиогидом, что
5 причин купить этот билет
- 🚋 Уникальный маршрут через центр Омска
- 🎧 Радиогид для полного погружения
- 🏛️ Исторические и современные достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Отличные возможности для фото
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Казачья слобода
- Башни Сакена
- ПО «Полёт»
Описание билета
Электрический пейзаж
Трамвайный маршрут № 8 — один из самых популярных в Омске, поскольку проходит в основном по центральным улицам. И охватывает множество мест, которые будут интересны как омичам, так и гостям города. Во время экскурсии вы увидите:
- сохранившийся деревянный массив 19 века — Казачью слободу
- 54-метровые башни Сакена — один из символов Омска
- монументальные образцы советской архитектуры, в том числе индустриальный гигант ПО «Полёт»
И узнаете
- как остановка «Карлушка» стала площадью Серова
- где искать засекреченный район — 16-й Военный городок
- где в Омске печатали денежные купюры Российского государства
Организационные детали
- Поездка проходит в обычном рейсовом трамвае, в котором будут обычные пассажиры. Маршрут начинается на конечной остановке, у вас будет возможность занять место
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов. Желательно взять с собой наушники (проводные, разъём 3,5 мм), если нет такой возможности — мы их вам выдадим
- Программа не подходит для детей младше 7 лет
- Экскурсия завершится на остановке «ПО Полет», рядом с ул. Богдана Хмельницкого, д 222
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Трамвайное кольцо на Котельникова
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Омске
Провели экскурсии для 568 туристов
Мы живём в Омске: любим этот город, много знаем о нём и готовы поделиться с вами знаниями. С удовольствием поможем убедиться в том, что здесь каждому найдётся что посмотреть и куда сходить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
26 мар 2025
Очень замечательная экскурсия! Мне очень понравилось, Анастасия рассказала очень всё интересно, хотелось слушать и слушать. 😊 Спасибо Вам большое!
