Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия

Культурное путешествие по Омску: обзорная экскурсия на четырех сторонах света

Описание
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Ответы на вопросы
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное и собрать 3 экскурсии в 1. Вы увидите все достопримечательности города на четырех сторонах света.
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
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даты

Что вас ожидает:

  • Главные достопримечательности города
  • Включая крепости и храмы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Вы побываете в двух крепостях, познакомитесь с храмами и церквями города, познакомитесь с немецкой и другими культурами города, полюбуетесь всеми основными достопримечательностями и узнаете, какие еще места посетить.
Я поделюсь с вами любопытными историями, мистическими легендами и байками, мы поразмышляем на нескучные темы, посетим места силы города и, конечно, сделаем фотопаузу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билеты по маршруту
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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