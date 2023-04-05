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Вы побываете в двух крепостях, познакомитесь с храмами и церквями города, познакомитесь с немецкой и другими культурами города, полюбуетесь всеми основными достопримечательностями и узнаете, какие еще места посетить.

Я поделюсь с вами любопытными историями, мистическими легендами и байками, мы поразмышляем на нескучные темы, посетим места силы города и, конечно, сделаем фотопаузу.