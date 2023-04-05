Культурное путешествие по Омску: обзорная экскурсия на четырех сторонах света
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное и собрать 3 экскурсии в 1. Вы увидите все достопримечательности города на четырех сторонах света.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Главные достопримечательности города
- Включая крепости и храмы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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Вы побываете в двух крепостях, познакомитесь с храмами и церквями города, познакомитесь с немецкой и другими культурами города, полюбуетесь всеми основными достопримечательностями и узнаете, какие еще места посетить.
Я поделюсь с вами любопытными историями, мистическими легендами и байками, мы поразмышляем на нескучные темы, посетим места силы города и, конечно, сделаем фотопаузу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Билеты по маршруту
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Одевайтесь по погоде!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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