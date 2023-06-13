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Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия

Культурное путешествие по Омску: обзорная экскурсия на четырех сторонах света
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное и собрать 3 экскурсии в 1. Вы увидите все достопримечательности города на четырех сторонах света.
5
1 отзыв
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия

Описание экскурсии

Подробнее Вы побываете в двух крепостях, познакомитесь с храмами и церквями города, познакомитесь с немецкой и другими культурами города, полюбуетесь всеми основными достопримечательностями и узнаете, какие еще места посетить. Я поделюсь с вами любопытными историями, мистическими легендами и байками, мы поразмышляем на нескучные темы, посетим места силы города и, конечно, сделаем фотопаузу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Главные достопримечательности города
  • Включая крепости и храмы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Билеты по маршруту.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владимир - очень интересный рассказчик с неожиданными, но очень аргументированными взглядами на многие вопросы.
Как зачарованные провели почти пять часов вместо предполагавшихся трех.
Совершенно иначе увидели Омск, ощутили сильнейшую энергетику и притягательность этих мест.
С благодарностью вспоминаем эту экскурсию
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