Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте вместе окунемся в атмосферу старого Омска! Посмотрим, как строили в XVIII веке, при Советах и в наши дни, пройдемся по одной из самых коротких в России улиц и увидим пожарную каланчу из камня. По пути я познакомлю вас с историей города и тех, кто в нём жил в разные эпохи. 5 47 отзывов

Владимир Ваш гид в Омске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 47 отзывов 2 часа 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Город с момента основания до наших дней Предлагаю вам погрузиться в историю и устроить свидание с Омском — вы не устоите перед его очарованием! Начнём с Омской крепости и Омского острога, в котором Достоевский был заключен четыре года. Поговорим о писателе, дойдя до музея Достоевского, а также зайдем внутрь Успенского кафедрального и Никольского казачьего собора. После прогулки по одной из самых коротких улиц России увидим здания Омского драматического театра и музея имени М. А. Врубеля, и я расскажу вам об их непростой судьбе. У торгового дома Шапиной вы узнаете, чем он знаменит, и в завершение прогулки дойдём до каменной пожарной каланчи — одного из архитектурных символов Омска.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Омская крепость

Омский острог

Музей имени Достоевского

Успенский кафедральный собор

Никольский казачий собор

Омский кадетский корпус

Омский драматический театр

Омский областной музей имени М.А. Врубеля

Пожарная каланча

Торговый дом М.А. Шаниной Что включено Услуги гида

Трансфер Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на последних 30 из 47 отзывов Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 45 4 1 3 – 2 – 1 1 Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Е Елена Уважительное отношение и любовь к городу Омску. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет М Максим Отличная экскурсия.

Первый раз в Омске, для знакомства с городом то, что надо. Были зимой, на автомобиле самое то. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Алла Рекомендую.

Владимир отличный гид.

Показал весь город, расказал много интересного и познавательного.

10 звёзд 💥 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет A Aist2022 читать дальше уменьшить (оказывается, есть и такие). Может новый духовный опыт к нам и не пришёл, но прилив сил и вдохновения от посещения этих мест мы определённо получили и даже вернулись сюда ещё раз. . Остались впечатления и от посещения аграрного университета, здание которого построено в 1915 году и с Экскурсия достойная! Началась от сердца города, как его называют местные - шара Бухгольца. Очень интересная его история. Интересно было познакомиться с местами Белого движения в Омске. Впечатлило посещения "мест силы" Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Л Людмила читать дальше уменьшить познакомились с Омском с необычных сторон. Единственное замечание (это сугубо индивидуально) хотелось больше походить, поближе увидеть красоту домов и улиц, прикоснуться к истории. Погода была чудная, располагала к восприятию услышанного. Спасибо большое Владимиру. Выбрала экскурсию по городу Омск на 2 часа. Экскурсовод Владимир забрал в установленное время, в нужном месте, провел добротную экскурсию на автомобиле, показал интереснейшие места города, подкрепил рассказанное фотографиями, мы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Алена читать дальше уменьшить про проезжающие здания их легенды Очень понравилась история про сливочное масло некогда бы не подумал про такое Город просто насыщен историей У меня получились фотографии там Европа точно не Омск))) Огромное спасибо Володи за такие снимки Вообще однозначно Рекомендую Интересная Экскурсия всё вовремя по времени Увидели очень многое в городе гид Владимир очень интересно вел экскурсию Все Замечательно информативно доступно обо всех посещаемых местах подробный рассказ пока ехал рассказывал Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 41 отзыв