Давайте вместе окунемся в атмосферу старого Омска! Посмотрим, как строили в XVIII веке, при Советах и в наши дни, пройдемся по одной из самых коротких в России улиц и увидим пожарную каланчу из камня. По пути я познакомлю вас с историей города и тех, кто в нём жил в разные эпохи.
Описание экскурсииГород с момента основания до наших дней Предлагаю вам погрузиться в историю и устроить свидание с Омском — вы не устоите перед его очарованием! Начнём с Омской крепости и Омского острога, в котором Достоевский был заключен четыре года. Поговорим о писателе, дойдя до музея Достоевского, а также зайдем внутрь Успенского кафедрального и Никольского казачьего собора. После прогулки по одной из самых коротких улиц России увидим здания Омского драматического театра и музея имени М. А. Врубеля, и я расскажу вам об их непростой судьбе. У торгового дома Шапиной вы узнаете, чем он знаменит, и в завершение прогулки дойдём до каменной пожарной каланчи — одного из архитектурных символов Омска.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Омская крепость
- Омский острог
- Музей имени Достоевского
- Успенский кафедральный собор
- Никольский казачий собор
- Омский кадетский корпус
- Омский драматический театр
- Омский областной музей имени М.А. Врубеля
- Пожарная каланча
- Торговый дом М.А. Шаниной
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Уважительное отношение и любовь к городу Омску.
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М
Отличная экскурсия.
Первый раз в Омске, для знакомства с городом то, что надо. Были зимой, на автомобиле самое то. Рекомендую.
Первый раз в Омске, для знакомства с городом то, что надо. Были зимой, на автомобиле самое то. Рекомендую.
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А
Рекомендую.
Владимир отличный гид.
Показал весь город, расказал много интересного и познавательного.
10 звёзд 💥
Владимир отличный гид.
Показал весь город, расказал много интересного и познавательного.
10 звёзд 💥
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A
Экскурсия достойная! Началась от сердца города, как его называют местные - шара Бухгольца. Очень интересная его история. Интересно было познакомиться с местами Белого движения в Омске. Впечатлило посещения "мест силы"
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Л
Выбрала экскурсию по городу Омск на 2 часа. Экскурсовод Владимир забрал в установленное время, в нужном месте, провел добротную экскурсию на автомобиле, показал интереснейшие места города, подкрепил рассказанное фотографиями, мы
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А
Интересная Экскурсия всё вовремя по времени Увидели очень многое в городе гид Владимир очень интересно вел экскурсию Все Замечательно информативно доступно обо всех посещаемых местах подробный рассказ пока ехал рассказывал
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