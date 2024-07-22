Омская крепость – экскурсии в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «Омская крепость» в Омске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
78 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Завтра в 15:00
2 авг в 07:00
7 000 за всё до 2 чел.
Омск - «третья столица России»
На машине
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Завтра в 08:00
2 авг в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Знакомьтесь, Омск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Замечательно, все было очень интересно и содержательно Владимиру большое спасибо
  • Ю
    Юлия
    19 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
    читать дальше

    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Омск - «третья столица России»
    Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Омская крепость»

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Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2024
Сейчас в Омске в категории "Омская крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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