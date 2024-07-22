2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Завтра в 15:00
2 авг в 07:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОмск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Завтра в 08:00
2 авг в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий22 июля 2024Замечательно, все было очень интересно и содержательно Владимиру большое спасибо
- ЮЮлия19 июня 2024Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
- ВВладимир3 июня 2024Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
- ССергей14 апреля 2024Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Омская крепость»
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