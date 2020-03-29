Заразилось 332 +30

Умерло 7

Выздоровело 59 +1

Болеют сейчас 266 +29

Летальность 2.11% около 21 чел. на 1000 заболевших

В Омской области, включая Омск, находится 0.14%, 332 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 59 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 266 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Омске и Омской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Омской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.3 раза в Омской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 21 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Омской области

Карта распространения коронавируса в Омской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Омской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Омской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 332 +30+10% 7 59 +1+2% ▲ 266+29 11 мая 2020 302 +23+8% 7 +1+17% 58 +4+7% ▲ 237+18 10 мая 2020 279 +34+14% 6 54 ▲ 219+34 9 мая 2020 245 +22+10% 6 54 +8+17% ▲ 185+14 8 мая 2020 223 +15+7% 6 +2+50% 46 ▲ 171+13 7 мая 2020 208 +11+6% 4 +1+33% 46 +6+15% ▲ 158+4 6 мая 2020 197 +6+3% 3 40 +1+3% ▲ 154+5 5 мая 2020 191 +30+19% 3 39 +8+26% ▲ 149+22 4 мая 2020 161 +34+27% 3 31 +4+15% ▲ 127+30 3 мая 2020 127 +11+9% 3 27 +1+4% ▲ 97+10 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Омской области по дням