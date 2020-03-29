Последние новости коронавируса в Омской области на сегодня со статистикой
Заразилось 332+30
Умерло 7
Выздоровело 59+1
Болеют сейчас 266+29
Летальность 2.11%около 21 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Омской области, включая Омск, находится 0.14%, 332 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 59 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 266 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Омске и Омской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Омской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Омской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Омской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Омской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
332+30+10%
7
59+1+2%
▲266+29
11 мая 2020
302+23+8%
7+1+17%
58+4+7%
▲237+18
10 мая 2020
279+34+14%
6
54
▲219+34
9 мая 2020
245+22+10%
6
54+8+17%
▲185+14
8 мая 2020
223+15+7%
6+2+50%
46
▲171+13
7 мая 2020
208+11+6%
4+1+33%
46+6+15%
▲158+4
6 мая 2020
197+6+3%
3
40+1+3%
▲154+5
5 мая 2020
191+30+19%
3
39+8+26%
▲149+22
4 мая 2020
161+34+27%
3
31+4+15%
▲127+30
3 мая 2020
127+11+9%
3
27+1+4%
▲97+10
Показать все дни
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Омской области по дням
Омская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Омской области
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Пристайко захотел изменить его именно сейчас, так как считает момент с экономическим кризисом и эпидемией коронавируса удачным для этого.
В Омской области после 30-градусной жары увеличилось число заразившихся COVID-19, такую связь заметило РИА Новости. 29 новых случаев заражения выявили в Омске, еще пять — в районах области. Среди заразившихся — взрослые люди всех возрастных групп, 23 женщины и 11 мужчин.
Экономисты назвали коронавирус возможным преимуществом для Китая, при помощи которого он сможет усилить свои экономические и политические позиции в мире. Пандемия коронавируса, скорее всего, усилит конкуренцию между Вашингтоном и Пекином, начавшуюся в 2017 году в виде торговой войны.
Российские торговые центры попросили помощи властей в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Соответствующее письмо в адрес главы комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрея Макарова направил Российский союз торговых центров (РСТЦ). Также ситуация грозит рисками и убытками для банков.
Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США на этой неделе сократится до минимального значения за последние 80 лет. Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с членами правительства после госпитализации. Из больницы он связался с кабмином по видеосвязи. На совещании обсуждалась социально-экономическая повестка. О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля.
Цены на жилье в Великобритании могут снизиться в среднем на 16 процентов из-за негативных последствий пандемии коронавируса. Такой прогноз обнародовал Банк Англии. Регулятор ожидает, что постепенный рост стоимости жилой недвижимости начнется после возобновления экономической активности в стране.
Минфин Украины сообщает, что Мировой валютный фонд в связи с пандемией коронавируса и общей экономической неопределенностью предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by. Ранее МВФ и Украина обсуждали программу долгосрочного финансирования.
Аналитики международного рейтингового агентства S&P предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века. По их подсчетам, экономический спад из-за коронавируса и падение цен на энергоресурсы приведет к резкому снижению доходов региональных бюджетов от налоговых поступлений.
К началу мая на работу в Москве, где введен режим самоизоляции из-за коронавируса, продолжают выходить только 2,6 миллиона человек. Такое число назвал заместитель мэра столицы по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Более трех миллионов — на удаленке.
Еще новости Омской области
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.