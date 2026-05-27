Со мной вы увидите не парадный Орёл с открыток, а живой, порой неудобный, но настоящий.
Вместо экскурсионного глянца — кварталы с дореволюционными усадьбами, уголки, где решалась судьба страны, и места, о которых молчат путеводители. Я расскажу, как Орёл рос, менялся и каким стал сейчас. И даже приоткрою завесу над его будущим.
Описание экскурсии
Такого маршрута нет ни в одной другой экскурсии по Орлу. На машине и пешком мы исследуем то, что обычно скрыто от случайного взгляда, но заслуживает внимания. В программе:
- Орёл дореволюционный — усадьбы с деревянной резьбой и старинные особняки
- Орёл литературный — малоизвестные объекты и места, связанные с именитыми писателями
- Орёл криминальный — бывшая тюрьма «Орловский централ», кварталы с некогда дурной славой и злачными заведениями
- Орёл исторический — районы с необычными прозвищами: Дворянка, Монастырка, Ильинка, Весёлая слобода, Трансмаш, Микрон
- Орёл неформальный — природные ландшафты в черте города, главные места отдыха и локации с панорамными видами
Вы узнаете:
- что производят местные предприятия
- где купить настоящие орловские напитки и угощения
- каково социально-экономическое положение Орла сегодня — без притворства
- какие виды вдохновляли выдающихся литераторов
- где жили прототипы книжных героев и где иногда решалась судьба самих писателей
- кто такие орловские подлёты и чем они славились
- где находился эшафот и какие казни на нём приводились в исполнение
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле комфорт-класса
- Пешеходная часть несложная, ограничений по физической подготовке нет
- Все объекты осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 520 туристов
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «Вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом,
