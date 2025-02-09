Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Орел со всех сторон

Вот уже более четырёх веков на живописных берегах Оки и Орлика стоит город 🏙️, основанный по указу Ивана Грозного. В программе я собрал все знаковые исторические объекты, памятники, величественные мемориалы и монументы, прекрасные храмы, старинные монастыри и просто интересные места, заслуживающие внимания. Вы оцените красоту наших парков 🌳 и скверов, необычность площадей и улиц. Сравните патриархальность старых купеческих районов и широту современных кварталов. Откроете прекрасные панорамные виды. А также отметите разнообразие мостов над двумя такими непохожими реками.

Литературная слава города

Отдельное внимание уделим мастерам художественного слова, которые здесь родились, учились, творили или находили вдохновение. Только представьте: среди личностей, имевших отношение к Орловщине — писатели Тургенев, Андреев, Лесков, Якушкин, Бунин, Новиков, Марко Вовчок, поэты Фет и Апухтин! Тесно связан Орел с именами Пушкина и Есенина. В городе более 40 различных памятников, тематических музеев и исторических мест. Одно из особых — ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», где мы поговорим о центре культурной жизни города в эпоху Российской империи.

Известные личности в истории 📖 Орла

Кроме прославленных литераторов, город запечатлел память о многих исторических фигурах и выдающихся исследователях. Вы осмотрите памятники Ивану Грозному, великому князю Романову, Ленину, Дзержинскому, Калинникову, Поликарпову и Баграмяну. Побываете на местах захоронения генералов Ермолова и Гуртьева. Я покажу мемориалы героям-железнодорожникам и воинам-интернационалистам. А также расскажу о полярном исследователе Русанове, историке Грановском и других людях, принесших славу России.

Монастыри и крепости

Вы узнаете о непростой судьбе старинного Свято-Успенского мужского монастыря, увидите более десяти храмов и место расположения древней крепости. А в 10 км от города познакомитесь с турецким бастионом — Сабуровской крепостью, построенной в конце 18 века по всем правилам фортификационного искусства графом и генерал-фельдмаршалом Каменским. Здесь вы ощутите мощь и неприступность цитадели и узнаете, как много тайн и легенд хранят ее старинные стены.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.