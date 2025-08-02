Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Орёл: «Полёт сквозь века»

Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
На экскурсии-квесте "Полёт сквозь века" вы услышите о выдающихся литераторах и государственных деятелях, связанных с Орловщиной.

Узнаете о роли "Дворянского гнезда" в культурной жизни имперской России и посетите место захоронения генерала
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Ермолова. В купеческих кварталах перенесетесь в патриархальный Орёл. Побываете в старинной Свято-Успенской обители и откроете тайны Сабуровской крепости.

Оцените красоту парков и скверов, необычность площадей и улиц, разнообразие мостов над реками Ока и Орлик.

Экскурсия охватывает более 40 памятников, тематических музеев и исторических мест, связанных с именами Пушкина, Есенина, Тургенева и других выдающихся личностей

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о выдающихся литераторах и деятелях
  • 🏰 Посетить старинные монастыри и крепости
  • 🌳 Оценить красоту парков и скверов
  • 🗿 Осмотреть памятники и мемориалы
  • 📜 Погрузиться в историю и культуру Орла
Орёл: «Полёт сквозь века»
Орёл: «Полёт сквозь века»
Орёл: «Полёт сквозь века»

Что можно увидеть

  • Дворянское гнездо
  • Свято-Успенская обитель
  • Сабуровская крепость
  • Памятники Ивану Грозному
  • Памятники Ленину
  • Памятники Дзержинскому
  • Памятники Калинникову
  • Памятники Поликарпову
  • Памятники Баграмяну
  • Мемориалы героям-железнодорожникам
  • Мемориалы воинам-интернационалистам

Описание экскурсии

Орёл со всех сторон

Вот уже более четырёх веков на живописных берегах Оки и Орлика стоит город, основанный по указу Ивана Грозного. В программе я собрал все знаковые исторические объекты, памятники, величественные мемориалы и монументы, прекрасные храмы, старинные монастыри и просто интересные места, заслуживающие внимания. Вы оцените красоту наших парков и скверов, необычность площадей и улиц. Сравните патриархальность старых купеческих районов и широту современных кварталов. Откроете прекрасные панорамные виды. А также отметите разнообразие мостов над двумя такими непохожими реками.

Литературная слава города

Отдельное внимание уделим мастерам художественного слова, которые здесь родились, учились, творили или находили вдохновение. Только представьте: среди личностей, имевших отношение к Орловщине — литераторы И. С. Тургенев, Л. Н. Андреев, Н. С. Лесков, П. И. Якушкин, И. А. Бунин, Л. Н. Толстой, М. А. Вилинская, поэты А. А. Фет и А. Н. Апухтин! Тесно связан Орёл с именами А. С. Пушкина и С. А. Есенина. В городе более 60 различных памятников, тематических музеев и исторических мест. Одно из особых — ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», где мы поговорим о центре культурной жизни города в эпоху Российской империи.

Известные личности в истории Орла

Кроме прославленных литераторов, город запечатлел память о многих исторических фигурах и выдающихся исследователях. Вы осмотрите памятники Ивану Грозному, великому князю М. А. Романову, В. И. Ленину, Ф. Э. Дзержинскому, В. С. Калинникову, Н. Н. Поликарпову и И. Х. Баграмяну. Побываете на местах захоронения генералов А. П. Ермолова и Л. Н. Гуртьева. Я покажу мемориалы героям-железнодорожникам и воинам-интернационалистам. А также расскажу о полярном исследователе Русанове, историке Грановском и других людях, принесших славу России.

Монастыри и крепости

Вы узнаете о непростой судьбе старинного Свято-Успенского мужского монастыря, увидите более десяти храмов и место расположения древней крепости. А в 10 км от города познакомитесь с турецким бастионом — Сабуровской крепостью, построенной в конце 18 века по всем правилам фортификационного искусства графом и генерал-фельдмаршалом М. Ф. Каменским. Здесь вы ощутите мощь и неприступность цитадели и узнаете, как много тайн и легенд хранят ее старинные стены.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 560 туристов
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «Вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом,
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областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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1
Е
Андрей провел нам увлекательную экскурсию по Орлу и Сабуровской крепости. Мы познакомились с удивительно дружебным и уютным старинным русским городом, в котором соединяется наследие старины и современный комфорт. Полюбовались живописной
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стрелкой где Орлик впадает в Оку. Изумились количеству знаменитых писателей и великих людей которых взростила Орловская земля. Почтили память героических сестер милосердия спасавших наших пленных солдат в Орловском госпитале. Хочется чтобы все побывавшие на Орловщине ощутили истинную ценность и величие этой земли.

Андрей провел нам увлекательную экскурсию по Орлу и Сабуровской крепости. Мы познакомились с удивительно дружебным и
Андрей провел нам увлекательную экскурсию по Орлу и Сабуровской крепости. Мы познакомились с удивительно дружебным и
Андрей провел нам увлекательную экскурсию по Орлу и Сабуровской крепости. Мы познакомились с удивительно дружебным и
Андрей провел нам увлекательную экскурсию по Орлу и Сабуровской крепости. Мы познакомились с удивительно дружебным и
Андрей провел нам увлекательную экскурсию по Орлу и Сабуровской крепости. Мы познакомились с удивительно дружебным и
Андрей провел нам увлекательную экскурсию по Орлу и Сабуровской крепости. Мы познакомились с удивительно дружебным и
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В
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод - настоящий профессионал! - сумел за несколько часов охватить всю многовековую историю Орла и показать ее нам! Спасибо!!!
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод+2
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
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Мераб
Андрей очень профессиональный гид, который любит и свой родной край и дело, которым занимается. Обе экскурсии были на высшем уровне. Спасибо! 🤝✊
Андрей очень профессиональный гид, который любит и свой родной край и дело, которым занимается. Обе экскурсии были на высшем уровне. Спасибо! 🤝✊
Андрей очень профессиональный гид, который любит и свой родной край и дело, которым занимается. Обе экскурсии были на высшем уровне. Спасибо! 🤝✊
Андрей очень профессиональный гид, который любит и свой родной край и дело, которым занимается. Обе экскурсии были на высшем уровне. Спасибо! 🤝✊
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О
Мы с женой посетили Орёл в первый раз,и как здорово что нашим гидом был Андрей.
Наш экскурсовод открыл для нас,этот замечательный город,полный прошлого, настоящего и будущего.
Мы с женой посетили Орёл в первый раз,и как здорово что нашим гидом был Андрей.
Мы с женой посетили Орёл в первый раз,и как здорово что нашим гидом был Андрей.
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Ю
30 июня 2023 мы побывали на замечательной экскурсии по Орлу с гидом Андреем. Мы увидели древний город, стремящийся в будущее. Наш гид влюбил нас в свой город. Прекрасная подача информации,
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интеллигентность, энциклопедические знания и чувство юмора нашего гида, наше активное участие в ходе экскурсии делают ее незабываемой. Маршрут продуман идеально. Андрей профессионально учитывает в подаче информации интересы и запросы туристов. Мы поняли, что автомобильно-пешеходная экскурсия на комфортном автомобиле - это то, что подходит нам больше всего. Точно знаем, что вернёмся в Орёл ещё раз. И только с Андреем поедем в Болхов! Спасибо вам за то, что делитесь с нами оптимизмом, любовью к своей земле и людям, живущим на ней! Орёл, жди нас!!!

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Галина
Решили на майские праздники познакомиться с Орлом. Выбрали экскурсию на машине, поскольку хотели увидеть как можно больше, а пешком, как правило, водят только по центру. Экскурсия, проведенная для нас Андреем,
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оказалась очень интересной и познавательной. Это город с удивительной богатой историей, славными традициями, которые и сегодня сохраняются. Андрей сумел передать нам частичку своей любви к городу, истории. Мы увидели Орел его глаза, и нам захотелось еще раз приехать в этот чудесный русский город. Рекомендуем экскурсии с Андреем. Они неординарны и интересны.

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