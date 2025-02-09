Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»

Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива

Андрей
Андрей – Гид из Орла
Вы услышите о выдающихся литераторах и государственных деятелях, связанных с Орловщиной.

Осознаете роль «Дворянского гнезда» в культурной жизни имперской России и посетите место захоронения генерала Еромолова.

В купеческих кварталах перенесетесь в патриархальный Орел.

А также побываете в старинной Свято-Успенской обители и откроете тайны Сабуровской крепости.
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  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»

Что вас ожидает

Орел со всех сторон
Вот уже более четырёх веков на живописных берегах Оки и Орлика стоит город 🏙️, основанный по указу Ивана Грозного. В программе я собрал все знаковые исторические объекты, памятники, величественные мемориалы и монументы, прекрасные храмы, старинные монастыри и просто интересные места, заслуживающие внимания. Вы оцените красоту наших парков 🌳 и скверов, необычность площадей и улиц. Сравните патриархальность старых купеческих районов и широту современных кварталов. Откроете прекрасные панорамные виды. А также отметите разнообразие мостов над двумя такими непохожими реками.

Литературная слава города
Отдельное внимание уделим мастерам художественного слова, которые здесь родились, учились, творили или находили вдохновение. Только представьте: среди личностей, имевших отношение к Орловщине — писатели Тургенев, Андреев, Лесков, Якушкин, Бунин, Новиков, Марко Вовчок, поэты Фет и Апухтин! Тесно связан Орел с именами Пушкина и Есенина. В городе более 40 различных памятников, тематических музеев и исторических мест. Одно из особых — ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», где мы поговорим о центре культурной жизни города в эпоху Российской империи.

Известные личности в истории 📖 Орла
Кроме прославленных литераторов, город запечатлел память о многих исторических фигурах и выдающихся исследователях. Вы осмотрите памятники Ивану Грозному, великому князю Романову, Ленину, Дзержинскому, Калинникову, Поликарпову и Баграмяну. Побываете на местах захоронения генералов Ермолова и Гуртьева. Я покажу мемориалы героям-железнодорожникам и воинам-интернационалистам. А также расскажу о полярном исследователе Русанове, историке Грановском и других людях, принесших славу России.

Монастыри и крепости
Вы узнаете о непростой судьбе старинного Свято-Успенского мужского монастыря, увидите более десяти храмов и место расположения древней крепости. А в 10 км от города познакомитесь с турецким бастионом — Сабуровской крепостью, построенной в конце 18 века по всем правилам фортификационного искусства графом и генерал-фельдмаршалом Каменским. Здесь вы ощутите мощь и неприступность цитадели и узнаете, как много тайн и легенд хранят ее старинные стены.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом, областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.
Напишите мне

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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