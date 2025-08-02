Андрей проводит ещё 1 экскурсию

На экскурсии-квесте "Полёт сквозь века" вы услышите о выдающихся литераторах и государственных деятелях, связанных с Орловщиной.Узнаете о роли "Дворянского гнезда" в культурной жизни имперской России и посетите место захоронения генерала

Ермолова. В купеческих кварталах перенесетесь в патриархальный Орёл. Побываете в старинной Свято-Успенской обители и откроете тайны Сабуровской крепости. Оцените красоту парков и скверов, необычность площадей и улиц, разнообразие мостов над реками Ока и Орлик. Экскурсия охватывает более 40 памятников, тематических музеев и исторических мест, связанных с именами Пушкина, Есенина, Тургенева и других выдающихся личностей

Описание экскурсии

Орёл со всех сторон

Вот уже более четырёх веков на живописных берегах Оки и Орлика стоит город, основанный по указу Ивана Грозного. В программе я собрал все знаковые исторические объекты, памятники, величественные мемориалы и монументы, прекрасные храмы, старинные монастыри и просто интересные места, заслуживающие внимания. Вы оцените красоту наших парков и скверов, необычность площадей и улиц. Сравните патриархальность старых купеческих районов и широту современных кварталов. Откроете прекрасные панорамные виды. А также отметите разнообразие мостов над двумя такими непохожими реками.

Литературная слава города

Отдельное внимание уделим мастерам художественного слова, которые здесь родились, учились, творили или находили вдохновение. Только представьте: среди личностей, имевших отношение к Орловщине — литераторы И. С. Тургенев, Л. Н. Андреев, Н. С. Лесков, П. И. Якушкин, И. А. Бунин, Л. Н. Толстой, М. А. Вилинская, поэты А. А. Фет и А. Н. Апухтин! Тесно связан Орёл с именами А. С. Пушкина и С. А. Есенина. В городе более 60 различных памятников, тематических музеев и исторических мест. Одно из особых — ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», где мы поговорим о центре культурной жизни города в эпоху Российской империи.

Известные личности в истории Орла

Кроме прославленных литераторов, город запечатлел память о многих исторических фигурах и выдающихся исследователях. Вы осмотрите памятники Ивану Грозному, великому князю М. А. Романову, В. И. Ленину, Ф. Э. Дзержинскому, В. С. Калинникову, Н. Н. Поликарпову и И. Х. Баграмяну. Побываете на местах захоронения генералов А. П. Ермолова и Л. Н. Гуртьева. Я покажу мемориалы героям-железнодорожникам и воинам-интернационалистам. А также расскажу о полярном исследователе Русанове, историке Грановском и других людях, принесших славу России.

Монастыри и крепости

Вы узнаете о непростой судьбе старинного Свято-Успенского мужского монастыря, увидите более десяти храмов и место расположения древней крепости. А в 10 км от города познакомитесь с турецким бастионом — Сабуровской крепостью, построенной в конце 18 века по всем правилам фортификационного искусства графом и генерал-фельдмаршалом М. Ф. Каменским. Здесь вы ощутите мощь и неприступность цитадели и узнаете, как много тайн и легенд хранят ее старинные стены.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.