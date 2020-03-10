9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Орел — путешествие во времени

Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Вы увидите самые интересные и живописные места Орла и рассмотрите фотографии достопримечательностей, которых уже нет на улицах города.

А также узнаете истории местных знаменитых людей, повлиявших на развитие политики и культуры всей страны.
От 780 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в сквере имени Гуртьева
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Орел — путешествие во времени
Орел — путешествие во времени

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, старейшее каменное здание города. Кроме того, я покажу знаковые местные памятники — Ивану Грозному, Лескову, Ермолову — и расскажу, почему именно эти, а не другие люди увековечены в Орле.

Орел сквозь века
Вы узнаете, где находились корпус и плац кадетского корпуса имени Бахтина, Петропавловский собор и «тургеневский бережок», связанный с младенчеством писателя. Услышите, кто, когда и при каких обстоятельствах основал город, как он развивался и чем живет сегодня. В завершение посетите легендарную Стрелку — место, откуда началась история Орла.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 3 км

Орел — путешествие во времени
Орел — путешествие во времени
Орел — путешествие во времени
Орел — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в сквере имени Гуртьева.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я профессиональный гид с высшим образованием по специальности «Организация экскурсионных услуг». В большей степени увлекаюсь военным прошлым города, но в тоже время стараюсь быть разносторонним и не обходить стороной социальную и культурную жизнь. Проведение экскурсий для меня — это возможность интересно провести время и поделиться с желающими знаниями о любимом городе и его истории.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Всё просто супер
26 февраля 2020
Отличный вариант для знакомства с городом и его историей. Формат в виде диалога способствует лучшему восприятию информации.
24 февраля 2020
Друзья! Если вы хотите, чтобы г.Орел по настоящему вас очаровал, то обязательно заказывайте экскурсию у Дмитрия. Вчера была достаточно холодная погода, но Дмитрий несмотря на сильный снег и ветер показал нам всю красоту, которая есть в г.Орел. Экскурсия была не скучная и нудная как это обычно бывает, а свободная и интересная. Каждую информацию Дмитрий подкреплял историческими справками и источниками. Очень приятно было находится с человеком, который болеет всем сердцем и душой за свое дело и доброжелательно относится к людям.
24 февраля 2020
Прекрасно слушать человека, которому искренне интересно то, чем он занимается. Это лучше всего!
28 января 2020
Большое спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Всегда приятно общаться с увлеченным и неравнодушным человеком. Рекомендую !!!
9 января 2020
Мальчик очень старался, маршрут продуманный, текст структурированный. В целом все очень понравилось. Спасибо.
9 января 2020
Первый раз были в Орле. Встреча с Дмитрием, его рассказ про город с момента его основания,его знаковые, исторические места, впечатлила, оставила прекрасные впечатления. Хочется вернуться еще...СПАСИБО!!!!
5 января 2020
Отличная экскурсия, интеллигентный молодой человек, искренне увлекающийся историей! Узнали много интересного про несохраненный город, очень помогли старые фотографии, которые показывал Дмитрий . До этого думали, что город не сильно постарадал после ВОВ, окаоказалось, что город был практически разрушен и заново восстановлен. Было интресно узнать про то, какие здания и где находились и про историю города в целом. В общем, довольны - интересно, незанудно, разнообразно!
23 декабря 2019
Экскурсия была познавательной и интересной. Гид Дмитрий хорошо владеет информацией,б знает историю города. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!

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