9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия «Орёл - путешествие во времени» предлагает уникальную возможность окунуться в историю города Орёл.
Вы сможете увидеть главные достопримечательности, такие как улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк и пешеходный Александровский мост.
Вы сможете увидеть главные достопримечательности, такие как улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк и пешеходный Александровский мост.
5 причин купить эту экскурсию
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- 📚 Интересные факты
- 👣 Прогулка по центру
- 🎭 Культурное наследие
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Орлу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и зеленью, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки менее комфортны из-за холода, но историческая атмосфера города остаётся привлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Улица Ленина
- ТЮЗ
- Центральный банк
- Александровский мост
- Торговые ряды
- Богоявленский собор
- Памятники Ивану Грозному, Лескову, Ермолову
- Кадетский корпус имени Бахтина
- Петропавловский собор
- Тургеневский бережок
- Стрелка
Описание экскурсии
«Визитные карточки» города
В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, старейшее каменное здание города. Кроме того, я покажу знаковые местные памятники — Ивану Грозному, Лескову, Ермолову — и расскажу, почему именно эти, а не другие люди увековечены в Орле.
Орёл сквозь века
Вы узнаете, где находились корпус и плац кадетского корпуса имени Бахтина, Петропавловский собор и «тургеневский бережок», связанный с младенчеством писателя. Услышите, кто, когда и при каких обстоятельствах основал город, как он развивался и чем живет сегодня. В завершение посетите легендарную Стрелку — место, откуда началась история Орла.
Организационные детали
Протяженность маршрута — около 3 км
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере имени Гуртьева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1080 туристов
Меня зовут Дмитрий, я профессиональный гид с высшим образованием по специальности «Организация экскурсионных услуг». В большей степени увлекаюсь военным прошлым города, но в тоже время стараюсь быть разносторонним и не обходить стороной социальную и культурную жизнь. Проведение экскурсий для меня — это возможность интересно провести время и поделиться с желающими знаниями о любимом городе и его истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 139 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла и открыли для себя этот удивительный город. Дмитрий очень профессионально донес всю информацию и это было не просто лекцией, это был рассказ про жизнь и быт родного края. Я всем рекомендую экскурсию, кто хочет узнать историю Орла, увидеть знаковые места и провести невероятно время.
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лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями, выкладываясь на 110%, благодаря Дмитрию мы сходили в отличный ресторан и потом закупились супер лимонадом, огнище!
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Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации местными жителями. Дмитрий показал мне истинное лицо Орла без прекрас, и своим добрым восприятием действительности зародил большой интерес к данному городу. Спасибо огромное за познавательную, душевную и лёгкую прогулку!))))
+2
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А
нам очень понравилась экскурсия Дмитрия - интересно и взрослым и детям, доступно, понятно, с примерами, красочно, эмоционально! Получили ответы на все дополнительные вопросы! Рекомендую!
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С
Дмитрий покорил наши сердца! Впервые встретили молодого человека, который так искренне любит свой город! Город открылся для нас с новой, окутанной невероятными историями, стороны! От души рекомендуем Дмитрия, как лучшего гида города Орёл! 🫶
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Е
Не смотря на то, что мы заказали экскурсию не на ту дату, которую хотели, Дмитрий смог подвинуть свои планы и подстроиться под нас. Маршрут построен идеально, даже для мало мобильных
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