9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Орёл - путешествие во времени

Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Индивидуальная экскурсия «Орёл - путешествие во времени» предлагает уникальную возможность окунуться в историю города Орёл.

Вы сможете увидеть главные достопримечательности, такие как улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк и пешеходный Александровский мост.
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Узнаете о значимых памятниках Ивану Грозному, Лескову и Ермолову и их роли в истории города. Маршрут также включает посещение старейшего каменного здания - Богоявленского собора. Путешествие завершится на легендарной Стрелке, откуда началась история Орла

5
139 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фотомоменты
  • 🏛 Исторические памятники
  • 📚 Интересные факты
  • 👣 Прогулка по центру
  • 🎭 Культурное наследие

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Орлу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и зеленью, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки менее комфортны из-за холода, но историческая атмосфера города остаётся привлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Орёл - путешествие во времени
Орёл - путешествие во времени
Орёл - путешествие во времени

Что можно увидеть

  • Улица Ленина
  • ТЮЗ
  • Центральный банк
  • Александровский мост
  • Торговые ряды
  • Богоявленский собор
  • Памятники Ивану Грозному, Лескову, Ермолову
  • Кадетский корпус имени Бахтина
  • Петропавловский собор
  • Тургеневский бережок
  • Стрелка

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, старейшее каменное здание города. Кроме того, я покажу знаковые местные памятники — Ивану Грозному, Лескову, Ермолову — и расскажу, почему именно эти, а не другие люди увековечены в Орле.

Орёл сквозь века

Вы узнаете, где находились корпус и плац кадетского корпуса имени Бахтина, Петропавловский собор и «тургеневский бережок», связанный с младенчеством писателя. Услышите, кто, когда и при каких обстоятельствах основал город, как он развивался и чем живет сегодня. В завершение посетите легендарную Стрелку — место, откуда началась история Орла.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 3 км

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере имени Гуртьева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1080 туристов
Меня зовут Дмитрий, я профессиональный гид с высшим образованием по специальности «Организация экскурсионных услуг». В большей степени увлекаюсь военным прошлым города, но в тоже время стараюсь быть разносторонним и не обходить стороной социальную и культурную жизнь. Проведение экскурсий для меня — это возможность интересно провести время и поделиться с желающими знаниями о любимом городе и его истории.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
4
3
2
1
Д
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла и открыли для себя этот удивительный город. Дмитрий очень профессионально донес всю информацию и это было не просто лекцией, это был рассказ про жизнь и быт родного края. Я всем рекомендую экскурсию, кто хочет узнать историю Орла, увидеть знаковые места и провести невероятно время.
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
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Наталия
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями, выкладываясь на 110%, благодаря Дмитрию мы сходили в отличный ресторан и потом закупились супер лимонадом, огнище!
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями,
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями,
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями,
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями,
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Ирина
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации местными жителями. Дмитрий показал мне истинное лицо Орла без прекрас, и своим добрым восприятием действительности зародил большой интерес к данному городу. Спасибо огромное за познавательную, душевную и лёгкую прогулку!))))
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации+2
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
Мне всегда интересно открывать для себя новые города, в том числе, и через ощущения данной локации
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А
нам очень понравилась экскурсия Дмитрия - интересно и взрослым и детям, доступно, понятно, с примерами, красочно, эмоционально! Получили ответы на все дополнительные вопросы! Рекомендую!
нам очень понравилась экскурсия Дмитрия - интересно и взрослым и детям, доступно, понятно, с примерами, красочно,
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С
Дмитрий покорил наши сердца! Впервые встретили молодого человека, который так искренне любит свой город! Город открылся для нас с новой, окутанной невероятными историями, стороны! От души рекомендуем Дмитрия, как лучшего гида города Орёл! 🫶
Дмитрий покорил наши сердца! Впервые встретили молодого человека, который так искренне любит свой город! Город открылся
Дмитрий покорил наши сердца! Впервые встретили молодого человека, который так искренне любит свой город! Город открылся
Дмитрий покорил наши сердца! Впервые встретили молодого человека, который так искренне любит свой город! Город открылся
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Е
Не смотря на то, что мы заказали экскурсию не на ту дату, которую хотели, Дмитрий смог подвинуть свои планы и подстроиться под нас. Маршрут построен идеально, даже для мало мобильных
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людей. У меня травмировано колено, передвигаюсь медленно с палочкой, знаю, о чем пишу. Содержание экскурсии - отвал башки. Утопаешь в очень интересной информации, которую хочется переварить всю, но не всегда успеваешь, настолько ее много:)). Дмитрий очень интересно рассказывает и, главное, прекрасно знает как и о чем. В завершении, Дмитрий, спасибо Вам огромное от меня и сына, был в Орле третий раз, Вы перевернули мое впечатление об этом городе на 180 градусов. С отрицательного на положительное.

Не смотря на то, что мы заказали экскурсию не на ту дату, которую хотели, Дмитрий смог
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