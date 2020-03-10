9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, старейшее каменное здание города. Кроме того, я покажу знаковые местные памятники — Ивану Грозному, Лескову, Ермолову — и расскажу, почему именно эти, а не другие люди увековечены в Орле.

Орел сквозь века

Вы узнаете, где находились корпус и плац кадетского корпуса имени Бахтина, Петропавловский собор и «тургеневский бережок», связанный с младенчеством писателя. Услышите, кто, когда и при каких обстоятельствах основал город, как он развивался и чем живет сегодня. В завершение посетите легендарную Стрелку — место, откуда началась история Орла.