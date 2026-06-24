9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия «Орёл - путешествие во времени» предлагает уникальную возможность окунуться в историю города Орёл.Вы сможете увидеть главные достопримечательности, такие как улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк и пешеходный Александровский мост.

Узнаете о значимых памятниках Ивану Грозному, Лескову и Ермолову и их роли в истории города. Маршрут также включает посещение старейшего каменного здания - Богоявленского собора. Путешествие завершится на легендарной Стрелке, откуда началась история Орла

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Орлу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и зеленью, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки менее комфортны из-за холода, но историческая атмосфера города остаётся привлекательной.

Сейчас август — это идеальное время.