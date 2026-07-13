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Орёл сквозь столетия

Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Орел - город с богатым историческим прошлым, который манит путешественников своими тайнами и красотой.

Экскурсия "Орел сквозь столетия" предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города, начиная от времен его основания и
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до современности.

Вас ждет знакомство с памятником Ивану Грозному, местом древней крепости и расшифровка названия Орла.

Набережная реки Ока, центральная площадь Ленина и местный Арбат с его уникальными зданиями и особняками откроют вам свои истории.

Вы увидите Богоявленский собор - старейшее каменное здание города, и узнаете о знаменитых писателях, родившихся в Орле, таких как Тургенев, Лесков, Бунин и Тютчев.

Экскурсия также раскроет вам секреты местного быта, традиций и культуры, включая известные орловские бренды: игрушки-свистульки и вышивку "Орловский спис".

Это путешествие по Орлу станет незабываемым опытом, позволяющим глубже понять и полюбить этот удивительный город

5
73 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Орла
  • 📚 Познакомиться с литературными деятелями
  • 🏛 Посетить исторические памятники
  • 🏞 Полюбоваться живописными видами
  • 🎨 Узнать о местных брендах и ремеслах

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Орёл сквозь столетия», так как в это время года город особенно красив и комфортен для пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Орёл сквозь столетия
Орёл сквозь столетия
Орёл сквозь столетия

Что можно увидеть

  • Памятник Ивану Грозному
  • Древняя крепость
  • Набережная
  • Центральная площадь Ленина
  • «Плоский» дом
  • Кинотеатр Победа
  • Особняк купца Калабухова
  • Богоявленский собор

Описание экскурсии

Самое-самое в Орле

Вы увидите памятник основателю города Ивану Грозному и место, где находилась древняя крепость. Расшифруете название Орла, полюбуетесь набережной и посетите центральную площадь Ленина. А также пройдёте по местному Арбату: рассмотрите «плоский» дом, кинотеатр Победа и особняк купца Калабухова. Кроме того, я покажу старейшее каменное здание города — Богоявленский собор, живописно расположенный на берегу реки Орлик.

Факты, мифы и легенды

Город первого салюта и воинской славы, Третья литературная столица — как только ни называют Орёл. Вы проследите его историю от далёкого прошлого до наших дней и вспомните о знаменитых писателях, которые родились на нашей земле: Тургеневе, Лескове, Бунине и Тютчеве. Раскроете, как жили и живут здесь люди, какие купцы и династии прославили наш город. А также услышите о местных брендах: игрушках-свистульках и вышивке «Орловский спис».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Лескову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 879 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу в Орле и работаю в туристической сфере более 10 лет. Экскурсия для меня — возможность интересно провести время и познакомить гостей с историей нашего удивительного города. С нетерпением жду встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
2
3
2
1
Колягина
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы. Этот край богат как известными личностями так и нелегкими временами выпавшие на его долю.
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Спасибо огромное экскурсоводу Татьяне за живое общение и познавательную историю города. Рекомендуем посетить ближайшие парки, набережную. В городе много мест для отдыха, кафе и ресторанов. Очень понравилось, что в городе есть много муралов, граффити. Это отдельная квест для любителей уличных изображений.

Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.+12
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
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Ксения
Благодарим Татьяну за интересную экскурсию. После её рассказа мы посмотрели на город Орел совсем другими глазами. Окунулись в историю, услышали об выдающихся орловцах и полюбовались центральной частью Орла. Благодарим 😇
Благодарим Татьяну за интересную экскурсию. После её рассказа мы посмотрели на город Орел совсем другими глазами.
Благодарим Татьяну за интересную экскурсию. После её рассказа мы посмотрели на город Орел совсем другими глазами.
Благодарим Татьяну за интересную экскурсию. После её рассказа мы посмотрели на город Орел совсем другими глазами.
Благодарим Татьяну за интересную экскурсию. После её рассказа мы посмотрели на город Орел совсем другими глазами.
Благодарим Татьяну за интересную экскурсию. После её рассказа мы посмотрели на город Орел совсем другими глазами.
Благодарим Татьяну за интересную экскурсию. После её рассказа мы посмотрели на город Орел совсем другими глазами.
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Татьяна
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
Экскурсию нам провела профессионал своего дела и великолепный человек Татьяна.
Крещенские морозы были на
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славу😊,25 градусов❄️ и так как мы путешествовали на машине и вдвоём,то,по согласованию с Татьяной,мы провели автомобильно- пешеходную экскурсию.
Хотим выразить Огромную Благодарностью Татьяне за уделённое нам время и за знакомство с чудесным городом! ❤️

18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.+2
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
18 января 2026 года,в Крещенский Сочельник,мы побывали на экскурсии и познакомились с историей и современностью замечательного города Орла.
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Александр
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и облачно, ну совсем не лето и не весна. Татьяна молодец, показала самые главные места
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и достопримечательности города, рассказала интересные и любопытные факты о городе и жителях, о планах и обещаниях городского благоустройства и реконструкции. Прогулка удалась, по ходу маршрута узнавали не только просто сухие исторические факты, но и много шутили, общались на различные темы, и за это большой плюс Татьяне. Но есть один большой минус, и он никак не относится к Татьяне и экскурсии, он относится к кому-то другому, к кому-то кто главнее и выше, и этот минус - сам город и состояние города. Убогий (не знаю уже сколько раз списанный и переписанный) городской общественный транспорт, обшарпанные и разваливающиеся исторические здания и тротуары, словно немецкие захватчики только пару дней назад покинули город, какая-то неухоженность и полный пофигизм к скульптурам и памятникам (практически все в голубиных белых художествах), и самое главное - какая-то обреченность и потерянность в глазах местных жителей, и может из-за этого чувствуется и слышится озлобленность местных водителей, продавцов и другого персонала. Конечно областные и городские начальники обещают чистоту и порядок в 26 году, потом в 27 году, потом…. И как порекомендовала нам Татьяна «А лучше заезжайте к нам после 30 года», возможно так и сделаем 😉 Желаю городу скорее преобразится в лучшую сторону, Орел этого заслуживает

Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и+2
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и
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Ю
Нам было очень комфортно на экскурсии с Татьяной. Получили легкий и при этом насыщенный маршрут. Отдельное спасибо Татьяне за рекомендацию гида в усадьбе Тургенево Спасское-Лутовиново.
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А
отлично провели время с Татьяной, сами не заметили, как экскурсия подошла к завершению. Внимательная, вежливая, отзывчивая и очень глубоко знающая свой край. Татьяна идеальный рассказчик- доступный, не «сухой» формат как для взрослых, так и для детей(Татьяна смогла легко увлечь нашу 10-летку). экскурсовода и данный маршрут очень рекомендую 👍🏻
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