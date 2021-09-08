Что вас ожидает

Самое-самое в Орле

Вы увидите памятник основателю города Ивану Грозному и место, где находилась древняя крепость. Расшифруете название Орла, полюбуетесь набережной и посетите центральную площадь Ленина. А также пройдете по местному Арбату: рассмотрите «плоский» дом, кинотеатр Победа и особняк купца Калабухова. Кроме того, я покажу старейшее каменное здание города — Богоявленский собор, живописно расположенный на берегу реки Орлик.

Факты, мифы и легенды

Город первого салюта и воинской славы, Третья литературная столица — как только ни называют Орел. Вы проследите его историю от далекого прошлого до наших дней и вспомните о знаменитых писателях, которые родились на нашей земле: Тургеневе, Лескове, Бунине и Тютчеве. Раскроете, как жили и живут здесь люди, какие купцы и династии прославили наш город. А также услышите о местных брендах: игрушках-свистульках и вышивке «Орловский спис».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.