Экскурсия "Орел сквозь столетия" предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города, начиная от времен его основания и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Орла
- 📚 Познакомиться с литературными деятелями
- 🏛 Посетить исторические памятники
- 🏞 Полюбоваться живописными видами
- 🎨 Узнать о местных брендах и ремеслах
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Памятник Ивану Грозному
- Древняя крепость
- Набережная
- Центральная площадь Ленина
- «Плоский» дом
- Кинотеатр Победа
- Особняк купца Калабухова
- Богоявленский собор
Описание экскурсии
Самое-самое в Орле
Вы увидите памятник основателю города Ивану Грозному и место, где находилась древняя крепость. Расшифруете название Орла, полюбуетесь набережной и посетите центральную площадь Ленина. А также пройдёте по местному Арбату: рассмотрите «плоский» дом, кинотеатр Победа и особняк купца Калабухова. Кроме того, я покажу старейшее каменное здание города — Богоявленский собор, живописно расположенный на берегу реки Орлик.
Факты, мифы и легенды
Город первого салюта и воинской славы, Третья литературная столица — как только ни называют Орёл. Вы проследите его историю от далёкого прошлого до наших дней и вспомните о знаменитых писателях, которые родились на нашей земле: Тургеневе, Лескове, Бунине и Тютчеве. Раскроете, как жили и живут здесь люди, какие купцы и династии прославили наш город. А также услышите о местных брендах: игрушках-свистульках и вышивке «Орловский спис».
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсию нам провела профессионал своего дела и великолепный человек Татьяна.
Крещенские морозы были на