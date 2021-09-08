Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города

4.8
4 отзыва
Орел — город с многовековым прошлым.

Вы узнаете, когда и по какой причине он был образован, какие события в нем происходили и какие известные люди жили.

Погуляете по пешеходной улице Ленина и услышите о местном быте в былые и нынешние времена.

Полюбуетесь Окой и раскроете городские секреты.
Орел сквозь столетия
Орел сквозь столетия
Орел сквозь столетия
Орел сквозь столетия
Орел сквозь столетия
Орел сквозь столетия

Что вас ожидает

Самое-самое в Орле

Вы увидите памятник основателю города Ивану Грозному и место, где находилась древняя крепость. Расшифруете название Орла, полюбуетесь набережной и посетите центральную площадь Ленина. А также пройдете по местному Арбату: рассмотрите «плоский» дом, кинотеатр Победа и особняк купца Калабухова. Кроме того, я покажу старейшее каменное здание города — Богоявленский собор, живописно расположенный на берегу реки Орлик.

Факты, мифы и легенды

Город первого салюта и воинской славы, Третья литературная столица — как только ни называют Орел. Вы проследите его историю от далекого прошлого до наших дней и вспомните о знаменитых писателях, которые родились на нашей земле: Тургеневе, Лескове, Бунине и Тютчеве. Раскроете, как жили и живут здесь люди, какие купцы и династии прославили наш город. А также услышите о местных брендах: игрушках-свистульках и вышивке «Орловский спис».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника Лескову
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я живу в Орле и работаю в туристической сфере более 10 лет. Экскурсия для меня — возможность интересно провести время и познакомить гостей с историей нашего удивительного города. С нетерпением жду встречи.
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4 настоящих отзыва от туристов

С
8 сен 2021
Сегодня 8сентября2021 были на экскурсии по Орлу с гидом Татьяной. Мы гости города. Татьяна с большой любовью рассказывала о городе, обо всех периодах его жизни. И об образовании города, и его военных годах, и с любовью о писателя живших и творивших в Орле. Экскурсия понравилась и мы надеемся что ещё встретимся с Татьяной и продолжим знакомство с городом и его окрестностям. Спасибо.
Б
16 авг 2021
Душевно, комфортно, интересно. Очень понравилось. Весьма удобно, что начало и конец экскурсии в одном месте (если вы на машине).
Александр
10 авг 2021
Хорошая, крепкая экскурсия. Гид - научный сотрудник музея, хорошо поставлена речь, ведет экскурсию естественно и непринуженно. Может легко отвлекаться на вопросы, а потом возвращаться к канве повествования. Есть графический материал, позволяющий увидеть места как они были 100 лет назад.
Как обзорную прогулку по городу - рекомендую.
Н
6 авг 2021
Татьяна встретила меня на вокзале, за что ей отдельное ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Понравился маршрут нашей экскурсии. Очень познавательно и удобно. В Орле была первый раз, но Татьяне удалось увлечь меня своим городом. Спасибо! 👍👍👍😁😁😁

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