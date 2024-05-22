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Квест
4 часа
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Орловское Полесье: встреча с природой и историей России
Приглашаем на уникальное путешествие по Орловскому Полесью, где вас ждут встречи с дикими зубрами и погружение в историю России
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Орел - город воинской славы: экскурсия по местам боевой славы
Познайте героическое прошлое Орла, посетив ключевые места военной истории и памятники, увековечивающие подвиги
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор22 мая 2024Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
- ГГалина21 мая 2024Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
- ННадежда19 мая 2024Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился целый маршрут от начала войны и до освобождения города. Познавательно, интересно, рекомендуем. 👍 Спасибо Андрею за экскурсию.
- ЕЕлена7 мая 2024Андрей - по-настоящему увлеченный историей и природой своего родного края человек. Рассказывает очень живо, интересно. История Орловщины от вятичей с их
- ММарина10 апреля 2024Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
- ООльга22 февраля 2024Все прошло отлично!! Гид огромный молодец, очень увлекательно рассказывал)
- ЮЮлия7 ноября 2023По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
- ЮЮлия6 ноября 2023Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!
- ММарина3 ноября 2023Мы на Орловщине первый раз. Для знакомства с краем выбрали вот такую экскурсию. Не пожалели. Очень рекомендую всем: если вы
- ЛЛюбовь22 октября 2023Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод! Было очень интересно и комфортно! Всем рекомендую съездить и воочию насладиться красотами природы! 🍁
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «На машине»
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