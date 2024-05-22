Экскурсии по Орлу на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Орле, цены от 6 934 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
🚗 На машине
Квест
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934 за всё до 3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Орловское Полесье: встреча с природой и историей России
Приглашаем на уникальное путешествие по Орловскому Полесью, где вас ждут встречи с дикими зубрами и погружение в историю России
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 3 чел.
Орёл - город воинской славы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Орел - город воинской славы: экскурсия по местам боевой славы
Познайте героическое прошлое Орла, посетив ключевые места военной истории и памятники, увековечивающие подвиги
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    22 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
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    небольшого путешествия рассказал об истории Орловщины, о событиях Великой отечественной войны, о памятниках, о выдающихся орловцах, о поместье Тургенева, героях Лескова, о Фете. Уверены, что не пожалеете, если воспользуетесь услугами Андрея.

  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Орёл - город воинской славы
    Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился целый маршрут от начала войны и до освобождения города. Познавательно, интересно, рекомендуем. 👍 Спасибо Андрею за экскурсию.
    Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Андрей - по-настоящему увлеченный историей и природой своего родного края человек. Рассказывает очень живо, интересно. История Орловщины от вятичей с их
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    укладом жизни, традициями, верованиями, обрядами до неизвестных и значительных фактов времен Великой Отечественной. Не только послушали, но и посмотрели вживую - в Полесье есть восстановленные историками и археологами исторические объекты. Природа Орловского Полесья - это отдельная песня. Мы узнали и про зверей- птиц, и про ягоды-грибы, которыми богато Полесье. Здесь несколько озёр, все разные, каждое интересно по-своему. Посмотрели где можно отдохнуть на природе, напились чистейшей воды из источника. Смотреть на живой, бьющий из песка источник - волшебство. Надышались целебным воздухом. Отдохнули от суеты. Мы в восторге от этой экскурсии. Кому подойдёт экскурсия… Думаю, тем, кто умеет ценить красоту природы, ждёт новых впечатлений, радуется открытиям

  • М
    Марина
    10 апреля 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
  • О
    Ольга
    22 февраля 2024
    Орёл - город воинской славы
    Все прошло отлично!! Гид огромный молодец, очень увлекательно рассказывал)
  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2023
    Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
    По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
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    места города и дождь нам не смог помешать. Съели наивкуснейший орловский чебурек, посетили и развалины крепости, и огромный торговый центр. Полное погружение в Орёл.

  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2023
    Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
    Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!
  • М
    Марина
    3 ноября 2023
    Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Мы на Орловщине первый раз. Для знакомства с краем выбрали вот такую экскурсию. Не пожалели. Очень рекомендую всем: если вы
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    не специалисты в области археологии и этнографии, лучше первый раз ехать с гидом. Тогда перед вами будут не просто холмики в лесу, а курганы древних вятичей, следы боёв Великой Отечественной и многое другое. Андрей очень интересно обо всем рассказал, показал заповедные тропы и источники, провел на совершенно волшебные озера. Видно, что человек знает и любит свой край. Вряд ли все это можно узнать и посмотреть, путешествуя самостоятельно. Маленький бонус в поездке: очень близко видели дикого оленя. Просто переходил через дорогу. Маленький минус (но тут ничего от гида не зависит): зоовольерный комплекс сильного впечатления не произвел. Интересно, конечно, на зверей посмотреть, но как-то всё там криво-косо- по старинке из досок сколочено и не очень ухоженное. Ещё раз: это не к гиду, это к хозяевам комплекса. Андрею большое спасибо.

  • Л
    Любовь
    22 октября 2023
    Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод! Было очень интересно и комфортно! Всем рекомендую съездить и воочию насладиться красотами природы! 🍁

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «На машине»

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  1. Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
  2. Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
  3. Орёл - город воинской славы
  4. Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
  5. Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
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  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 934 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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