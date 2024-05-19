Еще несколько необычных экскурсий в Орле

Вы посетите мемориалы и памятники, увековечивающие память о суровых военных днях, и побываете на подлинных рубежах боевых действий за городом. Я расскажу о битвах и сражениях на территории Орловщины, о подвигах местных жителей и о подпольных госпиталях. А также раскрою подробности освобождения города 5 августа 1943 года.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в военную историю

Орёл основан в 1566 году по указу Ивана Грозного как крепость для защиты южных границ. Город не раз вставал на пути врагов и давал отпор. Не единожды судьба страны решалась именно на орловской земле — как в Смутное время или в Гражданскую войну. Я расскажу об этих событиях. Побываем на месте знаменитого Орловского боя 1615 года и в других уголках города, связанных с его ратной историей.

События Великой Отечественной войны

С первых дней оккупации и до момента освобождения жители города и области боролись с врагом. Именно на орловской земле в 1941 году родилась первая танковая гвардия — вы увидите посвящённый ей величественный мемориал. А также узнаете о подвиге десантников 201-й воздушной бригады, о работе подпольного госпиталя и о фашистских репрессиях.

Операция «Кутузов» и военные памятники

Вы увидите многочисленные мемориалы, посвящённые Орловской наступательной операции под кодовым названием «Кутузов», в результате которой освободили город. Представите себя в роли воинов Красной армии, готовящихся к решающему штурму, и побываете на месте гибели генерала-майора Гуртьева. Кроме того, оцените необычный памятник героям-железнодорожникам, услышите историю первого салюта и посетите сквер Танкистов.

Организационные детали

После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Орловский военно-исторический музей.