Еще несколько необычных экскурсий в Орле

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Орел — город воинской славы

Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты

Андрей
Андрей – Гид из Орла
Вы посетите мемориалы и памятники, увековечивающие память о суровых военных днях, и побываете на подлинных рубежах боевых действий за городом.

Я расскажу о битвах и сражениях на территории Орловщины, о подвигах местных жителей и о подпольных госпиталях.

А также раскрою подробности освобождения города 5 августа 1943 года.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Орел — город воинской славы
Орел — город воинской славы

Что вас ожидает

Погружение в военную историю
С первых дней оккупации и до момента освобождения жители города и области боролись с врагом. Именно на орловской земле в 1941 году была рождена первая танковая гвардия — вы увидите посвященный ей величественный мемориал. А также узнаете о подвиге десантников 201-й воздушной бригады, о работе подпольного госпиталя и о фашистских репрессиях.

Операция «Кутузов» и военные памятники
Вы увидите многочисленные мемориалы, посвященные Орловской наступательной операции под кодовым названием «Кутузов», в результате которой город 🏙️ был освобожден. Представите себя в роли воинов Красной армии, готовящихся к решающему штурму, и побываете на месте гибели генерала-майора Гуртьева. Кроме того, оцените необычный памятник героям-железнодорожникам, услышите историю 📖 первого салюта и посетите сквер Танкистов.

Организационные детали

После экскурсии 🧭 вы сможете самостоятельно посетить Орловский военно-исторический музей 🖼.

Орел — город воинской славы
Орел — город воинской славы
Орел — город воинской славы
Орел — город воинской славы
Орел — город воинской славы
Орел — город воинской славы
Орел — город воинской славы
Орел — город воинской славы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом, областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения в соответствии с вашими пожеланиями.
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