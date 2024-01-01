Еще несколько необычных экскурсий в Орле

Что вас ожидает

Погружение в военную историю

С первых дней оккупации и до момента освобождения жители города и области боролись с врагом. Именно на орловской земле в 1941 году была рождена первая танковая гвардия — вы увидите посвященный ей величественный мемориал. А также узнаете о подвиге десантников 201-й воздушной бригады, о работе подпольного госпиталя и о фашистских репрессиях.

Операция «Кутузов» и военные памятники

Вы увидите многочисленные мемориалы, посвященные Орловской наступательной операции под кодовым названием «Кутузов», в результате которой город 🏙️ был освобожден. Представите себя в роли воинов Красной армии, готовящихся к решающему штурму, и побываете на месте гибели генерала-майора Гуртьева. Кроме того, оцените необычный памятник героям-железнодорожникам, услышите историю 📖 первого салюта и посетите сквер Танкистов.

Организационные детали

После экскурсии 🧭 вы сможете самостоятельно посетить Орловский военно-исторический музей 🖼.