Еще несколько необычных экскурсий в Орле

Орёл основан в 1566 году по указу Ивана Грозного как крепость для защиты южных границ. Город не раз вставал на пути врагов и давал отпор. Не единожды судьба страны решалась именно на орловской земле — как в Смутное время или в Гражданскую войну. Я расскажу об этих событиях. Побываем на месте знаменитого Орловского боя 1615 года и в других уголках города, связанных с его ратной историей.
События Великой Отечественной войны
С первых дней оккупации и до момента освобождения жители города и области боролись с врагом. Именно на орловской земле в 1941 году родилась первая танковая гвардия — вы увидите посвящённый ей величественный мемориал. А также узнаете о подвиге десантников 201-й воздушной бригады, о работе подпольного госпиталя и о фашистских репрессиях.
Операция «Кутузов» и военные памятники
Вы увидите многочисленные мемориалы, посвящённые Орловской наступательной операции под кодовым названием «Кутузов», в результате которой освободили город. Представите себя в роли воинов Красной армии, готовящихся к решающему штурму, и побываете на месте гибели генерала-майора Гуртьева. Кроме того, оцените необычный памятник героям-железнодорожникам, услышите историю первого салюта и посетите сквер Танкистов.
Организационные детали
После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Орловский военно-исторический музей.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 541 туриста
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «Вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом, читать дальшеуменьшить
областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился целый маршрут от начала войны и до освобождения города. Познавательно, интересно, рекомендуем. 👍 Спасибо Андрею за экскурсию.
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С
Сергей
Всем жителям необъятной России просто необходимо знать историю ВОВ 1941-1945 гг. Если бы наши прадеды и деды не победили нацистскую Германию и её сателитов, то сейчас НАС бы никого вообще читать дальшеуменьшить
не было в живых. Война велась на уничтожение нашего народа! Эта страшная Война и Славный праздник 9 Мая - ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, единственное, что на данный момент объединяет народ России. Остальное из Великого Советского прошлого практически полностью предано забвению. Если ВЫ хотите знать историю Орла и области в период Великой Отечественной Войны, то вам точно к экскурсоводу профессионалу Андрею. Помимо информации из официальных источников, Андрей может поделиться воспоминаниями, которые лично ему рассказывали ветераны ВОВ и его родственники, которые застали это страшное, суровое, но и героическое время для нашего народа. С Андреем мы поездили на его автомобиле по городу Орлу и его области, по местам героических боёв, по памятным местам с монументами ВОВ, по местам захоронений воинов РККА. Были на месте где был убит в бою советский генерал РККА, командующий войсками на Орловщине. Экскурсия была насыщена впечатлениями и эмоциями. Экскурсией БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН!!! Столько интереснейшей и полезной исторической информации, я никогда не получал от экскурсовода. Это факт. Я был в множестве русских городов по теме ВОВ и всегда брал там индивидуальную экскурсию. И поверьте, мне есть с чем сравнивать. Сказывается ещё то, что Андрей археолог и история это его стихия!!! Всем советую брать экскурсии у Андрея! Берите с собой детей. Приобщайте их к адекватному пониманию исторических процессов. Пропитывайте их знаниями правильного восприятия подвигов воинов РККА в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. А не как нам пытаются показывать по ТВ и в современных фильмах. Пусть дети, да и взрослые знают - за что на самом деле бились наши Славные предки, и какой именно народ смог сокрушить Союз объединённой фашисткой Европы. А это - трудовой народ СССР и никто другой!!! Андрею процветания, сил и успехов на пути обучения и просвещения людей по истории ВОВ1941-1945 гг!!! Ах, да. Огромное спасибо, Андрей.
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Т
Татьяна
Сегодня мы с сыном замечательно и очень познавательно провели время на экскурсии с Андреем. Андрей - увлеченный, профессиональный и очень эрудированный человек, любящий свой край. Тема нашей экскурсии была посвящена читать дальшеуменьшить
великой отечественной войне и Андрей увлекательно и интересно рассказывал о неизвестных фактах истории, о подвигах реальных людей героев Орловской земли и тех, кто на этой земле воевал. Андрей, как профессиональный археолог и историк, доходчиво рассказывал о реальных печальных событиях ВОВ, увлекая в свой рассказ 13-летнего подростка, который тоже увлекается историей и более того, подарил артефакты, от чего ребёнок был просто в восторге. Экскурсия была на автомобиле, отлично организована, на комфортной машине, и по времени не утомительно. Помимо информации о ВОВ Андрей интересно рассказал и об истории Орла с момента основания до сегодняшних дней и терпеливо отвечал на наши многочисленные вопросы, а также посоветовал замечательные сувениры из Орла. После экскурсии сын попросил приехать в Орёл ещё раз, чтобы обьездить все интересные места ВОВ, куда не успели попасть, покопаться вместе с археологами и поездить по Орловской области с Андреем и послушать его рассказы. Так что будем планировать приезд ещё раз. Спасибо огромное Андрею за его труд, за его профессионализм и увлеченность своим делом!
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Анна
Были на экскурсии у Андрея в сентябре 2024. Отдельное спасибо Андрею, что удалось подстроиться под наши нестыковки по времени, экскурсия удалась! Было очень интересно, не заученные факты из учебников истории, читать дальшеуменьшить
маршрут подобран более чем удачно, всё логично, по хронологии и ничего лишнего. После этой экскурсии захотелось посетить другие экскурсии Андрея, например в Болхов, надеюсь у нас это получится. Ещё раз Большое спасибо, и мы всем заинтересованным военной тематикой и не только рекомендуем посетить это экскурсию!
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Алексей
Очень интересная экскурсия по историческим местам врем Великой Отечественной войны. Экскурсия проходит на автомобили, поэтому есть возможность увидеть гораздо больше достопримечательностей. Андрей - прекрасный экскурсовод, очень интересная личность. Спасибо огромное за экскурсию
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О
Ольга
Все прошло отлично!! Гид огромный молодец, очень увлекательно рассказывал)
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