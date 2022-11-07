Индивидуальная
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Литературные тропы Орла
Исследуйте литературное наследие Орла, прогуливаясь по местам, где творили Лесков и Тургенев. Узнайте, как город вдохновлял великих писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Орёл литературный
Погрузитесь в мир классической литературы, прогуливаясь по местам, связанным с великими писателями Орла. Узнайте истории, которые вдохновляли их творчество
13 окт в 11:00
14 окт в 11:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 ноября 2022Отличная экскурсия! Дарья - профессионал своего дела, ответила на все наши вопросы, два часа пролетели незаметно! будем рекомендовать друзьям! спасибо!
- ТТатьяна26 июня 2022Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!
- ННаталья12 июня 2022Экскурсией остались очень довольны. Не помешал даже дождь. Дарья хорошо, понятно, не скучно рассказывает. Исторические данные легко запоминаются. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода Дарью.
- ММихаил5 января 2022Несмотря на очень сложную погоду (снег с дождём и ветер), мы получили огромное удовольствие от экскурсии. В самых обычных домах
- ЗЗоя20 сентября 2021Все очень понравилось!
- ААртём17 сентября 2021Даша- экскурсовод от Бога. Очень интересно, глубоко, всеобъемлюще! Никогда не думал, что экскурсия по городу может быть такой исторически целостной, и захватывающей, и весёлой, и познавательной одновременно. Всем рекомендую! Даша, спасибо огромное! Вы открыли для нас новый город Орёл!
- ППетр23 июля 2021Увлеченный гид. Грамотное построение экскурсии, корректное и связанное изложение. Быстрое установление доброжелательного контакта. Использовали мою машину и поэтому очень много посмотрели. Заметно выраженная гордость городом.
- ССветлана23 июня 202114 июня экскурсовод Нина провела для нас великолепную, познавательную прогулку по городу. Мы были не готовы, что история Орла окажется
- ИИрина1 января 2020Мне казалось, что Орёл не очень туристический город, но эта экскурсия изменила моё мнение. Гид познакомила нас с другим Орлом. И заинтересовала нас историей города. Замечательный рассказ о городе и о людях, живших в нем
- ААлександр26 октября 2019Дарья провела меня по очень интересным местам, до которых обычному неискушенному туристу трудно добраться, но которые представляют большой интерес. Несмотря
- ЕЕлена24 февраля 2019Дарья хороший рассказчик) составила оптимальный маршрут, всем было интересно, даже детям)
- ННадежда29 октября 2018Потрясающая экскурсовод Даша!!!!!!! Умница,огромный багаж знаний,красивая правильная эмоциональная речь,приятный общительный человек!! Очень понравилась экскурсия! Мы буквально окунулись в литературный и купеческий Орёл. Спасибо огромное!!! Впечатлений море!!!!
- ЕЕкатерина30 июля 2018Добрый день! Посетили ваш город впервые. Очень рады, что заказали данную экскурсию. Она помогла нам проникнуться духом и историей чудесного
