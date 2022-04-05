Мои заказы

Экскурсия «На границе Европы и Азии» на транспорте туристов

Откройте для себя Оренбург с его уникальными достопримечательностями: стела «Европа - Азия», музейные комплексы и национальные традиции
Путешествие по Оренбургу предлагает уникальную возможность увидеть границу Европы и Азии. Начните с набережной Урала, где возвышается стела "Европа - Азия". Посетите Музей истории Оренбурга и Елизаветинские ворота. В шоу-маркете
читать дальшеуменьшить

"Евразийский Экспресс" вас ждет интерактивный макет "Шелковый путь". Не пропустите парк "Салют, Победа!" и мечеть Караван - Сарай.

Завершите экскурсию в культурном комплексе "Национальная деревня", где можно познакомиться с традициями народов Оренбуржья

5
3 оценки

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Увидеть границу Европы и Азии
  • 🏛 Посетить исторические музеи
  • 🕌 Полюбоваться архитектурой мечети
  • 🎨 Оценить интерактивные экспозиции
  • 🍽 Попробовать блюда национальной кухни
  • 🏞 Насладиться видами набережной Урала

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В октябре и апреле также приятно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же доступной для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия «На границе Европы и Азии» на транспорте туристов
Экскурсия «На границе Европы и Азии» на транспорте туристов
Экскурсия «На границе Европы и Азии» на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Стела «Европа - Азия»
  • Музей истории Оренбурга
  • Елизаветинские ворота
  • Шоу-маркет «Евразийский Экспресс»
  • Парк «Салют, Победа!»
  • Мечеть Караван - Сарай
  • Культурный комплекс «Национальная деревня»

Описание экскурсии

Приглашаем вас отправиться на увлекательную прогулку по Оренбургу и ощутить уникальную атмосферу, находясь на символической границе Европы и Азии. Наша экскурсия начнется с живописной набережной Урала, где вознесена 15-метровая стела «Европа – Азия». Этот памятник расположился на стыке двух континентов и вдохновляет своей масштабностью.

Первый этап экскурсии

На набережной вы сможете также увидеть здание Музея истории Оренбурга и насладиться моментом у Елизаветинских ворот, о которых ходит легенда, что они приносят счастье влюбленным.

Дальнейшие остановки

  • Следующим пунктом нашего маршрута станет шоу-маркет «Евразийский Экспресс», где вас ждет интерактивный макет «Шелковый путь».
  • Эстетам военной техники будет интересен парк «Салют, Победа!», который предлагает погрузиться в историю.
  • На пути к следующему месту мы сделаем остановку у мечети Караван – Сарай, построенной в 1846 году в стиле башкирского аула.
  • Также мы увидим Советскую улицу, которая полна жизни и истории.

Завершение экскурсии

В завершение нашего путешествия мы посетим культурный комплекс «Национальная деревня». Этот тематический парк включает 9 домов-музеев с подворьями и ресторанами, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с разнообразием обычаев народностей Оренбуржья.

Важно! Для того чтобы забронировать экскурсию в праздничные даты, пожалуйста, внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережной Урала
  • Стела «Европа - Азия»
  • Музей истории Оренбурга
  • Елизаветинских ворот
  • Шоу-маркет «Евразийский Экспресс»
  • Интерактивный макет «Шелковый путь»
  • Парк Салют
  • Победа!
  • Мечеть Караван - Сарай
  • Культурный комплекс «Национальная деревня» и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Оренбурга

Похожие экскурсии на «Экскурсия «На границе Европы и Азии» на транспорте туристов»

Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа 15 минут
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Один шаг от Европы до Азии
Начало: Ул. Советская, 1, памятник В.П. Чкалову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург на авто
На машине
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Оренбург на авто
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
11 авг в 13:30
12 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
Увидеть купеческий город, прикоснуться к истории и понять сегодняшние реалии
Начало: У Гостиного двора
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 3500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Оренбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Оренбурге
7500 ₽ за экскурсию