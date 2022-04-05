Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В октябре и апреле также приятно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же доступной для посещения.

Путешествие по Оренбургу предлагает уникальную возможность увидеть границу Европы и Азии. Начните с набережной Урала, где возвышается стела "Европа - Азия". Посетите Музей истории Оренбурга и Елизаветинские ворота. В шоу-маркете

"Евразийский Экспресс" вас ждет интерактивный макет "Шелковый путь". Не пропустите парк "Салют, Победа!" и мечеть Караван - Сарай. Завершите экскурсию в культурном комплексе "Национальная деревня", где можно познакомиться с традициями народов Оренбуржья

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаем вас отправиться на увлекательную прогулку по Оренбургу и ощутить уникальную атмосферу, находясь на символической границе Европы и Азии. Наша экскурсия начнется с живописной набережной Урала, где вознесена 15-метровая стела «Европа – Азия». Этот памятник расположился на стыке двух континентов и вдохновляет своей масштабностью.

Первый этап экскурсии

На набережной вы сможете также увидеть здание Музея истории Оренбурга и насладиться моментом у Елизаветинских ворот, о которых ходит легенда, что они приносят счастье влюбленным.

Дальнейшие остановки

Следующим пунктом нашего маршрута станет шоу-маркет «Евразийский Экспресс», где вас ждет интерактивный макет «Шелковый путь».

Эстетам военной техники будет интересен парк «Салют, Победа!», который предлагает погрузиться в историю.

На пути к следующему месту мы сделаем остановку у мечети Караван – Сарай, построенной в 1846 году в стиле башкирского аула.

Также мы увидим Советскую улицу, которая полна жизни и истории.

Завершение экскурсии

В завершение нашего путешествия мы посетим культурный комплекс «Национальная деревня». Этот тематический парк включает 9 домов-музеев с подворьями и ресторанами, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с разнообразием обычаев народностей Оренбуржья.

Важно! Для того чтобы забронировать экскурсию в праздничные даты, пожалуйста, внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.