Экскурсия «На границе Европы и Азии» на транспорте туристов
Откройте для себя Оренбург с его уникальными достопримечательностями: стела «Европа - Азия», музейные комплексы и национальные традиции
Путешествие по Оренбургу предлагает уникальную возможность увидеть границу Европы и Азии. Начните с набережной Урала, где возвышается стела "Европа - Азия". Посетите Музей истории Оренбурга и Елизаветинские ворота. В шоу-маркете читать дальшеуменьшить
"Евразийский Экспресс" вас ждет интерактивный макет "Шелковый путь". Не пропустите парк "Салют, Победа!" и мечеть Караван - Сарай.
Завершите экскурсию в культурном комплексе "Национальная деревня", где можно познакомиться с традициями народов Оренбуржья
5
3 оценки
6 причин купить эту экскурсию
🌍 Увидеть границу Европы и Азии
🏛 Посетить исторические музеи
🕌 Полюбоваться архитектурой мечети
🎨 Оценить интерактивные экспозиции
🍽 Попробовать блюда национальной кухни
🏞 Насладиться видами набережной Урала
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В октябре и апреле также приятно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же доступной для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Стела «Европа - Азия»
Музей истории Оренбурга
Елизаветинские ворота
Шоу-маркет «Евразийский Экспресс»
Парк «Салют, Победа!»
Мечеть Караван - Сарай
Культурный комплекс «Национальная деревня»
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться на увлекательную прогулку по Оренбургу и ощутить уникальную атмосферу, находясь на символической границе Европы и Азии. Наша экскурсия начнется с живописной набережной Урала, где вознесена 15-метровая стела «Европа – Азия». Этот памятник расположился на стыке двух континентов и вдохновляет своей масштабностью.
Первый этап экскурсии
На набережной вы сможете также увидеть здание Музея истории Оренбурга и насладиться моментом у Елизаветинских ворот, о которых ходит легенда, что они приносят счастье влюбленным.
Дальнейшие остановки
Следующим пунктом нашего маршрута станет шоу-маркет «Евразийский Экспресс», где вас ждет интерактивный макет «Шелковый путь».
Эстетам военной техники будет интересен парк «Салют, Победа!», который предлагает погрузиться в историю.
На пути к следующему месту мы сделаем остановку у мечети Караван – Сарай, построенной в 1846 году в стиле башкирского аула.
Также мы увидим Советскую улицу, которая полна жизни и истории.
Завершение экскурсии
В завершение нашего путешествия мы посетим культурный комплекс «Национальная деревня». Этот тематический парк включает 9 домов-музеев с подворьями и ресторанами, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с разнообразием обычаев народностей Оренбуржья.
Важно! Для того чтобы забронировать экскурсию в праздничные даты, пожалуйста, внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Набережной Урала
Стела «Европа - Азия»
Музей истории Оренбурга
Елизаветинских ворот
Шоу-маркет «Евразийский Экспресс»
Интерактивный макет «Шелковый путь»
Парк Салют
Победа!
Мечеть Караван - Сарай
Культурный комплекс «Национальная деревня» и другие
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Сергей
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С
Сергей
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Н
Никифоров
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