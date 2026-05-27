Это прогулка по ключевым местам Оренбурга, где через здания, памятники и детали раскрывается его история — от крепости на границе Европы и Азии до современного города с яркой культурой и сильным характером.
Описание экскурсии
Улица Советская — главная пешеходная улица города, самая длинная в Оренбурге, с музеями, арт-объектами и атмосферой старого центра.
Гостиный двор и памятник Неплюеву — одно из ключевых исторических мест, где мы поговорим об основателе города.
Башня с курантами и Оренбургский меридиан — здесь обсудим символику города и его географическое положение.
Культурные и музейные здания — Губернаторский музей, Драматический театр, музей изобразительных искусств и центр «Эрмитаж-Евразия».
Купеческий квартал и дворянские дома — район, где сохранилась атмосфера торгового Оренбурга.
Памятники и арт-объекты — «Сарматский олень», галерея «Наши люди» и современные арт-объекты.
Вы узнаете:
- почему Оренбург называют «трижды зачатым и единожды рождённым»
- откуда появилось сравнение с Петербургом
- как развивался город от крепости до культурного центра
- какие известные люди связаны с Оренбургом
- как менялся облик города в 19–20 веках
- почему пуховый платок стал символом региона
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Оренбурге
Я родилась и живу в Сердце Евразии. Да-да, так мы называем Оренбург. Наш город — это история и стрит-арт, самая длинная пешеходная улица с музеями, космос и, конечно, пуховый платок. Немного
