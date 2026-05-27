Мои заказы

Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия

Увидеть купеческий город, прикоснуться к истории и понять сегодняшние реалии
Это прогулка по ключевым местам Оренбурга, где через здания, памятники и детали раскрывается его история — от крепости на границе Европы и Азии до современного города с яркой культурой и сильным характером.
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия

Описание экскурсии

Улица Советская — главная пешеходная улица города, самая длинная в Оренбурге, с музеями, арт-объектами и атмосферой старого центра.

Гостиный двор и памятник Неплюеву — одно из ключевых исторических мест, где мы поговорим об основателе города.

Башня с курантами и Оренбургский меридиан — здесь обсудим символику города и его географическое положение.

Культурные и музейные здания — Губернаторский музей, Драматический театр, музей изобразительных искусств и центр «Эрмитаж-Евразия».

Купеческий квартал и дворянские дома — район, где сохранилась атмосфера торгового Оренбурга.

Памятники и арт-объекты — «Сарматский олень», галерея «Наши люди» и современные арт-объекты.

Вы узнаете:

  • почему Оренбург называют «трижды зачатым и единожды рождённым»
  • откуда появилось сравнение с Петербургом
  • как развивался город от крепости до культурного центра
  • какие известные люди связаны с Оренбургом
  • как менялся облик города в 19–20 веках
  • почему пуховый платок стал символом региона

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и живу в Сердце Евразии. Да-да, так мы называем Оренбург. Наш город — это история и стрит-арт, самая длинная пешеходная улица с музеями, космос и, конечно, пуховый платок. Немного
читать дальшеуменьшить

о себе: — экскурсовод Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве — финалист всероссийского конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» Росмолодежи — экскурсовод проекта «Городские экскурсоводы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — экскурсовод проекта «Интерактивные экскурсии бродилки-находилки «Дети степи» при поддержке Движения Первых

Входит в следующие категории Оренбурга

Похожие экскурсии на «Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия»

Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Оренбург
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Оренбург
Узнайте тайны Оренбурга: Пушкин, Даль и Гагарин оставили здесь свой след. Прогулка по историческому центру и загадочные истории ждут вас
Начало: На ул. Набережная 29
29 мая в 09:00
31 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Оренбург на авто
На машине
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Оренбург на авто
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
29 мая в 09:00
31 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Оренбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Оренбурге
от 3500 ₽ за экскурсию