Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Оренбург в стиле модерн: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Оренбургу: история, архитектура и легенды города, который прошёл путь от крепости до центра модерна
Начало: Ул. Советская, 26
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2600 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Оренбургу: история и культура города
Отправьтесь на увлекательную экскурсию по Оренбургу, где вы увидите границу Европы и Азии, музей истории, парк военной техники и культурный комплекс
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Оренбургу
Совершите увлекательное путешествие по Оренбургу, посетив Советскую улицу, набережную Урала и парк «Салют, Победа!». Узнайте больше о городе и его истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина9 января 2025Исторический центр ОренбургаВ новогодние каникулы посетили Оренбург, в первый день пребывания пошли на экскурсию и очень рады, что выбрали экскурсовода Дмитрия. Удобно
- ТТатьяна7 января 2025Экскурсия по Оренбургу очень понравилась. Поездка на автомобиле удачно совмещена с пешеходной частью экскурсии. Гид Ольга и водитель Александр показали
- ООксана9 ноября 2024Исторический центр ОренбургаОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказ не перегруженный датами и
- ММарина30 октября 2024Исторический центр ОренбургаОгромная благодарность Дмитрию. Хорошая организация, учёт пожеланий заказчика, внимательность. Всегда "на связи". Экскурсия получилась очень интересной и содержательной. Дмитрий 👍👏💥. В очередной раз убедилась, что с Трипстер надёжно и интересно. СПАСИБО.
- ВВиолетта16 октября 2024Ольга спасибо большое за экскурсию! Экскурсия сформирована разнопланово, затрагивает срез разных лет становления и развития Оренбурга. Не утяжелена датами, что
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Мечеть Караван-Сарай»
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