Мечеть Караван-Сарай – экскурсии в Оренбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Мечеть Караван-Сарай» в Оренбурге, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Оренбург на авто
На машине
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Оренбург в стиле модерн: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Оренбургу: история, архитектура и легенды города, который прошёл путь от крепости до центра модерна
Начало: Ул. Советская, 26
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2600 ₽ за экскурсию
Экскурсия «На границе Европы и Азии» на транспорте туристов
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Оренбургу: история и культура города
Отправьтесь на увлекательную экскурсию по Оренбургу, где вы увидите границу Европы и Азии, музей истории, парк военной техники и культурный комплекс
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Оренбургу
Совершите увлекательное путешествие по Оренбургу, посетив Советскую улицу, набережную Урала и парк «Салют, Победа!». Узнайте больше о городе и его истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    9 января 2025
    Исторический центр Оренбурга
    В новогодние каникулы посетили Оренбург, в первый день пребывания пошли на экскурсию и очень рады, что выбрали экскурсовода Дмитрия. Удобно
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    составлен маршрут, мы увидели все значимые достопримечательности города, услышали интересный рассказ об истории города, архитектуре и выдающихся оренбуржцах. Дмитрий настоящий профессионал в своем деле. Кроме этого ответил на все наши вопросы, подсказал, что посмотреть самостоятельно, где находятся музеи и кафе. В следующие дни без труда нашли все, что хотели посмотреть. Спасибо Вам, Дмитрий!

  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    Оренбург на авто
    Экскурсия по Оренбургу очень понравилась. Поездка на автомобиле удачно совмещена с пешеходной частью экскурсии. Гид Ольга и водитель Александр показали
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    самые интересные и значимые места города, узнали много интересного. Особенно понравилась инсталляция в парке Победы (оружие от времен войны до наших дней).

  • О
    Оксана
    9 ноября 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Очень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказ не перегруженный датами и
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    миллионом фамилий и продуманный маршрут! Консультации по вопросам нахождения в городе! А еще Дмитрий- художник! И мы после экскурсии самостоятельно отправились на доп. квест по поиску его уличного творения, спрятанного в укромном дворике исторического центра. Спасибо!

    Очень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказ
  • М
    Марина
    30 октября 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Огромная благодарность Дмитрию. Хорошая организация, учёт пожеланий заказчика, внимательность. Всегда "на связи". Экскурсия получилась очень интересной и содержательной. Дмитрий 👍👏💥. В очередной раз убедилась, что с Трипстер надёжно и интересно. СПАСИБО.
  • В
    Виолетта
    16 октября 2024
    Оренбург на авто
    Ольга спасибо большое за экскурсию! Экскурсия сформирована разнопланово, затрагивает срез разных лет становления и развития Оренбурга. Не утяжелена датами, что
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    приветствуется на обзорных ознакомительных экскурсиях. Ольга любит свой город и показала его "вчера и сегодня". Авто существенно скрасил впечатление о экскурсии в холодную ветренную погоду. Спасибо, Оренбург город с богатой историей, которую бережно хранят и сегодня.

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Мечеть Караван-Сарай»

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  1. Оренбург на авто
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  4. Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор
  2. Мечеть Караван-Сарай
  3. Дом Советов
  4. Казанский собор
  5. Национальная деревня
  6. Ротонда
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в апреле 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Мечеть Караван-Сарай" можно забронировать 4 экскурсии от 2600 до 7200. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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