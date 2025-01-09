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составлен маршрут, мы увидели все значимые достопримечательности города, услышали интересный рассказ об истории города, архитектуре и выдающихся оренбуржцах. Дмитрий настоящий профессионал в своем деле. Кроме этого ответил на все наши вопросы, подсказал, что посмотреть самостоятельно, где находятся музеи и кафе. В следующие дни без труда нашли все, что хотели посмотреть. Спасибо Вам, Дмитрий!