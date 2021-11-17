Об экскурсии

В мире не так много мест, где можно одновременно находиться в разных частях света. Оренбург — одно из таких мест. Здесь можно одной ногой стоять в Европе, а другой в Азии. Буквально, одна нога здесь, а другая там. И не только географически. Это во многом определяет облик города, его жизненные установки и менталитет.

Говорят, театр начинается с вешалки, а город с вокзала. Наш город начинался с высокого берега Урала и его набережной, где в 19 веке появился «Вокзал Белова» и дал название этому месту.

Я приглашаю вас на увлекательную пешеходную прогулку по Набережной Урала, а также по Марсову полю, Красной площади и другим интересным местам нашего города. Мы поговорим о том, откуда и как начинался Оренбург, какие шаги делал на пути своего развития и каким стал сегодня.

В ходе экскурсии вы увидите бывший губернаторский дворец; Елизаветинские ворота — подарок императрицы Елизаветы Петровны; знаменитую оренбургскую «лётку», которую окончил Юрий Гагарин и самолёт, на котором он учился летать; Духовную семинарию; восстановленный Введенский храм, который был одним из первых в Оренбурге; обновлённую набережную; мост через Урал со стелой «Европа-Азия» и другие достопримечательности.

Что вас ждет