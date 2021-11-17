Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
В мире не так много мест, где можно одновременно находиться в разных частях света. Оренбург — одно из таких мест. Здесь можно одной ногой стоять в Европе, а другой в Азии. Буквально, одна нога здесь, а другая там. И не только географически. Это во многом определяет облик города, его жизненные установки и менталитет.
Говорят, театр начинается с вешалки, а город с вокзала. Наш город начинался с высокого берега Урала и его набережной, где в 19 веке появился «Вокзал Белова» и дал название этому месту.
Я приглашаю вас на увлекательную пешеходную прогулку по Набережной Урала, а также по Марсову полю, Красной площади и другим интересным местам нашего города. Мы поговорим о том, откуда и как начинался Оренбург, какие шаги делал на пути своего развития и каким стал сегодня.
В ходе экскурсии вы увидите бывший губернаторский дворец; Елизаветинские ворота — подарок императрицы Елизаветы Петровны; знаменитую оренбургскую «лётку», которую окончил Юрий Гагарин и самолёт, на котором он учился летать; Духовную семинарию; восстановленный Введенский храм, который был одним из первых в Оренбурге; обновлённую набережную; мост через Урал со стелой «Европа-Азия» и другие достопримечательности.
Что вас ждет
Вы узнаете, как выглядел Оренбург на заре своего существования, почему он называется Оренбургом, и почему его можно сравнить с «идеальным городом» итальянского архитектора 16 века Винченцо Скамоцци.
Вы услышите истории появления в нашем городе памятников Чкалову и Петру I, моста через Урал и детской железной дороги, музея-гауптвахты и городских курантов.
Узнаете, что общего у Оренбурга с Римом, Парижем, Мадридом и Санкт-Петербургом.
Вы пройдёте дорогой, которой не водят туристов, и увидите укромные уголки старого и нового Оренбурга.
Дойдёте до символической границы двух частей света, постоите одной ногой в Европе, другой в Азии;
Побываете за пределами бывшей Оренбургской крепости, где селились казаки, и где осаждал город Пугачёв.
Надеюсь, интересно проведёте время и почувствуете себя завоевателем, штурмуя крепость Оренбург.
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги гида
Что не входит?
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Советская, 1, памятник В. П. Чкалову
Завершение: ул. Красная площадь, 3/3, памятник Петру I
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Людмила М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них