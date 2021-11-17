Один шаг от Европы до Азии

Я приглашаю вас на увлекательную пешеходную прогулку по Набережной Урала, а также по Марсову полю,...

Я приглашаю вас на увлекательную пешеходную прогулку по Набережной Урала, а также по Марсову полю, Красной площади и другим интересным местам нашего города.

Мы поговорим о том, откуда и как начинался Оренбург, какие шаги делал на пути своего развития и каким стал сегодня.

В ходе экскурсии вы увидите бывший губернаторский дворец, Елизаветинские ворота, знаменитую оренбургскую «лётку», которую окончил Юрий Гагарин и самолёт, на котором он учился летать.

Духовную семинарию; восстановленный Введенский храм, обновлённую набережную и другие достопримечательности.
Один шаг от Европы до Азии
Один шаг от Европы до Азии
Один шаг от Европы до Азии
Один шаг от Европы до Азии
Один шаг от Европы до Азии
Один шаг от Европы до Азии
Один шаг от Европы до Азии

Что вы увидите 🤩

  • Мост через Урал со стелой «Европа-Азия»
  • Спуск у Уралу
  • Музей-гауптвахта
  • Введенский храм
  • Духовная семинария
  • Бывшее Епархиальное училище
  • Бывшее лётное училище
  • Памятник-обелиск в честь Александра I
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

В мире не так много мест, где можно одновременно находиться в разных частях света. Оренбург — одно из таких мест. Здесь можно одной ногой стоять в Европе, а другой в Азии. Буквально, одна нога здесь, а другая там. И не только географически. Это во многом определяет облик города, его жизненные установки и менталитет.
Говорят, театр начинается с вешалки, а город с вокзала. Наш город начинался с высокого берега Урала и его набережной, где в 19 веке появился «Вокзал Белова» и дал название этому месту.
Я приглашаю вас на увлекательную пешеходную прогулку по Набережной Урала, а также по Марсову полю, Красной площади и другим интересным местам нашего города. Мы поговорим о том, откуда и как начинался Оренбург, какие шаги делал на пути своего развития и каким стал сегодня.
В ходе экскурсии вы увидите бывший губернаторский дворец; Елизаветинские ворота — подарок императрицы Елизаветы Петровны; знаменитую оренбургскую «лётку», которую окончил Юрий Гагарин и самолёт, на котором он учился летать; Духовную семинарию; восстановленный Введенский храм, который был одним из первых в Оренбурге; обновлённую набережную; мост через Урал со стелой «Европа-Азия» и другие достопримечательности.

Что вас ждет

  • Вы узнаете, как выглядел Оренбург на заре своего существования, почему он называется Оренбургом, и почему его можно сравнить с «идеальным городом» итальянского архитектора 16 века Винченцо Скамоцци.
  • Вы услышите истории появления в нашем городе памятников Чкалову и Петру I, моста через Урал и детской железной дороги, музея-гауптвахты и городских курантов.
  • Узнаете, что общего у Оренбурга с Римом, Парижем, Мадридом и Санкт-Петербургом.
  • Вы пройдёте дорогой, которой не водят туристов, и увидите укромные уголки старого и нового Оренбурга.
  • Дойдёте до символической границы двух частей света, постоите одной ногой в Европе, другой в Азии;
  • Побываете за пределами бывшей Оренбургской крепости, где селились казаки, и где осаждал город Пугачёв.
  • Надеюсь, интересно проведёте время и почувствуете себя завоевателем, штурмуя крепость Оренбург.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
Что не входит?
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Советская, 1, памятник В. П. Чкалову
    Завершение: ул. Красная площадь, 3/3, памятник Петру I
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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