Ольга Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!

А Алсу Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию!

И Индира Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.

Екатерина Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.

Евгения Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована.

Л Лилия Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.