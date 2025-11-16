Экскурсия по Оренбургу - это шанс узнать, как казаки осваивали эти земли и почему город называют "идеальным". Гости увидят Елизаветинские ворота, Губернаторский дворец и Введенский собор.
Уникальная возможность пройтись по набережной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Знаменитый мост между континентами
- 🏛️ Исторические здания и особняки
- 📚 Увлекательные истории о казаках и купцах
- 🌍 Переплетение культур Европы и Азии
- 🚶♂️ Прогулка по набережной Урала
Что можно увидеть
- Елизаветинские ворота
- Губернаторский дворец
- Легендарная «лётка»
- Введенский собор
- Стела «Европа-Азия»
Описание экскурсии
Это путешествие по городу, где переплелись судьбы России, Европы и Азии. Здесь каждый камень — проводник в мир историй о купеческой удали, воинской славе и научных открытиях.
Вы увидите:
- Елизаветинские ворота — императорский подарок городу
- Губернаторский дворец — центр власти Оренбургской губернии
- Легендарную «лётку» — кузницу военных лётчиков
- Введенский собор — один из духовных символов города
- Мост, где можно постоять одной ногой в Европе, а другой в Азии — место притяжения каждого гостя Оренбурга
Вы узнаете:
- Как осваивали эти земли
- Почему Оренбург сравнивают с «идеальным городом» итальянского архитектора 16 века Винченцо Скамоцци
- Какое отношение к городу имеют Пушкин и Даль
- Как здесь учился Гагарин
- Почему оренбургский пуховый платок стал мировым брендом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Урала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Людмила — ваш гид в Оренбурге
Провела экскурсии для 1197 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Людмила. Я не родилась в Оренбурге, но так давно здесь живу (30 лет), что он стал «моим». Я люблю его старые улочки, гуляя по которым
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
16 ноя 2025
Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
А
Алсу
4 ноя 2025
Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию!
И
Индира
4 ноя 2025
Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
Екатерина
29 окт 2025
Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
Евгения
16 окт 2025
Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована.
Л
Лилия
15 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
Н
Надежда
15 авг 2025
Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
Входит в следующие категории Оренбурга
