Оренбург на авто - это индивидуальная экскурсия, которая подарит вам незабываемые впечатления. Вы узнаете, почему Оренбург называют "воротами в Азию", и увидите стелу "Добрый ангел мира". Побываете на Марсовом поле,

где стоит самолет Гагарина, и посетите Президентское кадетское училище. В культурном комплексе "Национальная деревня" познакомитесь с традициями местных народностей и попробуете поздороваться на десяти разных языках. Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, транспорт включен в стоимость

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главное в Оренбурге

Вы увидите стелу «Добрый ангел мира», загадаете желание у волшебного камня и оцените знаменитый мост из Европы в Азию. Побываете на Марсовом поле, посмотрите на самолет Гагарина и Президентское кадетское училище. А еще я покажу Егорьевскую церковь, которую упоминает в «Капитанской дочке» Пушкин. Раскрою, как с ней связан Пугачев и какие драматические события здесь происходили.

Караван-сарай и «Национальная деревня»

Оренбуржье — самобытный и очень интересный край. В культурном комплексе «Национальная деревня» вы узнаете о необычных традициях местных народностей, расшифруете особенности их быта и попробуете поздороваться на десяти разных языках. Кроме того, мы заглянем на выставку Пухового платка и в Караван-сарай. Он посвящен казначейству и Башкирским купцам.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.