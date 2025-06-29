Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
Оренбург на авто - это индивидуальная экскурсия, которая подарит вам незабываемые впечатления. Вы узнаете, почему Оренбург называют "воротами в Азию", и увидите стелу "Добрый ангел мира". Побываете на Марсовом поле, читать дальшеуменьшить
где стоит самолет Гагарина, и посетите Президентское кадетское училище.
В культурном комплексе "Национальная деревня" познакомитесь с традициями местных народностей и попробуете поздороваться на десяти разных языках. Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, транспорт включен в стоимость
Вы увидите стелу «Добрый ангел мира», загадаете желание у волшебного камня и оцените знаменитый мост из Европы в Азию. Побываете на Марсовом поле, посмотрите на самолет Гагарина и Президентское кадетское училище. А еще я покажу Егорьевскую церковь, которую упоминает в «Капитанской дочке» Пушкин. Раскрою, как с ней связан Пугачев и какие драматические события здесь происходили.
Караван-сарай и «Национальная деревня»
Оренбуржье — самобытный и очень интересный край. В культурном комплексе «Национальная деревня» вы узнаете о необычных традициях местных народностей, расшифруете особенности их быта и попробуете поздороваться на десяти разных языках. Кроме того, мы заглянем на выставку Пухового платка и в Караван-сарай. Он посвящен казначейству и Башкирским купцам.
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 269 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ольга. Работаю гидом 11 лет. Влюблена в улочки родного города, знаю о нем множество интересных фактов, старинных легенд и преданий. С радостью поделюсь ими с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим и любящим свой город. Двух часов нам, конечно, не хватило, читать дальшеуменьшить
чтобы осмотреть хотя бы основные знаковые места. Экскурсия продлилась почти 4 часа в интересном изложении, обмене мнениями. Спасибо большое за интересный рассказ, увлеченность и любовь к своему городу. Мы увидели Оренбург глазами его жителя, полюбили за ухоженность и опрятность, узнали его историю и нюансы архитектуры. Рекомендую экскурсию.
+2
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В
Вероника
Мы бронировали экскурсию в последний момент, и все дни были заняты. Но после нашей просьбы нам выделили время, и экскурсию для нас провела лично директор - крайне доброжелательная и эрудированная женщина. Она показала весь город, рассказала самые удивительные и интересные факты. Экскурсия получилась очень увлекательной и хочется выразить огромную благодарность как организаторам, так и экскурсоводу за проведенное время!
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Екатерина
Ольга - чудесный экскурсовод. Очень любит свой город и рассказывает о нем с теплотой и нежностью. Хорошее знание истории. Экскурсия пролетела на одном дыхании, осадок остался лишь от ее окончания, хотелось еще слушать и слушать. Спасибо за теплый прием.
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Н
Нпдежда
Экскурсия понравилась. Была с детьми 13 и 9 лет, Ольге удалось детей увлечь и познакомить с историей Оренбурга. На улице было -25 и очень скользко. Экскурсия на авто помогла нам сохранить здоровье ног)).
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О
Оксана
Имею богатый опыт индивидуальных экскурсий! Ольга великолепна! Такой любви и увлеченности своим краем наблюдается редко! От души рекомендую!
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Александр
Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для короткого осмотра наиболее интересных локаций, более детально осмотрели выставочный комплекс читать дальшеуменьшить
«Салют, Победа!», Пушкинский бульвар и примыкающую часть Советской улицы, а также комплекс «Национальная деревня». Гид Ольга рассказала много интересного об Оренбуржье, самом городе, знаменитых его уроженцах и жителях, а также отдельных достопримечательностях. В итоге продолжительность более, чем на 30 минут превысила 2 часа, но время прошло как одно мгновение. Всем рекомендую данную экскурсию и данного гида для первого знакомства с городом.