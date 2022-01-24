Оренбург на авто

Насыщенная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города

Индивидуально
для 4 чел.
Оренбург запомнится вам богатой историей, старинной архитектурой и дружелюбным характером.

Вы узнаете, почему его называют «воротами в Азию», по чьей задумке он был построен и при каких обстоятельствах здесь бывал Гагарин.

А культурный комплекс «Национальная деревня» поможет понять традиции и обычаи многочисленных местных народностей.
Оренбург на авто
Оренбург на авто
Оренбург на авто
Оренбург на авто
Оренбург на авто
Оренбург на авто
Оренбург на авто
Оренбург на авто
Оренбург на авто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главное в Оренбурге

Вы увидите стелу «Добрый ангел мира», загадаете желание у волшебного камня и оцените знаменитый мост из Европы в Азию. Побываете на Марсовом поле, посмотрите на самолет Гагарина и Президентское кадетское училище. А еще я покажу Егорьевскую церковь, которую упоминает в «Капитанской дочке» Пушкин. Раскрою, как с ней связан Пугачев и какие драматические события здесь происходили.

Караван-сарай и «Национальная деревня»

Оренбуржье — самобытный и очень интересный край. В культурном комплексе «Национальная деревня» вы узнаете о необычных традициях местных народностей, расшифруете особенности их быта и попробуете поздороваться на десяти разных языках. Кроме того, мы заглянем на выставку Пухового платка и в Караван-сарай. Он посвящен соседней Башкирии и воспроизводит устройство ее традиционных аулов.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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