Что вас ожидает

Главное в Оренбурге

Вы увидите стелу «Добрый ангел мира», загадаете желание у волшебного камня и оцените знаменитый мост из Европы в Азию. Побываете на Марсовом поле, посмотрите на самолет Гагарина и Президентское кадетское училище. А еще я покажу Егорьевскую церковь, которую упоминает в «Капитанской дочке» Пушкин. Раскрою, как с ней связан Пугачев и какие драматические события здесь происходили.

Караван-сарай и «Национальная деревня»

Оренбуржье — самобытный и очень интересный край. В культурном комплексе «Национальная деревня» вы узнаете о необычных традициях местных народностей, расшифруете особенности их быта и попробуете поздороваться на десяти разных языках. Кроме того, мы заглянем на выставку Пухового платка и в Караван-сарай. Он посвящен соседней Башкирии и воспроизводит устройство ее традиционных аулов.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.