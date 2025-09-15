На мастер-классе по живописи участники создадут абстрактную картину, вдохновлённую оренбургскими шалями.



В процессе рисования будет возможность узнать, где и когда был связан первый пуховый платок и почему он стал символом Оренбурга. Все материалы предоставляются, включая холст и акриловые краски. После творческого процесса гостей ждёт чаепитие с оренбургскими травами. Участники смогут забрать свои работы домой в предоставленной упаковке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в мастер-классе - с сентября по май, когда погода позволяет насладиться уютной атмосферой внутри помещения. В летние месяцы также можно посетить мероприятие, однако стоит учитывать возможную жару. В остальные месяцы мастер-класс доступен, но стоит заранее уточнить расписание.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.