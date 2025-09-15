На мастер-классе по живописи участники создадут абстрактную картину, вдохновлённую оренбургскими шалями.
В процессе рисования будет возможность узнать, где и когда был связан первый пуховый платок и почему он стал символом Оренбурга. Все материалы предоставляются, включая холст и акриловые краски. После творческого процесса гостей ждёт чаепитие с оренбургскими травами. Участники смогут забрать свои работы домой в предоставленной упаковке
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальной картины
- 🧶 История оренбургских шалей
- ☕ Чаепитие с местными травами
- 🖌️ Все материалы включены
- 🎁 Картина на память
Лучшее время для посещения
Лучшее время для участия в мастер-классе - с сентября по май, когда погода позволяет насладиться уютной атмосферой внутри помещения. В летние месяцы также можно посетить мероприятие, однако стоит учитывать возможную жару. В остальные месяцы мастер-класс доступен, но стоит заранее уточнить расписание.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Оренбургские шали
Описание мастер-класса
С помощью акриловых красок вы создадите абстрактную картину, вдохновлённую традиционными оренбургскими шалями. Ориентироваться будете на распечатанные образцы с узорами.
Во время рисования узнаете, где и когда был связан первый пуховый платок и почему он стал главным символом города.
После живописи выпьем чай с оренбургскими травами.
Организационные детали
- Все расходные материалы входят в стоимость (холст на деревянном подрамнике 20×20 см, акриловые краски)
- Возраст участников — 16+
- Картину вы сможете забрать с собой — упаковку мы предоставим
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле гимназии №1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — Организатор в Оренбурге
Юлия — Организатор в Оренбурге

Художница, музейный арт-терапевт. Моя миссия — дать каждому человеку возможность раскрыть свою творческую природу и познакомиться ближе со своими чувствами и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
15 сен 2025
Анастасия
15 сен 2025

Хочу выразить Юлии благодарность, мне очень понравился процесс создания картины, рассказ об истории платка. Я была одна, поэтому, как мне кажется, у нас получился разговор по душам.
Входит в следующие категории Оренбурга
