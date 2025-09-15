Мои заказы

Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»

Погрузитесь в искусство и создайте картину с оренбургскими узорами. Узнайте историю знаменитых шалей и насладитесь чаем с местными травами
На мастер-классе по живописи участники создадут абстрактную картину, вдохновлённую оренбургскими шалями.

В процессе рисования будет возможность узнать, где и когда был связан первый пуховый платок и почему он стал символом Оренбурга. Все материалы предоставляются, включая холст и акриловые краски. После творческого процесса гостей ждёт чаепитие с оренбургскими травами. Участники смогут забрать свои работы домой в предоставленной упаковке
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание уникальной картины
  • 🧶 История оренбургских шалей
  • ☕ Чаепитие с местными травами
  • 🖌️ Все материалы включены
  • 🎁 Картина на память

Лучшее время для посещения

Лучшее время для участия в мастер-классе - с сентября по май, когда погода позволяет насладиться уютной атмосферой внутри помещения. В летние месяцы также можно посетить мероприятие, однако стоит учитывать возможную жару. В остальные месяцы мастер-класс доступен, но стоит заранее уточнить расписание.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»© Юлия
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»© Юлия
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»© Юлия

Что можно увидеть

  • Оренбургские шали

Описание мастер-класса

С помощью акриловых красок вы создадите абстрактную картину, вдохновлённую традиционными оренбургскими шалями. Ориентироваться будете на распечатанные образцы с узорами.

Во время рисования узнаете, где и когда был связан первый пуховый платок и почему он стал главным символом города.

После живописи выпьем чай с оренбургскими травами.

Организационные детали

  • Все расходные материалы входят в стоимость (холст на деревянном подрамнике 20×20 см, акриловые краски)
  • Возраст участников — 16+
  • Картину вы сможете забрать с собой — упаковку мы предоставим

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле гимназии №1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Оренбурге
Художница, музейный арт-терапевт. Моя миссия — дать каждому человеку возможность раскрыть свою творческую природу и познакомиться ближе со своими чувствами и эмоциями. Гостям предлагаю писать картины, отражающие настроение и впечатления от
читать дальше

посещения города Оренбург. Это может быть изображение местных достопримечательностей, природы региона или абстрактных образов, передающих внутренние переживания участников. Каждое моё занятие направлено не просто на создание красивых работ, а на глубокое знакомство с собственными эмоциями и чувствами. Благодаря моему профессиональному подходу вы сможете не только научиться рисовать, но и лучше понять самих себя.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
Анастасия
15 сен 2025
Хочу выразить Юлии благодарность, мне очень понравился процесс создания картины, рассказ об истории платка. Я была одна, поэтому, как мне кажется, у нас получился разговор по душам. Самым приятным было
смешивать краски, наносить. Передо мной не стояла задача идеально нарисовать, именно процесс был очень медитативным. Приятно увезти такой интересный сувенир домой! Буду рекомендовать всем знакомым, которые соберутся посетить чудесный город Оренбург.

Хочу выразить Юлии благодарность, мне очень понравился процесс создания картины, рассказ об истории платка. Я былаХочу выразить Юлии благодарность, мне очень понравился процесс создания картины, рассказ об истории платка. Я была

Входит в следующие категории Оренбурга

