Экскурсии для студентов в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Оренбурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Исторический центр Оренбурга
Пешая
64 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по знаковым местам Оренбурга
Прогулка по историческому центру Оренбурга, где вы узнаете о знаменитых людях и событиях, оставивших след в истории города. Откройте для себя Оренбург
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
Завтра в 10:30
8 сен в 12:30
2 700 за всё до 4 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
68 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по старому Оренбургу: история, легенды и архитектура
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 600 за всё до 7 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пройти по старинной улице Советская и прикоснуться к трём векам истории города
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    26 августа 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Замечательная, живая, очень интересная экскурсия! Людмила максимально ответственно подходит к своей работе. Очевидно любит дело, которым занимается. Это всегда важно и ценно! Всем рекомендую 👍🏽
  • И
    Инна
    8 августа 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Очень интересная экскурсия для всех, и гостей нашего города, и жителей Оренбурга. Начинаешь смотреть на здания иначе, через призму истории. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Экскурсия была интересной и информативно. Но впечатление испортил повсеместный ремонт дорог. Такое впечатление, что перед выборами город взорвали! Не возможно спокойно гулять и наслаждаться красотами города.
  • И
    Игорь
    30 июня 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Прекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию по городу, узнали много нового.
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    Объемно ответил на заданные вопросы, рассказал про особенности города и его культуру, быт. После экскурсии рассказал, куда еще можно сходить. Было максимально комфортно все проведенное время. Хотите хорошо и продуктивно провести время - вам к Дмитрию!

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  • К
    Кирилл
    18 июня 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Дмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной город. Прогулка по центру Оренбурга была интересной. Даже несмотря на экстремально жаркую погоду,
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    два часа пролетели незаметно. Нам немного не хватило исторических фактов, вплетенных в наш маршрут. Хотелось бы увидеть исторические фотографии мест, которые подверглись реконструкции или были снесены (если конечно такие существуют), чтобы не домысливать, а сразу увидеть как выглядело то или иное место раньше. Однако, в целом можно рекомендовать для первого знакомства с городом. Отдельно хочется отметить некоторый диссонанс между очень красивыми купеческими особняками и неухоженностью фасадов, разбитыми тротуарами улиц. Но это уже вопрос властям города.

    Дмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной городДмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной городДмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной городДмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной город
  • Р
    Роман
    15 июня 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Дмитрий великолепный гид, который действительно любит свой город. Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Для студентов»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический центр Оренбурга
  2. Оренбург в стиле модерн
  3. Прогулка по оренбургскому Арбату
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Мечеть Караван-Сарай
  2. Башня с часами
  3. Дом Советов
  4. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в сентябре 2024
Сейчас в Оренбурге в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 2 700. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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