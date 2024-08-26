2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по знаковым местам Оренбурга
Прогулка по историческому центру Оренбурга, где вы узнаете о знаменитых людях и событиях, оставивших след в истории города. Откройте для себя Оренбург
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
Завтра в 10:30
8 сен в 12:30
2 700₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по старому Оренбургу: история, легенды и архитектура
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пройти по старинной улице Советская и прикоснуться к трём векам истории города
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда26 августа 2024Замечательная, живая, очень интересная экскурсия! Людмила максимально ответственно подходит к своей работе. Очевидно любит дело, которым занимается. Это всегда важно и ценно! Всем рекомендую 👍🏽
- ИИнна8 августа 2024Очень интересная экскурсия для всех, и гостей нашего города, и жителей Оренбурга. Начинаешь смотреть на здания иначе, через призму истории. Рекомендую.
- ИИрина8 августа 2024Экскурсия была интересной и информативно. Но впечатление испортил повсеместный ремонт дорог. Такое впечатление, что перед выборами город взорвали! Не возможно спокойно гулять и наслаждаться красотами города.
- ИИгорь30 июня 2024Прекрасный экскурсовод. Отлично ведет диалог, на нашу большую компанию в 8 человек отлично провел экскурсию по городу, узнали много нового.
- ККирилл18 июня 2024Дмитрий увлеченный молодой человек искренне любящий свой родной город. Прогулка по центру Оренбурга была интересной. Даже несмотря на экстремально жаркую погоду,
- РРоман15 июня 2024Дмитрий великолепный гид, который действительно любит свой город. Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в сентябре 2024
Сейчас в Оренбурге в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 2 700. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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