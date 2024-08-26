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два часа пролетели незаметно. Нам немного не хватило исторических фактов, вплетенных в наш маршрут. Хотелось бы увидеть исторические фотографии мест, которые подверглись реконструкции или были снесены (если конечно такие существуют), чтобы не домысливать, а сразу увидеть как выглядело то или иное место раньше. Однако, в целом можно рекомендовать для первого знакомства с городом. Отдельно хочется отметить некоторый диссонанс между очень красивыми купеческими особняками и неухоженностью фасадов, разбитыми тротуарами улиц. Но это уже вопрос властям города.