Активности – экскурсии в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Оренбурге, цены от 2000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Прогулка в Долгих горах
Пешая
7 часов
-
10%
5 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Кузнечный мастер-класс в Оренбурге
1 час
Индивидуальная
Кузнечный мастер-класс в Оренбурге
Погрузиться в атмосферу прошлого, освоить необычный навык и сделать подкову своими руками
Начало: У мастерской
26 авг в 12:00
28 авг в 12:00
2000 ₽ за человека
Прогулка тропой степного волка
Пешая
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Adam
    18 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.
  • Д
    Дмитрий
    14 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после экскурсии поняли, что таких
    читать дальше

    мест сами бы мы не нашли и забрались бы наверное только на одну самую близкую гору. На экскурсии нас отвезли на отличные видовые места, далее мы прогулялись ещё и по другим высотам, нас никто не торопил. В целом очень интересная локация, рекомендую!

    Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя послеДумали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после
  • А
    Анатолий
    9 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Экскурсия понравилась. Есть возможность сделать отличные фотографии, панорамные виды просто изумительные. По сложности маршрут доступен для неподготовленных туристов. Михаил - очень увлеченный и эрудированный собеседник.
  • Ю
    Юрий
    7 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Полный восторг от поездки! Долгие горы - Плюшевые холмы отдельная страница геологии!) Михаил предельно внимательный и чрезвычайно предусмотрительный гид! По
    читать дальше

    цене поездки на Яндекс такси мы получили волшебное путешествие с кофе на вершине! Михаил, спасибо большое, добра и процветания, всем таких же ярких путешествий!

Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 12 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
