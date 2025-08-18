-
10%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Кузнечный мастер-класс в Оренбурге
Погрузиться в атмосферу прошлого, освоить необычный навык и сделать подкову своими руками
Начало: У мастерской
26 авг в 12:00
28 авг в 12:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAdam18 августа 2025Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.
- ДДмитрий14 августа 2025Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после экскурсии поняли, что таких
- ААнатолий9 августа 2025Экскурсия понравилась. Есть возможность сделать отличные фотографии, панорамные виды просто изумительные. По сложности маршрут доступен для неподготовленных туристов. Михаил - очень увлеченный и эрудированный собеседник.
- ЮЮрий7 августа 2025Полный восторг от поездки! Долгие горы - Плюшевые холмы отдельная страница геологии!) Михаил предельно внимательный и чрезвычайно предусмотрительный гид! По
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 12 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Активности», 5 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь