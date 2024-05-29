1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр Оренбурга
Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
«Вы узнаете историю города и услышите самые интересные легенды, вспомните все свои ассоциации с Оренбургом и увидите главные достопримечательности»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:00
2 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Оренбург на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу за глубокое погружение в историю в города, за заинтересованый и эмоциональный рассказ. У меня останутся прекрасные воспоминания об Оренбурге.
- ААнтон28 мая 2024Отличная экскурсия. Посмотрели не только все достопримечательности на Советской, но и прогулялись по соседним улицам, на которые без экскурсии я бы зайти не догадался. А там очень много интересного.
- ММаксим22 мая 2024Дмитрий провёл экскурсию-погружение в историю основания и развития города с середины XVIII века (кстати, места начала и завершения экскурсии выбраны не случайно - там расположены музеи, на которые я с удовольствием после экскурсии потратил по четыре часа)!.. Спасибо, Дмитрий!!! 👏🏻👏🏻👏🏻
- ИИрина4 мая 2024Замечательная экскурсия! Спасибо Светлане Геннадьевне за обзорную экскурсию по городу, а Юрию Александровичу отдельное спасибо за экскурсию по парку «Салют
- РРуслан3 апреля 2024Замечательная экскурсия по г. Оренбургу. Узнали много интересного о городе и в целом об области. Экскурсоводы Большие Молодцы! Спасибо Большое!!! Однозначно советую эту экскурсию.
- ннаталья1 апреля 2024Здравствуйте! Хотим выразить благодарность, за организацию и проведение экскурсии,Ольгу и Юрия Александровича!!! Было познавательно,увлекательно,интересно!!! Узнали много нового об истории становления города Оренбурга 👍 с удовольствием можем рекомендовать ❤️
- ВВячеслав4 сентября 2022экскурсия содержательная,материалом владеет,интересно,спасибо
- ссергей29 мая 2022Квалифицировано системно профессионально корректно большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в июне 2024
Сейчас в Оренбурге в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 700 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Оренбурга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Оренбурге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024