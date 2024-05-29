И Ирина Исторический центр Оренбурга Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу за глубокое погружение в историю в города, за заинтересованый и эмоциональный рассказ. У меня останутся прекрасные воспоминания об Оренбурге.

А Антон Исторический центр Оренбурга Отличная экскурсия. Посмотрели не только все достопримечательности на Советской, но и прогулялись по соседним улицам, на которые без экскурсии я бы зайти не догадался. А там очень много интересного.

М Максим Исторический центр Оренбурга Дмитрий провёл экскурсию-погружение в историю основания и развития города с середины XVIII века (кстати, места начала и завершения экскурсии выбраны не случайно - там расположены музеи, на которые я с удовольствием после экскурсии потратил по четыре часа)!.. Спасибо, Дмитрий!!! 👏🏻👏🏻👏🏻

И Ирина Оренбург на авто читать дальше Победа!». Все было очень интересно, жаль двух часов маловато и в этом году природа внесла свои коррективы. Рекомендуем всем, Оренбург прекрасный город! Замечательная экскурсия! Спасибо Светлане Геннадьевне за обзорную экскурсию по городу, а Юрию Александровичу отдельное спасибо за экскурсию по парку «Салют

Р Руслан Оренбург на авто Замечательная экскурсия по г. Оренбургу. Узнали много интересного о городе и в целом об области. Экскурсоводы Большие Молодцы! Спасибо Большое!!! Однозначно советую эту экскурсию.

н наталья Оренбург на авто Здравствуйте! Хотим выразить благодарность, за организацию и проведение экскурсии,Ольгу и Юрия Александровича!!! Было познавательно,увлекательно,интересно!!! Узнали много нового об истории становления города Оренбурга 👍 с удовольствием можем рекомендовать ❤️

В Вячеслав Обзорная экскурсия по Оренбургу экскурсия содержательная,материалом владеет,интересно,спасибо