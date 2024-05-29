Обзорные и познавательные экскурсии Оренбурга

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Оренбурге, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Оренбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Исторический центр Оренбурга
Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
«Вы узнаете историю города и услышите самые интересные легенды, вспомните все свои ассоциации с Оренбургом и увидите главные достопримечательности»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:00
2 700 за всё до 4 чел.
Оренбург на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Оренбург на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу за глубокое погружение в историю в города, за заинтересованый и эмоциональный рассказ. У меня останутся прекрасные воспоминания об Оренбурге.
  • А
    Антон
    28 мая 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Отличная экскурсия. Посмотрели не только все достопримечательности на Советской, но и прогулялись по соседним улицам, на которые без экскурсии я бы зайти не догадался. А там очень много интересного.
  • М
    Максим
    22 мая 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Дмитрий провёл экскурсию-погружение в историю основания и развития города с середины XVIII века (кстати, места начала и завершения экскурсии выбраны не случайно - там расположены музеи, на которые я с удовольствием после экскурсии потратил по четыре часа)!.. Спасибо, Дмитрий!!! 👏🏻👏🏻👏🏻
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Оренбург на авто
    Замечательная экскурсия! Спасибо Светлане Геннадьевне за обзорную экскурсию по городу, а Юрию Александровичу отдельное спасибо за экскурсию по парку «Салют
    читать дальше

    Победа!». Все было очень интересно, жаль двух часов маловато и в этом году природа внесла свои коррективы. Рекомендуем всем, Оренбург прекрасный город!

  • Р
    Руслан
    3 апреля 2024
    Оренбург на авто
    Замечательная экскурсия по г. Оренбургу. Узнали много интересного о городе и в целом об области. Экскурсоводы Большие Молодцы! Спасибо Большое!!! Однозначно советую эту экскурсию.
  • н
    наталья
    1 апреля 2024
    Оренбург на авто
    Здравствуйте! Хотим выразить благодарность, за организацию и проведение экскурсии,Ольгу и Юрия Александровича!!! Было познавательно,увлекательно,интересно!!! Узнали много нового об истории становления города Оренбурга 👍 с удовольствием можем рекомендовать ❤️
  • В
    Вячеслав
    4 сентября 2022
    Обзорная экскурсия по Оренбургу
    экскурсия содержательная,материалом владеет,интересно,спасибо
  • с
    сергей
    29 мая 2022
    Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
    Квалифицировано системно профессионально корректно большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в июне 2024
Сейчас в Оренбурге в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 700 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Оренбурга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Оренбурге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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