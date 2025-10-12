Долгие горы в Оренбурге известны как Оренбургская Тоскана благодаря своей живописной природе и захватывающим видам.
Участники прогулки смогут насладиться свежесваренным кофе на привале и сделать потрясающие фотографии и видео с помощью квадрокоптера.
Путешествие начинается с комфортной поездки на автомобиле и продолжается пешим маршрутом, не требующим особой физической подготовки. Прекрасная возможность запечатлеть уникальные моменты и насладиться природой
Участники прогулки смогут насладиться свежесваренным кофе на привале и сделать потрясающие фотографии и видео с помощью квадрокоптера.
Путешествие начинается с комфортной поездки на автомобиле и продолжается пешим маршрутом, не требующим особой физической подготовки. Прекрасная возможность запечатлеть уникальные моменты и насладиться природой
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии и видео
- 🌄 Живописные виды и природа
- ☕ Свежесваренный кофе на привале
- 🚶♂️ Легкий пеший маршрут
- 🚗 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Долгие горы
Описание фото-прогулки
Дорога из Оренбурга к месту начала треккинга займёт у нас 1,5 часа.
Далее вас ждут 6–8 км пешего пути, которые вы пройдёте налегке, потому что всё необходимое я понесу в своём рюкзаке.
Мы посетим лучшие смотровые точки и сделаем отличные кадры: в стоимость прогулки включены фотографии и короткое видео на квадрокоптер.
Фото и видео
- Снимаю на свой телефон и, если погода позволит, на квадрокоптер. В данный момент это Xiaomi 14t и DJI Mavic Mini 3 pro соответственно
- В течение недели после прогулки вы получите 10–15 фото с цветокоррекцией. Исходники по отдельному запросу и на моё усмотрение + 1 видео с коптера (если позволит погода)
- Способ отправки определим на месте. Я обычно предлагаю отправить фото через Telegram
Организационные детали
- К Долгим горам и обратно едем на Volkswagen Polo
- Буду рад всем путешественникам от 7 лет и старше. Маршрут несложный, особой физподготовки не требуется
- Фото и видео включены в стоимость
- За доплату возможна организация похода для большего числа участников с трансфером на микроавтобусе — подробности в переписке
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде (зависит от сезона, все детали вы можете уточнить в переписке), а также о перекусе
О чём можно не переживать:
- Воду и чай я возьму с собой, а также сварю для вас свежий кофе прямо на одной из вершин
- Репелленты и накомарники. Скорее всего не пригодятся, но о них я тоже позабочусь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Оренбурге
Меня зовут Михаил, и я обожаю пешие прогулки в природных локациях. Ходил в походы в Башкирии, на Алтае, в Дагестане и в Приэльбрусье. Пару раз стоял на самой главной вершине Европы — горе Эльбрус. Долгие горы для меня — это самое прекрасное место Оренбургской области, и я с удовольствием поделюсь этой красотой с земляками и гостями нашего города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Перехожева
12 окт 2025
11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.
Михаил прекрасный гид, с хорошим знанием местности, аккуратный водитель и очень легкий в общении. Всем рекомендуем!
Михаил прекрасный гид, с хорошим знанием местности, аккуратный водитель и очень легкий в общении. Всем рекомендуем!
А
Андрей
22 сен 2025
Ну вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсию по пятибальной системе, пятёрку не поставлю, ставлю ПЯТЬ С ПЛЮСОМ! Впечатления превзошли все ожидания!
О
Оксана
17 сен 2025
Большое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятно иметь дело с человеком, который не просто предоставляет качественную услугу (комфортные условия передвижения, предусмотрительность
Борис
27 авг 2025
Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!
Анна
21 авг 2025
Это было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один из лучших гидов, которых я встречала. Забота, доброта, юмор. Все идеально ❤️ надеюсь вернусь к вам еще за новыми эмоциями и воспоминаниями ☀️🫶🏻
Adam
18 авг 2025
Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.
Д
Дмитрий
14 авг 2025
Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после экскурсии поняли, что таких мест сами бы мы не нашли и забрались бы наверное
Анатолий
9 авг 2025
Экскурсия понравилась. Есть возможность сделать отличные фотографии, панорамные виды просто изумительные. По сложности маршрут доступен для неподготовленных туристов. Михаил - очень увлеченный и эрудированный собеседник.
Юрий
7 авг 2025
Полный восторг от поездки! Долгие горы - Плюшевые холмы отдельная страница геологии!) Михаил предельно внимательный и чрезвычайно предусмотрительный гид! По цене поездки на Яндекс такси мы получили волшебное путешествие с кофе на вершине! Михаил, спасибо большое, добра и процветания, всем таких же ярких путешествий!
Входит в следующие категории Оренбурга
Похожие экскурсии из Оренбурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Погрузитесь в искусство и создайте картину с оренбургскими узорами. Узнайте историю знаменитых шалей и насладитесь чаем с местными травами
Начало: Возле гимназии №1
Завтра в 11:00
20 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Начало: Советская улица, 52, Оренбург
Расписание: Любое свободное в календаре время
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.