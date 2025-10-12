Долгие горы в Оренбурге известны как Оренбургская Тоскана благодаря своей живописной природе и захватывающим видам. Участники прогулки смогут насладиться свежесваренным кофе на привале и сделать потрясающие фотографии и видео с помощью квадрокоптера. Путешествие начинается с комфортной поездки на автомобиле и продолжается пешим маршрутом, не требующим особой физической подготовки. Прекрасная возможность запечатлеть уникальные моменты и насладиться природой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Оренбурге

Михаил Ваш гид в Оренбурге

Описание фото-прогулки

Дорога из Оренбурга к месту начала треккинга займёт у нас 1,5 часа.

Далее вас ждут 6–8 км пешего пути, которые вы пройдёте налегке, потому что всё необходимое я понесу в своём рюкзаке.

Мы посетим лучшие смотровые точки и сделаем отличные кадры: в стоимость прогулки включены фотографии и короткое видео на квадрокоптер.

Фото и видео

Снимаю на свой телефон и, если погода позволит, на квадрокоптер. В данный момент это Xiaomi 14t и DJI Mavic Mini 3 pro соответственно

В течение недели после прогулки вы получите 10–15 фото с цветокоррекцией. Исходники по отдельному запросу и на моё усмотрение + 1 видео с коптера (если позволит погода)

Способ отправки определим на месте. Я обычно предлагаю отправить фото через Telegram

Организационные детали

К Долгим горам и обратно едем на Volkswagen Polo

Буду рад всем путешественникам от 7 лет и старше. Маршрут несложный, особой физподготовки не требуется

Фото и видео включены в стоимость

За доплату возможна организация похода для большего числа участников с трансфером на микроавтобусе — подробности в переписке

Позаботьтесь об удобной обуви и одежде (зависит от сезона, все детали вы можете уточнить в переписке), а также о перекусе

О чём можно не переживать: