Мои заказы

Прогулка в Долгих горах

Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
Долгие горы в Оренбурге известны как Оренбургская Тоскана благодаря своей живописной природе и захватывающим видам.

Участники прогулки смогут насладиться свежесваренным кофе на привале и сделать потрясающие фотографии и видео с помощью квадрокоптера.

Путешествие начинается с комфортной поездки на автомобиле и продолжается пешим маршрутом, не требующим особой физической подготовки. Прекрасная возможность запечатлеть уникальные моменты и насладиться природой
5
9 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии и видео
  • 🌄 Живописные виды и природа
  • ☕ Свежесваренный кофе на привале
  • 🚶‍♂️ Легкий пеший маршрут
  • 🚗 Комфортный трансфер
Прогулка в Долгих горах© Михаил
Прогулка в Долгих горах© Михаил
Прогулка в Долгих горах© Михаил

Что можно увидеть

  • Долгие горы

Описание фото-прогулки

Дорога из Оренбурга к месту начала треккинга займёт у нас 1,5 часа.

Далее вас ждут 6–8 км пешего пути, которые вы пройдёте налегке, потому что всё необходимое я понесу в своём рюкзаке.

Мы посетим лучшие смотровые точки и сделаем отличные кадры: в стоимость прогулки включены фотографии и короткое видео на квадрокоптер.

Фото и видео

  • Снимаю на свой телефон и, если погода позволит, на квадрокоптер. В данный момент это Xiaomi 14t и DJI Mavic Mini 3 pro соответственно
  • В течение недели после прогулки вы получите 10–15 фото с цветокоррекцией. Исходники по отдельному запросу и на моё усмотрение + 1 видео с коптера (если позволит погода)
  • Способ отправки определим на месте. Я обычно предлагаю отправить фото через Telegram

Организационные детали

  • К Долгим горам и обратно едем на Volkswagen Polo
  • Буду рад всем путешественникам от 7 лет и старше. Маршрут несложный, особой физподготовки не требуется
  • Фото и видео включены в стоимость
  • За доплату возможна организация похода для большего числа участников с трансфером на микроавтобусе — подробности в переписке
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде (зависит от сезона, все детали вы можете уточнить в переписке), а также о перекусе

О чём можно не переживать:

  • Воду и чай я возьму с собой, а также сварю для вас свежий кофе прямо на одной из вершин
  • Репелленты и накомарники. Скорее всего не пригодятся, но о них я тоже позабочусь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Оренбурге
Меня зовут Михаил, и я обожаю пешие прогулки в природных локациях. Ходил в походы в Башкирии, на Алтае, в Дагестане и в Приэльбрусье. Пару раз стоял на самой главной вершине Европы — горе Эльбрус. Долгие горы для меня — это самое прекрасное место Оренбургской области, и я с удовольствием поделюсь этой красотой с земляками и гостями нашего города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
П
Перехожева
12 окт 2025
11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.
Михаил прекрасный гид, с хорошим знанием местности, аккуратный водитель и очень легкий в общении. Всем рекомендуем!
11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.
А
Андрей
22 сен 2025
Ну вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсию по пятибальной системе, пятёрку не поставлю, ставлю ПЯТЬ С ПЛЮСОМ! Впечатления превзошли все ожидания!
читать дальше

Ух, красотища! Михаил - гид супер! Предложил изменить нам время выезда, о чём мы нисколько не пожалели. Вам нужны палки для ходьбы - пожалуйста, вот они; помочь нести вещи - легко, давайте; хотите горячего чаю или кофе - да с удовольствием; поделиться фото и обалденным видео на память - с радостью! А ещё, Михаил хороший собеседник и аккуратный водитель.

Ну вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсиюНу вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсию
О
Оксана
17 сен 2025
Большое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятно иметь дело с человеком, который не просто предоставляет качественную услугу (комфортные условия передвижения, предусмотрительность
читать дальше

в выборе одежды, остановок по пути и проч.), а еще и искренне любит те места, которые показывает, о которых говорит! Это тот "внутренний туризм", который достоин уважения и восхищения! Уже рекомендую своим знакомым и друзьям! Отдельное спасибо за фотографии и панорамные видео!

Большое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятноБольшое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятноБольшое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятноБольшое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятно
Борис
Борис
27 авг 2025
Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!
Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!
Анна
Анна
21 авг 2025
Это было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один из лучших гидов, которых я встречала. Забота, доброта, юмор. Все идеально ❤️ надеюсь вернусь к вам еще за новыми эмоциями и воспоминаниями ☀️🫶🏻
Это было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один изЭто было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один изЭто было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один изЭто было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один из
Adam
Adam
18 авг 2025
Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.
Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины.Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины.Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины.Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины.
Д
Дмитрий
14 авг 2025
Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после экскурсии поняли, что таких мест сами бы мы не нашли и забрались бы наверное
читать дальше

только на одну самую близкую гору. На экскурсии нас отвезли на отличные видовые места, далее мы прогулялись ещё и по другим высотам, нас никто не торопил. В целом очень интересная локация, рекомендую!

Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя послеДумали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после
Анатолий
Анатолий
9 авг 2025
Экскурсия понравилась. Есть возможность сделать отличные фотографии, панорамные виды просто изумительные. По сложности маршрут доступен для неподготовленных туристов. Михаил - очень увлеченный и эрудированный собеседник.
Юрий
Юрий
7 авг 2025
Полный восторг от поездки! Долгие горы - Плюшевые холмы отдельная страница геологии!) Михаил предельно внимательный и чрезвычайно предусмотрительный гид! По цене поездки на Яндекс такси мы получили волшебное путешествие с кофе на вершине! Михаил, спасибо большое, добра и процветания, всем таких же ярких путешествий!

Входит в следующие категории Оренбурга

Похожие экскурсии из Оренбурга

Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Погрузитесь в искусство и создайте картину с оренбургскими узорами. Узнайте историю знаменитых шалей и насладитесь чаем с местными травами
Начало: Возле гимназии №1
Завтра в 11:00
20 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Начало: Советская улица, 52, Оренбург
Расписание: Любое свободное в календаре время
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Оренбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Оренбурге