Об экскурсии

Предлагаю прогулку по улице Советской — главной туристической улице города. Советская — оренбургский Арбат и живая история развития Оренбурга. Пройдя по ней, можно представить, как менялся город на протяжении почти трёх столетий.

Советская — это большой музей под открытым небом, где почти каждый дом — историческая и архитектурная ценность. Здесь можно просто погулять, встретить старых друзей, послушать уличных музыкантов, попить кофе, поесть мороженое и сделать ещё массу приятных дел. Например, познакомиться с историей города, который закладывался как крепость и начинался именно с этой улицы. Мы пройдём по территории, которую занимала Оренбургская крепость.

О маршруте и достопримечательностях

Начнётся наша прогулка в сквере напротив Дома Советов, где сначала был край города и ворота в крепость Оренбург, а затем появились большая Соборная площадь и великолепный Казанский собор, разрушенный в 1930-е годы. Закончится экскурсия на бульваре «Беловка», откуда открывается вид на левобережную (азиатскую) сторону Урала.

Вы увидите скульптурные композиции, рассказывающие о прошлом и настоящем Оренбурга, старые купеческие дома, городские особняки, Башню с курантами, Гостиный двор, здания бывшей Думы, Дворянского собрания, мужской гимназии, театры, музеи и многое другое. Вы не пройдёте мимо памятника оренбургскому водопроводу (второму постоянно действующему в России!) и мимо сарматского оленя.

Также вы узнаете:

почему Оренбург называется Оренбургом и почему его называют «Степной столицей»;

почему сарматский олень стал символом нашего города;

как и когда у нас появились куранты;

как оренбургский пуховый платок стал частью мировой культуры.

Я уверена, вы не забудете городские истории и легенды о людях, оставивших свой след в истории нашего края. Вы сможете сфотографироваться с сарматским оленем, с памятником Чкалову, с прелестной беседкой-ротондой или с любой другой достопримечательностью. А также просто необходимо потереть нос оленю и загадать желание или бросить монетку на счастье у памятника бездомной собаке и помочь приютам для животных.

Детали