Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки

Предлагаю прогулку по улице Советской - главной туристической улице города

Индивидуальная
Предлагаю прогулку по улице Советской — главной туристической улице города.

Советская — оренбургский Арбат и живая история развития Оренбурга.

Пройдя по ней, можно представить, как менялся город на протяжении почти трёх столетий.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки

Что вас ожидает 🤩

  • Советская улица
  • Башня с курантами
  • Гостиный двор
  • Дом губернаторов
  • Краеведческий музей
  • Здание бывшей Думы
  • Здание бывшего Дворянского собрания
  • Здание оренбургской «лётки», где учился Гагарин

Об экскурсии

Предлагаю прогулку по улице Советской — главной туристической улице города. Советская — оренбургский Арбат и живая история развития Оренбурга. Пройдя по ней, можно представить, как менялся город на протяжении почти трёх столетий.
Советская — это большой музей под открытым небом, где почти каждый дом — историческая и архитектурная ценность. Здесь можно просто погулять, встретить старых друзей, послушать уличных музыкантов, попить кофе, поесть мороженое и сделать ещё массу приятных дел. Например, познакомиться с историей города, который закладывался как крепость и начинался именно с этой улицы. Мы пройдём по территории, которую занимала Оренбургская крепость.

О маршруте и достопримечательностях

Начнётся наша прогулка в сквере напротив Дома Советов, где сначала был край города и ворота в крепость Оренбург, а затем появились большая Соборная площадь и великолепный Казанский собор, разрушенный в 1930-е годы. Закончится экскурсия на бульваре «Беловка», откуда открывается вид на левобережную (азиатскую) сторону Урала.
Вы увидите скульптурные композиции, рассказывающие о прошлом и настоящем Оренбурга, старые купеческие дома, городские особняки, Башню с курантами, Гостиный двор, здания бывшей Думы, Дворянского собрания, мужской гимназии, театры, музеи и многое другое. Вы не пройдёте мимо памятника оренбургскому водопроводу (второму постоянно действующему в России!) и мимо сарматского оленя.

Также вы узнаете:

  • почему Оренбург называется Оренбургом и почему его называют «Степной столицей»;
  • почему сарматский олень стал символом нашего города;
  • как и когда у нас появились куранты;
  • как оренбургский пуховый платок стал частью мировой культуры.
  • Я уверена, вы не забудете городские истории и легенды о людях, оставивших свой след в истории нашего края. Вы сможете сфотографироваться с сарматским оленем, с памятником Чкалову, с прелестной беседкой-ротондой или с любой другой достопримечательностью. А также просто необходимо потереть нос оленю и загадать желание или бросить монетку на счастье у памятника бездомной собаке и помочь приютам для животных.
Детали
  • Наш маршрут простой, но очень насыщенный.
  • Обязательно возьмите с собой: удобную обувь, заряженный телефон или фотоаппарат, бутылочку воды, монетку для собаки и хорошее настроение.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 52, Оренбург
Завершение: Советская улица, 1, Оренбург
Когда и сколько длится?
Когда: Любое свободное в календаре время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой: удобную обувь
  • Заряженный телефон или фотоаппарат
  • Бутылочку воды
  • Монетку для собаки и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любое свободное в календаре время

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