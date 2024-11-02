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можно проследить жизнь города от основания до наших дней. По профессии я историк, но отношусь к Оренбургу не как историк, а как человек, которому этот город интересен. Интересен людьми, архитектурой и неуловимым колоритом. К сожалению, время и сложный климат не щадят никого. Дома, как и люди, рождаются, стареют и уступают место новым постройкам. Город меняет свой облик. Мне бы хотелось сохранить в памяти людей то уникальное, что у нас есть. Именно поэтому я решила проводить экскурсии.