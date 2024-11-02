Советская улица в Оренбурге - это главная туристическая артерия города, где почти каждое здание имеет свою историю.
Во время экскурсии вы увидите старинные купеческие дома и особняки, узнаете о прошлом и
Во время экскурсии вы увидите старинные купеческие дома и особняки, узнаете о прошлом и
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Башню с курантами
- Гостиный двор и Дом губернаторов
- Здания Думы, мужской гимназии и Дворянского собрания
- Беседку-ротонду
- Памятник оренбургскому водопроводу
Вы узнаете:
- Где находилась Оренбургская крепость
- Почему Оренбург называют «степной столицей»
- Как сарматский олень стал символом города
- Как и когда в Оренбурге появились куранты
- Как оренбургский пуховый платок стал частью мировой культуры
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Оренбурге
Провела экскурсии для 781 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Людмила. Я не родилась в Оренбурге, но так давно здесь живу (30 лет), что он стал «моим». Я люблю его старые улочки, гуляя по которымЗадать вопрос
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