Прогулка по оренбургскому Арбату

Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Советская улица в Оренбурге - это главная туристическая артерия города, где почти каждое здание имеет свою историю.

Во время экскурсии вы увидите старинные купеческие дома и особняки, узнаете о прошлом и
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настоящем Оренбурга.

Вас ждут интересные рассказы о башне с курантами, Гостином дворе и Доме губернаторов, а также зданиях Думы, мужской гимназии и Дворянского собрания.

Погрузитесь в местные легенды, потрите нос сарматскому оленю для исполнения желаний и загадайте желание у памятника бездомной собаке. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Оренбурга
  • 🏛️ Старинные купеческие дома
  • 🕰️ Башня с курантами
  • 🎭 Местные легенды и истории
  • 🐾 Памятник бездомной собаке
    • Прогулка по оренбургскому Арбату
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Башня с курантами
  • Гостиный двор
  • Дом губернаторов
  • Здание Думы
  • Мужская гимназия
  • Дворянское собрание
  • Беседка-ротонда
  • Памятник оренбургскому водопроводу

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Башню с курантами
    • Гостиный двор и Дом губернаторов
    • Здания Думы, мужской гимназии и Дворянского собрания
    • Беседку-ротонду
    • Памятник оренбургскому водопроводу

    Вы узнаете:

    • Где находилась Оренбургская крепость
    • Почему Оренбург называют «степной столицей»
    • Как сарматский олень стал символом города
    • Как и когда в Оренбурге появились куранты
    • Как оренбургский пуховый платок стал частью мировой культуры

    Организационные детали

    Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В районе Дома Советов
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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